Mini görögdinnye az új őrület – Ismerd meg a mexikói egérdinnyét

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 12:15
Képzeld el, hogy a következő nyári bulin nem egy szokványos uborkasalátával állsz elő, hanem valami egészen újjal. Valami apróval, cuki zölddel, ami egyszerre friss és pikáns. Ez a mexikói egérdinnye – a kerti partik új csillaga!
Zöldség, vagy gyümölcs? Dinnye vagy uborka? Ha a te érdeklődésed is felkeltette az egérdinnye, akkor olvass tovább!

dinnye, egérdinnye, Melothria scabra
Egérdinnye, tudományos nevén „Melothria scabra"
Fotó: Goskova Tatiana / Shutterstock

Egérdinnye – apró termés, de annál nagyobb ízélmény

De mi is ez az egérdinnye? 

Nem, nem egy újabb divatszó a zöldségesnél, hanem egy Mexikóból érkezett kúszónövény, ami úgy néz ki, mintha egy miniatűr görögdinnye és egy uborka házasságából született volna. Apró termései zöld csíkosak, és amikor beleharapsz, frissítő uborkaíz fogad, egy csipetnyi savanykás csavarral. Szóval, ha szereted az izgalmas újdonságokat – vagy csak unod a szokványosat –, ez  muszáj kipróbálnod!

Nálad is simán megterem

Tudod mi a legjobb? Nem kell hogy profi kertész legyél hozzá! Egy kis napfény, egy kis víz, meg egy támaszték, amin kapaszkodhat, és máris ott a saját kis zöld csoda a balkonon vagy a kertben.  

Na de lássuk, hogyan építheted be a menübe ezt a dinnye (uborka?) különlegességet? Íme egy pofonegyszerű recept, amivel biztosan te leszel a kerti parti sztárja!

dinnye, egérdinnye, Melothria scabra
Egérdinnye – nyers fogyasztás mellet, befőzésre és savanyításra is ideális.
Fotó: La Huertina De Toni / Shutterstock

Mexikói egérdinnye saláta

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

  • 1 nagy marék mexikói egérdinnye
  • 1 kis fej jégsaláta vagy rukkola
  • 10 dkg feta sajt
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • Fél citrom leve
  • Só, bors ízlés szerint
  • Friss menta vagy petrezselyem apróra vágva

Így készítsd el  

Az egérdinnyéket csak megmosod, félbevágod, összekevered a salátával, meglocsolod citromlével és olívaolajjal, megszórod fetával és mentalevéllel. Pár perc, és már kész is a friss, ropogós, enyhén savanykás dinnyesaláta, ami garantáltan felpezsdíti a kerti partikat.

Szóval, ha legközelebb azon gondolkodsz, mivel dobhatnád fel a nyarat, a mexikói egérdinnye tuti befutó. Könnyű termeszteni, mutatós, és eszméletlenül finom! Hamar a konyhád sztárja lesz!

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz az egérdinnyéről:

