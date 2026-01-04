SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Öregedés lassítása intenzív esti sétával

Megfejtették a hosszú élet titkát: ez a pár perces tevékenység lassíthatja az öregedést

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 13:15
Manapság sokan rettegnek az öregedéstől és mindent bevetnek annak érdekében, hogy a koruknál fiatalabbnak tűnjenek. A tudománynak köszönhetően számos dolgot tehetünk az öregedés lassítása érdekében, hogy megőrizzük az egészségünket, növeljük az élettartamunkat, és letagadhassunk pár évet.
László Juli
A szerző cikkei
  • Kutatások szerint már napi néhány perc intenzív mozgás is jelentősen javíthatja az egészséget.
  • Az ilyen rövid aktivitások csökkenthetik a szívroham és az érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, főként a nők esetében.
  • A tudományos kutatások eredményei alapján tehát a hosszú, egészséges élet alapja a mozgás, valamint a mentális jóllét és a következetes életmód.

Manapság a 80-90 éves korra már nem tekintünk csodaként, mint sok-sok évvel ezelőtt, hiszen az elmúlt 150 évben eljutottunk odáig, hogy megkétszereztük a várható élettartamunkat 45 évről 80-90 évre. Ez többek között a tudomány és az egészségügy fejlődésének, a jóléti tényezőknek, valamint az egészségtudatosabb életmódnak köszönhető – az öregedés lassítása ugyanis csak kellő tudatossággal lehetséges. 

Öregedés lassítása egészségügyi sétával
Az öregedés lassítása már napi pár perc intenzív mozgással is lehetséges.
Fotó: 123RF

Az utóbbi időben számos tanulmány és dokumentumfilm foglalkozott az úgynevezett „kék zónákkal”, amelyek olyan földrajzi területekre utalnak, ahol a helyiek közül kimagaslóan sokan élnek meg magas életkort. Az ehhez kapcsolódó kutatások során a szakemberek arra keresték a választ, hogy mi a hosszú élet titka, azaz mely tényezők azok, amelyek hozzájárulnak a testi, szellemi és mentális egészség megőrzéséhez.

Felfedezték a hosszú élet titkát? Így lehetséges az öregedés lassítása mozgással

Egy új tanulmány szerint a rövid, intenzív mozgások, mint például a lépcsőzés vagy az intim együttlétek, nagyon pozitív hatással lehetnek az egészségre, ugyanis már napi pár perc testedzés a felére csökkentheti a szívroham kialakulásának esélyét. A British Journal of Sports Medicine című szaklapban megjelent kutatás szerint ha már kevesebb mint 5 perc rövid, de megerőltető mozgást beiktatsz a hétköznapjaidba, azzal csökkentheted a súlyos szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát. A tanulmány egyértelműen alátámasztotta, hogy a rövid időre megnövekedett pulzusszám hozzásegíthet ahhoz, hogy karban tartsd a szíved egészségét.

A hosszú élet elérése sokkal egyszerűbb, mint korábban gondolták

Számos korábbi tanulmány vitathatatlanul igazolja, hogy a hosszabb idejű fizikai aktivitás jó hatással van a szívre és az érrendszerre. Eddig azonban nem volt egyértelmű, hogy a jóval rövidebb, akár a napi rutinhoz kapcsolódó mozgások is eredményesek lehetnek az említett betegségek megelőzésében. Ilyen lehet például a buszhoz való tempós gyaloglás, a lépcsőzés és az intim együttlét is.

A tudósok szerint az eredmények azokat a nőket érintik leginkább, akiktől távol áll az aktív életmód, legyen szó akár motiválatlanságról vagy betegség miatti korlátozottságról. A nőknek ugyanis nagyrészt rosszabb a szív- és légzőszervi állapotuk, mint a hasonló korú férfiaknak.

Azoknál a középkorú nőknél, akik naponta átlagosan 3,4 percet mozogtak intenzíven, 45 százalékkal csökkent a súlyos szív- és érrendszeri problémák kialakulásának esélye.

A kutatók a szívroham és a szívelégtelenség kockázatára is kitértek, az eredmények pedig alátámasztották, hogy a szívroham esélye 51 százalékkal, a szívelégtelenségé pedig 67 százalékkal csökkent a mozgás hatására.

Vajon vissza lehet fiatalítani a testet? Meddig tolható ki a várható élettartam? Ezek egyelőre a jövő nagy kérdései, azt azonban biztosan tudjuk, hogy már napi 4 perc mozgással sokat tehetsz az egészségedért és a hosszabb életért.

Ez történik a testeddel, ha elkezdesz rendszeresen edzeni:

