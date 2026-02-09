Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Abigél, Alex névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem elég a piros lap, Szoboszlai Dominiket a saját csapata is megalázta

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 19:30
LiverpoolManchester City
Hiába szerzett csodás gólt a magyar válogatott csapatkapitánya, a hajrában piros lapot kapott, a Liverpool pedig ismét vereséget szenvedett a Manchester Citytől. Szoboszlai Dominikot ráadásul saját klubja is kellemetlen helyzetbe hozta.

Minden a magyar válogatott klasszisáról szólt a hétvégén. Szoboszlai Dominik parádés szabadrúgásgóljával szerzett vezetést a Liverpool, ám a rangadó végén 2-1-es vereséget szenvedett a Manchester Citytől az angol bajnokság 25. fordulójában. A történethez hozzátartozik, hogy a magyar középpályás a hajrában piros lapot kapott, így kénytelen kihagyni a soron következő bajnokit, a szerda esti (21:15, Tv: Spíler 1) Sunderland elleni összecsapást. És még ezzel sem ért véget Szoboszlai főszerepe: a mérkőzést követően saját klubjánál került a figyelem középpontjába, miután a Liverpool képtelen volt helyesen írni a magyar játékos nevét. 

Szoboszlai Dominik csodás szabadrúgásgólt lőtt, majd kiállították a Liverpool-Manchester City meccsen
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólt lőtt, majd kiállították a Liverpool-Manchester City meccsen Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai nevét rosszul írta a klub

A címvédő Liverpool az éjszaka folyamán összefoglaló videót tett közzé a mérkőzésről a YouTube-csatornáján, ám a klub kommunikációjában hiba csúszott Szoboszlai Dominik nevébe. Az angol csapat egyik sajtómunkatársa „Szobsozlainak” írta a magyar középpályást, a videóhoz társított szöveg pedig így szólt: „Vereség, Szobsozlai lenyűgöző szabadrúgásgóllal”.

Szoboszlai Dominik nevét nem tudta helyesen leírni a klubja
Szoboszlai Dominik nevét nem tudta helyesen leírni a klubja Fotó: Youtube/Liverpool

Liverpool-Manchester City: történelmi tett

Közel száz év után fordult elő, hogy a Manchester City oda-vissza legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben. Guardiola csapata ősszel 3-0-ra nyert a Vörösök ellen, most pedig az Anfield Roadon is diadalmaskodott. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu