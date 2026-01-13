Az orvosok elmondták, hogyan hat a havazás és a hidegfront a vérnyomásra

A téli időszakban nemcsak sokan lesznek náthásak, de a keringési rendszerünk is megterhelődik, ami hatással lehet a vérnyomásunkra is.

Így hat a hidegfront a vérnyomásra

Fotó: Vadym Drobot / 123RF

Hogyan hat a hideg a vérnyomásra?

A havazás és a hidegfrontok negatív hatással lehetnek az immunrendszerünkre, különösen időseknél, vagy azoknál akik szívbetegséggel élnek.

A hideg miatt az ereink összehúzódhatnak, és a vér besűrűsödhet, ami akadályozza a véráramlást. A szív emiatt sokkal intenzívebben dolgozik, ami magas vérnyomáshoz vezethet, főleg az idősebbeknél, akiknek az érfalai merevebbek.

Milyen tüneteket okozhat a hidegfront?

Hangulatingadozás, levertség

Étvágytalanság

Fáradtságérzés

A koncentrációképesség gyengülése

Átmeneti memóriazavarok

Fejfájás

Alvászavar

Megnövekedett reakcióidő

Tanácsok a magas vérnyomással élőknek:

A Köpönyeg elmondása szerint, bár a havat lapátolni fontos, ha magas vérnyomással élünk, kérjünk segítséget. Ha ez nem lehetséges, csak óvatosan toljuk a havat.

Ha szívproblémával vagy magas vérnyomással küzdünk, semmiképp ne terheljük túl magunkat: kizárólag olyan mozgásformát válasszunk, ami nem emeli meg túlzottan a pulzust.

További tanácsok: