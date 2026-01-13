Az orvosok elmondták, hogyan hat a havazás és a hidegfront a vérnyomásra

A téli időszakban nemcsak sokan lesznek náthásak, de a keringési rendszerünk is megterhelődik, ami hatással lehet a vérnyomásunkra is.
A havazás és a hidegfrontok negatív hatással lehetnek az immunrendszerünkre, különösen időseknél, vagy azoknál akik szívbetegséggel élnek.
A hideg miatt az ereink összehúzódhatnak, és a vér besűrűsödhet, ami akadályozza a véráramlást. A szív emiatt sokkal intenzívebben dolgozik, ami magas vérnyomáshoz vezethet, főleg az idősebbeknél, akiknek az érfalai merevebbek.
A Köpönyeg elmondása szerint, bár a havat lapátolni fontos, ha magas vérnyomással élünk, kérjünk segítséget. Ha ez nem lehetséges, csak óvatosan toljuk a havat.
Ha szívproblémával vagy magas vérnyomással küzdünk, semmiképp ne terheljük túl magunkat: kizárólag olyan mozgásformát válasszunk, ami nem emeli meg túlzottan a pulzust.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.