Nem elég a piros lap, Szoboszlai Dominiket a saját csapata is megalázta

Minden a magyar válogatott klasszisáról szólt a hétvégén. Szoboszlai Dominik parádés szabadrúgásgóljával szerzett vezetést a Liverpool, ám a rangadó végén 2-1-es vereséget szenvedett a Manchester Citytől az angol bajnokság 25. fordulójában. A történethez hozzátartozik, hogy a magyar középpályás a hajrában piros lapot kapott, így kénytelen kihagyni a soron következő bajnokit, a szerda esti (21:15, Tv: Spíler 1) Sunderland elleni összecsapást. És még ezzel sem ért véget Szoboszlai főszerepe: a mérkőzést követően saját klubjánál került a figyelem középpontjába, miután a Liverpool képtelen volt helyesen írni a magyar játékos nevét.
A címvédő Liverpool az éjszaka folyamán összefoglaló videót tett közzé a mérkőzésről a YouTube-csatornáján, ám a klub kommunikációjában hiba csúszott Szoboszlai Dominik nevébe. Az angol csapat egyik sajtómunkatársa „Szobsozlainak” írta a magyar középpályást, a videóhoz társított szöveg pedig így szólt: „Vereség, Szobsozlai lenyűgöző szabadrúgásgóllal”.
Közel száz év után fordult elő, hogy a Manchester City oda-vissza legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben. Guardiola csapata ősszel 3-0-ra nyert a Vörösök ellen, most pedig az Anfield Roadon is diadalmaskodott.
