Az orvosok elmondták, hogyan hat a havazás és a hidegfront a vérnyomásra

hideg
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 12:41
havazásvérnyomásorvos
Nem csak az utakra van nagy hatással az időjárás. A vérnyomásra is negatívan hat a hideg.
A téli időszakban nemcsak sokan lesznek náthásak, de a keringési rendszerünk is megterhelődik, ami hatással lehet a vérnyomásunkra is.

Így hat a hidegfront a vérnyomásra
Fotó: Vadym Drobot / 123RF

Hogyan hat a hideg a vérnyomásra?

A havazás és a hidegfrontok negatív hatással lehetnek az immunrendszerünkre, különösen időseknél, vagy azoknál akik szívbetegséggel élnek.

A hideg miatt az ereink összehúzódhatnak, és a vér besűrűsödhet, ami akadályozza a véráramlást. A szív emiatt sokkal intenzívebben dolgozik, ami magas vérnyomáshoz vezethet, főleg az idősebbeknél, akiknek az érfalai merevebbek.

Milyen tüneteket okozhat a hidegfront?

  • Hangulatingadozás, levertség
  • Étvágytalanság
  • Fáradtságérzés
  • A koncentrációképesség gyengülése
  • Átmeneti memóriazavarok
  • Fejfájás
  • Alvászavar
  • Megnövekedett reakcióidő

Tanácsok a magas vérnyomással élőknek:

A Köpönyeg elmondása szerint, bár a havat lapátolni fontos, ha magas vérnyomással élünk, kérjünk segítséget. Ha ez nem lehetséges, csak óvatosan toljuk a havat.

Ha szívproblémával vagy magas vérnyomással küzdünk, semmiképp ne terheljük túl magunkat: kizárólag olyan mozgásformát válasszunk, ami nem emeli meg túlzottan a pulzust.

További tanácsok:

  • Öltözködjünk rétegesen.
  • Kerüljük az alkoholfogyasztást és a nehéz ételek fogyasztását.
  • A vér besűrűsödését elkerülhetjük rendszeres folyadékfogyasztással.

 

