Nehezen koncentrálsz, fáj a fejed? Ezért szenvedsz a kelleténél is jobban kettős fronthatás idején

Mindenekelőtt tisztázzuk, mit jelent a fronthatás: az időjárás folyton változik, hideg és meleg légköri frontok váltják egymást, ilyenkor pedig eltérő hőmérsékletű, légnyomású és páratartalmú légtömegek találkoznak. Ezek alakítják magát az időjárást, ugyanakkor az emberi szervezetet is befolyásolják, ezt nevezzük fronthatásnak.

A fronthatások következtében felborulhat az emberi szervezet egyensúlya, mindez kellemetlen tüneteket és bosszúságot okozhat.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Ezért viseli meg valójában a szervezetet a kettős fronthatás.

Többeket is érinthetnek a kettős front során fellépő kellemetlenségek.

Változatos tüneteket okozhat a légköri jelenség.

Érdemes a megelőzésre helyezni a hangsúlyt.

Miért viseli meg a szervezetet a kettős fronthatás?

A kettős front egy meteorológiai jelenség, ami kifejezetten jellemző hazánkra, így viszonylag gyakran fordul elő. Azt jelenti, hogy a meleg- és a hidegfronti hatások egyszerre vannak jelen, melynek következtében vegyesen erősödhetnek fel az egyébként meleg- és hidegfrontok idején tapasztalt tünetek. A kettős fronthatást elsősorban az ember vegetatív idegrendszere érzékeli, a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer egyensúlya ilyenkor felborulhat.

Kiket érintenek a kettős front hatásai?

Fontos tudni, hogy kettős front idején vannak, akiknél kialakulnak a kellemetlen tünetek, és vannak, akiknél a már meglévő panaszok erősödnek fel. Az, hogy kinél milyen erősségben jelentkeznek a kellemetlenségek, teljesen egyéni, és nagyban függhet az alap egészségügyi állapottól, valamint a frontérzékenység mértékétől. Jellemzően mégis az idős és beteg személyek szervezetét gyengíti a front, de a várandós nők és a gyerekek is érintettek lehetnek. Mint minden szervezetet és egészséget érintő kérdésben, úgy a kettős fronthatás esetén is hajlamosító tényező lehet a túlzottan stresszes életvitel, továbbá a mozgásszegény, egészségtelen életmód.

Mik a kettős fronthatás tünetei?

Önmagában a hideg- és a melegfront is megviseli a működésünket, a kettős fronthatás azonban még intenzívebben hat. A leggyakrabban ilyenkor fejfájás és keringési panaszok fordulnak elő, sokan tapasztalnak ingadozó vérnyomást, rosszullétet, szédülést, illetve a reumatikus fájdalmak és görcsök felerősödését. Tipikusak a közérzetet érintő panaszok is, például a nagy fokú fáradtság, a figyelmetlenség, ingerültség, nyugtalanság, csökkent koncentráció, lassabb reflexek, vagy épp a szeszélyes hangulat. Mindezek következményeképp alvászavarok, de akár depressziós tünetek is felléphetnek. Jól látszik, hogy a kettős fronti napok különösen képesek megterhelni a szervezetünket és felborítani a megszokott egyensúlyt.