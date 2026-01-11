Orvos leplezte le a titkot: vajon mi az az életkor, amit még elérhet az ember?

A valaha élt legidősebb ember Jeanne Calment volt, aki 122 éves korában halt meg. De vajon hol van a biológiai határ? Egy orvos kendőzetlen őszinteséggel mondta el, szerinte mi az az életkor, amit egy ember maximálisan megélhet.

Kiderült, hol lehet egy ember életkorának a biológiai határa Fotó: Unsplash.com

Eddig egy valaki érhette el a maximális emberi életkort

A hosszú életről és az öregedésről beszélve Dr. Dan Belsky, a Columbia Egyetem epidemiológia professzora elmagyarázta, hogy a jelenlegi globális átlagos várható élettartam nagyjából 73 év, de ez országonként jelentősen eltér különböző tényezők, többek között az anyagi helyzet függvényében.

Egyes szakértők azonban úgy vélik, hogy néhány évtizeden belül egyre több ember fog megérni háromjegyű életkort. Például William J. Kole, The Big 100: The New World of Super-Aging című könyv szerzője azt állítja, hogy 2050-re körülbelül nyolcszor annyian érik majd meg a 100 éves kort, mint napjainkban. Az író úgy véli, az összes jelenleg élő 5 éves gyermek fele várhatóan háromjegyű életkort fog elérni.

Azonban ezzel szemben Dr. Belsky meglehetősen őszinte választ adott arra, hogy valójában meddig élhet az ember.

Nem tudjuk. Sokféleképpen fel lehet tenni ezt a kérdést

- mondta a szakértő.

Az a megközelítés, amely mostanában a legtöbb figyelmet kapta, az volt, hogy hosszú időn, több mint száz éven keresztül összehasonlították a világ legidősebb embereit. Összegyűjtötték a feljegyzéseket, és összevetették, hogy az egyes években hány éves volt a leghosszabb életű ember egészen napjainkig. Így amennyire tudjuk, a valaha élt legidősebb ember egy francia nő volt, Jeanne Calment, aki 122 éves koráig élt. Élete nagy részében dohányzott. Sok csokoládét evett. Vörösbort ivott. Mindezek ellenére meglehetősen jól tartotta magát.

Dr. Belsky hozzátette, hogy ezt követően az összes 100 év feletti ember egyre fiatalabb volt, ami felveti az elképzelést, hogy ez a 122 év az emberi élettartam természetes csúcsa.

Vannak okok azt feltételezni, hogy létezik valamiféle határ, de hogy ezt már elértük-e, vagy közel járunk hozzá, azt szerintem még mindig nem tudjuk.

Egy tanulmány szerint az emberi élet abszolút felső határa nagyjából 150 év lehet, mivel a kutatók felfedezték, hogy az emberi sejtek ellenálló képessége elméletileg eddig a pontig tartható fenn, utána azonban nem sokkal teljesen összeomlana. Még ha egyetlen ember sem jut el idáig, a tudósok szerint ez a végső határvonal az emberi test számára.