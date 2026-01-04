Megfejtették a hosszú élet titkát: ez a pár perces tevékenység lassíthatja az öregedést

Kutatások szerint már napi néhány perc intenzív mozgás is jelentősen javíthatja az egészséget.

Az ilyen rövid aktivitások csökkenthetik a szívroham és az érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, főként a nők esetében.

A tudományos kutatások eredményei alapján tehát a hosszú, egészséges élet alapja a mozgás, valamint a mentális jóllét és a következetes életmód.

Manapság a 80-90 éves korra már nem tekintünk csodaként, mint sok-sok évvel ezelőtt, hiszen az elmúlt 150 évben eljutottunk odáig, hogy megkétszereztük a várható élettartamunkat 45 évről 80-90 évre. Ez többek között a tudomány és az egészségügy fejlődésének, a jóléti tényezőknek, valamint az egészségtudatosabb életmódnak köszönhető – az öregedés lassítása ugyanis csak kellő tudatossággal lehetséges.

Az öregedés lassítása már napi pár perc intenzív mozgással is lehetséges.

Az utóbbi időben számos tanulmány és dokumentumfilm foglalkozott az úgynevezett „kék zónákkal”, amelyek olyan földrajzi területekre utalnak, ahol a helyiek közül kimagaslóan sokan élnek meg magas életkort. Az ehhez kapcsolódó kutatások során a szakemberek arra keresték a választ, hogy mi a hosszú élet titka, azaz mely tényezők azok, amelyek hozzájárulnak a testi, szellemi és mentális egészség megőrzéséhez.

Felfedezték a hosszú élet titkát? Így lehetséges az öregedés lassítása mozgással

Egy új tanulmány szerint a rövid, intenzív mozgások, mint például a lépcsőzés vagy az intim együttlétek, nagyon pozitív hatással lehetnek az egészségre, ugyanis már napi pár perc testedzés a felére csökkentheti a szívroham kialakulásának esélyét. A British Journal of Sports Medicine című szaklapban megjelent kutatás szerint ha már kevesebb mint 5 perc rövid, de megerőltető mozgást beiktatsz a hétköznapjaidba, azzal csökkentheted a súlyos szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát. A tanulmány egyértelműen alátámasztotta, hogy a rövid időre megnövekedett pulzusszám hozzásegíthet ahhoz, hogy karban tartsd a szíved egészségét.

A hosszú élet elérése sokkal egyszerűbb, mint korábban gondolták

Számos korábbi tanulmány vitathatatlanul igazolja, hogy a hosszabb idejű fizikai aktivitás jó hatással van a szívre és az érrendszerre. Eddig azonban nem volt egyértelmű, hogy a jóval rövidebb, akár a napi rutinhoz kapcsolódó mozgások is eredményesek lehetnek az említett betegségek megelőzésében. Ilyen lehet például a buszhoz való tempós gyaloglás, a lépcsőzés és az intim együttlét is.