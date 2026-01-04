Megfejtették a hosszú élet titkát: ez a pár perces tevékenység lassíthatja az öregedést

Manapság a 80-90 éves korra már nem tekintünk csodaként, mint sok-sok évvel ezelőtt, hiszen az elmúlt 150 évben eljutottunk odáig, hogy megkétszereztük a várható élettartamunkat 45 évről 80-90 évre. Ez többek között a tudomány és az egészségügy fejlődésének, a jóléti tényezőknek, valamint az egészségtudatosabb életmódnak köszönhető – az öregedés lassítása ugyanis csak kellő tudatossággal lehetséges.
Az utóbbi időben számos tanulmány és dokumentumfilm foglalkozott az úgynevezett „kék zónákkal”, amelyek olyan földrajzi területekre utalnak, ahol a helyiek közül kimagaslóan sokan élnek meg magas életkort. Az ehhez kapcsolódó kutatások során a szakemberek arra keresték a választ, hogy mi a hosszú élet titka, azaz mely tényezők azok, amelyek hozzájárulnak a testi, szellemi és mentális egészség megőrzéséhez.
Egy új tanulmány szerint a rövid, intenzív mozgások, mint például a lépcsőzés vagy az intim együttlétek, nagyon pozitív hatással lehetnek az egészségre, ugyanis már napi pár perc testedzés a felére csökkentheti a szívroham kialakulásának esélyét. A British Journal of Sports Medicine című szaklapban megjelent kutatás szerint ha már kevesebb mint 5 perc rövid, de megerőltető mozgást beiktatsz a hétköznapjaidba, azzal csökkentheted a súlyos szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát. A tanulmány egyértelműen alátámasztotta, hogy a rövid időre megnövekedett pulzusszám hozzásegíthet ahhoz, hogy karban tartsd a szíved egészségét.
Számos korábbi tanulmány vitathatatlanul igazolja, hogy a hosszabb idejű fizikai aktivitás jó hatással van a szívre és az érrendszerre. Eddig azonban nem volt egyértelmű, hogy a jóval rövidebb, akár a napi rutinhoz kapcsolódó mozgások is eredményesek lehetnek az említett betegségek megelőzésében. Ilyen lehet például a buszhoz való tempós gyaloglás, a lépcsőzés és az intim együttlét is.
A tudósok szerint az eredmények azokat a nőket érintik leginkább, akiktől távol áll az aktív életmód, legyen szó akár motiválatlanságról vagy betegség miatti korlátozottságról. A nőknek ugyanis nagyrészt rosszabb a szív- és légzőszervi állapotuk, mint a hasonló korú férfiaknak.
Azoknál a középkorú nőknél, akik naponta átlagosan 3,4 percet mozogtak intenzíven, 45 százalékkal csökkent a súlyos szív- és érrendszeri problémák kialakulásának esélye.
A kutatók a szívroham és a szívelégtelenség kockázatára is kitértek, az eredmények pedig alátámasztották, hogy a szívroham esélye 51 százalékkal, a szívelégtelenségé pedig 67 százalékkal csökkent a mozgás hatására.
Vajon vissza lehet fiatalítani a testet? Meddig tolható ki a várható élettartam? Ezek egyelőre a jövő nagy kérdései, azt azonban biztosan tudjuk, hogy már napi 4 perc mozgással sokat tehetsz az egészségedért és a hosszabb életért.
Ez történik a testeddel, ha elkezdesz rendszeresen edzeni:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.