Egészséges étrend felesleges költekezés nélkül: bemutatjuk az 5-4-3-2-1 módszert

Fogadjunk, te is jártál már úgy, hogy órákig bolyongtál a boltban, mégis elfelejtetted megvenni a legfontosabb dolgokat. Aztán otthon kiderült, hogy se zöldséged, se tojásod, viszont egy harmadik tábla csokoládé is a kosaradban landolt. Ismerős helyzet? Most hoztunk egy tuti bevásárlási módszert, hogy mindened meglegyen – felesleges költekezés nélkül.
Van egy egyszerű, mégis zseniális bevásárlási módszer, amely mostanában futótűzként terjed a TikTokon – és tényleg működik. Nem kell hozzá se applikáció, se kinyomtatott bevásárlólista. Elég megjegyezni egyetlen számsort: 5-4-3-2-1.
Az 5-4-3-2-1 bevásárlási módszer valójában annyira egyszerű, hogy elsőre talán túl jónak tűnik, hogy igaz legyen. Mégis: rengeteg embernek segített már abban, hogy ne csak kevesebbet költsön, hanem egészségesebben is étkezzen.
A módszert egy amerikai táplálkozási szakértő, dr. Luisa Werner osztotta meg a közösségi oldalán, és a lényege annyi, hogy öt alapvető élelmiszercsoportból vásárolunk megadott mennyiséget. A lista alapján egy kiegyensúlyozott heti étrend könnyen összerakható – és még némi édesség is belefér.
A bevásárláskor a következő sorrendet kell fejben tartani:
Ennyi az egész. Nincs túlgondolva, de éppen ettől működik. A számok mögött nagyon is átgondolt rendszer van: a megadott mennyiségek fedezik a szükséges rost-, vitamin-, fehérje- és energiabevitelt – és egy kis édes örömöt is nyújt. Nem a koplalásról szól, hanem a mértéktartásról.
Az „5 zöldség” lehet brokkoli, paprika, spenót, cékla, vagy egy csomag kelkáposzta.
A gyümölcsök közé jöhet alma, bogyós gyümölcs, szőlő vagy kivi – lehetőleg legyen friss, szezonális, de a fagyasztott is megteszi.
A fehérjék esetében nem kell mindig húsra gondolni: tojás, görög joghurt, lencse vagy csicseriborsó is tökéletes választás.
Szénhidrátot magadhoz vehetsz egy csomag édesburgonyával, egy kis barna rizzsel vagy quinoával.
Az „1 édesség” legyen az, amitől nem tudsz elsétálni a boltban. Egy jégkrém? Egy tábla csoki? Egy zacskó gumicukor? Te döntesz. Egy csomag igazán belefér.
Nem titok, hogy 40 év felett a legtöbben próbáljuk tudatosabban összerakni az étrendünket. Ebben a korban már jelentkezhet magasabb vérnyomás, gyengébb emésztés, vagy csak egyszerűen nehezebben megy le az a pár plusz kiló. Ez a bevásárlási módszer ezeken a problémákon is segít: nem kell számolgatni a kalóriákat vagy makrókat, mert kiegyensúlyozottabban pakolsz majd termékeket a kosárba. Ráadásul a pénztárcád is hálás lesz, mert nem fogsz felesleges termékeket vásárolni.
A 5-4-3-2-1 nem szentírás. Nem baj, ha néha elcsábulsz egy extra gyümölcsre vagy kimarad egy adag fehérje. Ez nem diéta, hanem egy mankó – hogy ne állj tanácstalanul a bolt közepén, össze-vissza körözve.
