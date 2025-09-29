Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Bevásárlókosár egy férfi kezében a boltban

Egészséges étrend felesleges költekezés nélkül: bemutatjuk az 5-4-3-2-1 módszert

egészséges életmód
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 12:15
bevásárlástippmódszer
Unod már a felesleges köröket a boltban? Az úgynevezett 5-4-3-2-1 módszerrel végre csak azt veszed meg, amire tényleg szükséged van. Mutatjuk a hatékony bevásárlás legtutibb trükkjét!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Fogadjunk, te is jártál már úgy, hogy órákig bolyongtál a boltban, mégis elfelejtetted megvenni a legfontosabb dolgokat. Aztán otthon kiderült, hogy se zöldséged, se tojásod, viszont egy harmadik tábla csokoládé is a kosaradban landolt. Ismerős helyzet? Most hoztunk egy tuti bevásárlási módszert, hogy mindened meglegyen – felesleges költekezés nélkül.

Zöldségek között válogató fiatal nő bevásárlás közben
Az 5-4-3-2-1 módszerrel okosan és költséghatékonyan végezheted a bevásárlást.
Fotó: AYO Production /  Shutterstock 

Az internet új kedvenc trükkje: így lesz hatékony a bevásárlás

Van egy egyszerű, mégis zseniális bevásárlási módszer, amely mostanában futótűzként terjed a TikTokon – és tényleg működik. Nem kell hozzá se applikáció, se kinyomtatott bevásárlólista. Elég megjegyezni egyetlen számsort: 5-4-3-2-1.

5-4-3-2-1 bevásárlási trükk – spórolás és egészségtudatosság egyszerűen

Az 5-4-3-2-1 bevásárlási módszer valójában annyira egyszerű, hogy elsőre talán túl jónak tűnik, hogy igaz legyen. Mégis: rengeteg embernek segített már abban, hogy ne csak kevesebbet költsön, hanem egészségesebben is étkezzen.

A módszert egy amerikai táplálkozási szakértő, dr. Luisa Werner osztotta meg a közösségi oldalán, és a lényege annyi, hogy öt alapvető élelmiszercsoportból vásárolunk megadott mennyiséget. A lista alapján egy kiegyensúlyozott heti étrend könnyen összerakható – és még némi édesség is belefér.

Az 5-4-3-2-1 módszer lényege

A bevásárláskor a következő sorrendet kell fejben tartani:  

  • 5 zöldség
  • 4 gyümölcs
  • 3 fehérjeforrás
  • 2 szénhidrát
  • 1 édesség

Ennyi az egész. Nincs túlgondolva, de éppen ettől működik. A számok mögött nagyon is átgondolt rendszer van: a megadott mennyiségek fedezik a szükséges rost-, vitamin-, fehérje- és energiabevitelt – és egy kis édes örömöt is nyújt. Nem a koplalásról szól, hanem a mértéktartásról.

Fiatal férfi bevásárlás közben
Ha az 5-4-3-2-1 módszert alkalmazod, hamarabb letudhatod a bevásárlást. 
Fotó: bodnar.photo /  Shutterstock 

5 zöldségtipp

Az „5 zöldség” lehet brokkoli, paprika, spenót, cékla, vagy egy csomag kelkáposzta.  

4 gyümölcstipp

A gyümölcsök közé jöhet alma, bogyós gyümölcs, szőlő vagy kivi – lehetőleg legyen friss, szezonális, de a fagyasztott is megteszi.  

3 fehérjetipp

A fehérjék esetében nem kell mindig húsra gondolni: tojás, görög joghurt, lencse vagy csicseriborsó is tökéletes választás.  

2 szénhidráttipp

Szénhidrátot magadhoz vehetsz egy csomag édesburgonyával, egy kis barna rizzsel vagy quinoával.

1 kis édesség

Az „1 édesség” legyen az, amitől nem tudsz elsétálni a boltban. Egy jégkrém? Egy tábla csoki? Egy zacskó gumicukor? Te döntesz. Egy csomag igazán belefér.

40 felett különösen hasznos ez a módszer

Nem titok, hogy 40 év felett a legtöbben próbáljuk tudatosabban összerakni az étrendünket. Ebben a korban már jelentkezhet magasabb vérnyomás, gyengébb emésztés, vagy csak egyszerűen nehezebben megy le az a pár plusz kiló. Ez a bevásárlási módszer ezeken a problémákon is segít: nem kell számolgatni a kalóriákat vagy makrókat, mert kiegyensúlyozottabban pakolsz majd termékeket a kosárba. Ráadásul a pénztárcád is hálás lesz, mert nem fogsz felesleges termékeket vásárolni.  

A 5-4-3-2-1 nem szentírás. Nem baj, ha néha elcsábulsz egy extra gyümölcsre vagy kimarad egy adag fehérje. Ez nem diéta, hanem egy mankó – hogy ne állj tanácstalanul a bolt közepén, össze-vissza körözve.

Nézd meg az alábbi videót:

