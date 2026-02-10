Eltemették Fenyő Miklóst: így néz ki a legenda sírhelye

Az egész országot megrázta a hír, amikor január végén kiderült, hogy örökre elment a magyar rock and roll egyik legnagyobb alakja. Fenyő Miklós temetése a legnagyobb titokban zajlott, végső nyughelyét a Farkasréti temetőben alakították ki.

Fenyő Miklós temetésén családok, barátok és pályatársak vettek búcsút a legendától (Fotó: Archív)

Fenyő Miklós temetése zárt körű volt

Január 31-én érkezett a lesújtó hír: Fenyő Miklós meghalt, többhetes kórházi kezelés után, tüdőgyulladást követő szövődmények miatt. A zenész halála sokként érte nemcsak a szakmát, hanem a rajongókat is, hiszen generációk nőttek fel dalain. Nem sokkal később a Hősök terén nagyszabású megemlékezést tartottak, ahol pályatársak és tisztelők tömege rótta le kegyeletét. A család azonban már korábban jelezte, hogy a temetést nem szeretnék nyilvános eseménnyé tenni.

Szikora Róbert megrendülten búcsúzott kollégájától, utolsók között távozott a helyszínről (Fotó: Markovics Gábor)

Sztárok is búcsúztak a legendától

A végső búcsúztatás a Farkasréti temetőben zajlott, körülbelül 150-200 fő gyűlt össze. A ravatalozóban elsősorban a legközelebbi hozzátartozók, valamint néhány barát és zenésztárs volt jelen. A családtagok egy-egy szál fehér rózsával köszöntek el. Fenyő Miklós lánya, Diána, valamint fia, Dávid is láthatóan nehezen viselte a pillanatot, ahogyan fiúunokája, Balázs is könnyek közt búcsúzott szeretett nagypapájától. A búcsúbeszédek alatt többen könnyekkel a szemükben emlékeztek vissza a közös pillanatokra. A szertartáson több ismert pályatárs is megjelent, köztük Szikora Róbert, Szandi, Baby Gabi, valamint Miller Zoltán. Jelenlétükkel is jelezték, hogy nemcsak egy zenészt, hanem egy barátot veszítettek el.

Fenyő Miklós sírhelye rendkívül megrendítő látvány, fehér színű virágokkal búcsúztak az énekestől (Fotó: Markovics Gábor)

Így néz ki Fenyő Miklós sírja

A búcsúztatás után a gyászoló tömeg közösen indult Fenyő Miklós végső nyughelye felé, ahova rengeteg koszorút és fehér virágot helyeztek. A virágok mellé került egy megható fotó is, ahol Fenyő Miklós közösen látható táncosaival, zenésztársaival.

Fenyő Miklós emlékét örökké őrizni fogják pályatársai, akik megrendülten búcsúztak az ikontól (Fotó: Markovics Gábor)