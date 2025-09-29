Egészséges étrend felesleges költekezés nélkül: bemutatjuk az 5-4-3-2-1 módszert

Fogadjunk, te is jártál már úgy, hogy órákig bolyongtál a boltban, mégis elfelejtetted megvenni a legfontosabb dolgokat. Aztán otthon kiderült, hogy se zöldséged, se tojásod, viszont egy harmadik tábla csokoládé is a kosaradban landolt. Ismerős helyzet? Most hoztunk egy tuti bevásárlási módszert, hogy mindened meglegyen – felesleges költekezés nélkül.

Az 5-4-3-2-1 módszerrel okosan és költséghatékonyan végezheted a bevásárlást.

Fotó: AYO Production / Shutterstock

Az internet új kedvenc trükkje: így lesz hatékony a bevásárlás

Van egy egyszerű, mégis zseniális bevásárlási módszer, amely mostanában futótűzként terjed a TikTokon – és tényleg működik. Nem kell hozzá se applikáció, se kinyomtatott bevásárlólista. Elég megjegyezni egyetlen számsort: 5-4-3-2-1.

5-4-3-2-1 bevásárlási trükk – spórolás és egészségtudatosság egyszerűen

Az 5-4-3-2-1 bevásárlási módszer valójában annyira egyszerű, hogy elsőre talán túl jónak tűnik, hogy igaz legyen. Mégis: rengeteg embernek segített már abban, hogy ne csak kevesebbet költsön, hanem egészségesebben is étkezzen.

A módszert egy amerikai táplálkozási szakértő, dr. Luisa Werner osztotta meg a közösségi oldalán, és a lényege annyi, hogy öt alapvető élelmiszercsoportból vásárolunk megadott mennyiséget. A lista alapján egy kiegyensúlyozott heti étrend könnyen összerakható – és még némi édesség is belefér.

Az 5-4-3-2-1 módszer lényege

A bevásárláskor a következő sorrendet kell fejben tartani:

5 zöldség

4 gyümölcs

3 fehérjeforrás

2 szénhidrát

1 édesség

Ennyi az egész. Nincs túlgondolva, de éppen ettől működik. A számok mögött nagyon is átgondolt rendszer van: a megadott mennyiségek fedezik a szükséges rost-, vitamin-, fehérje- és energiabevitelt – és egy kis édes örömöt is nyújt. Nem a koplalásról szól, hanem a mértéktartásról.

Ha az 5-4-3-2-1 módszert alkalmazod, hamarabb letudhatod a bevásárlást.

Fotó: bodnar.photo / Shutterstock

5 zöldségtipp

Az „5 zöldség” lehet brokkoli, paprika, spenót, cékla, vagy egy csomag kelkáposzta.

4 gyümölcstipp

A gyümölcsök közé jöhet alma, bogyós gyümölcs, szőlő vagy kivi – lehetőleg legyen friss, szezonális, de a fagyasztott is megteszi.

3 fehérjetipp

A fehérjék esetében nem kell mindig húsra gondolni: tojás, görög joghurt, lencse vagy csicseriborsó is tökéletes választás.