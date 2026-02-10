Eltemették Fenyő Miklóst: így néz ki a legenda sírhelye

Az egész országot megrázta a hír, amikor január végén kiderült, hogy örökre elment a magyar rock and roll egyik legnagyobb alakja. Fenyő Miklós temetése a legnagyobb titokban zajlott, végső nyughelyét a Farkasréti temetőben alakították ki.
Január 31-én érkezett a lesújtó hír: Fenyő Miklós meghalt, többhetes kórházi kezelés után, tüdőgyulladást követő szövődmények miatt. A zenész halála sokként érte nemcsak a szakmát, hanem a rajongókat is, hiszen generációk nőttek fel dalain. Nem sokkal később a Hősök terén nagyszabású megemlékezést tartottak, ahol pályatársak és tisztelők tömege rótta le kegyeletét. A család azonban már korábban jelezte, hogy a temetést nem szeretnék nyilvános eseménnyé tenni.
A végső búcsúztatás a Farkasréti temetőben zajlott, körülbelül 150-200 fő gyűlt össze. A ravatalozóban elsősorban a legközelebbi hozzátartozók, valamint néhány barát és zenésztárs volt jelen. A családtagok egy-egy szál fehér rózsával köszöntek el. Fenyő Miklós lánya, Diána, valamint fia, Dávid is láthatóan nehezen viselte a pillanatot, ahogyan fiúunokája, Balázs is könnyek közt búcsúzott szeretett nagypapájától. A búcsúbeszédek alatt többen könnyekkel a szemükben emlékeztek vissza a közös pillanatokra. A szertartáson több ismert pályatárs is megjelent, köztük Szikora Róbert, Szandi, Baby Gabi, valamint Miller Zoltán. Jelenlétükkel is jelezték, hogy nemcsak egy zenészt, hanem egy barátot veszítettek el.
A búcsúztatás után a gyászoló tömeg közösen indult Fenyő Miklós végső nyughelye felé, ahova rengeteg koszorút és fehér virágot helyeztek. A virágok mellé került egy megható fotó is, ahol Fenyő Miklós közösen látható táncosaival, zenésztársaival.
