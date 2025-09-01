A K-vitamin gyakran háttérbe szorul a népszerűbb vitaminok, például a D vagy C-vitamin mellett, pedig a szervezet működése szempontjából rendkívül fontos. Dietetikusok szerint a K-vitamin hiányát sokszor észre sem vesszük, mégis komoly egészségügyi következményei lehetnek.

Lehet, hogy K-vitamin hiányod van – de egyáltalán mi az? - Fotó: Strauss/Curtis / GettyImages

Sokan azt gondolják, hogy elegendő K-vitamint visznek be, ha sok leveles zöldséget fogyasztanak, pedig ez ennél sokkal összetettebb:

A K-vitaminnak két fő formája létezik. A K1-vitamin segíti a véralvadást, míg a K2-vitamin támogatja a kalcium megfelelő helyre jutását a szervezetben, vagyis a csontokba, nem pedig az artériákba. Ez hozzájárul a csontok erősségéhez és a szív egészségéhez, különösen D3-vitaminnal együtt.

- magyarázza Mascha Davis, az Eat Your Vitamins könyv szerzője.

Bár súlyos K-vitamin hiány ritkán fordul elő felnőtteknél, enyhébb formája gyakoribb, mint hinnénk. Fontos felismerni a figyelmeztető jeleket, hogy időben léphessünk, mielőtt komolyabb problémák alakulnak ki - írja az AOL.

1. Gyakori zúzódások

A leggyakoribb tünet vitaminhiány esetén a szokatlanul könnyen kialakuló véraláfutás kialakulása. Olyan apró ütések, amelyek általában nyom nélkül gyógyulnának, hirtelen lila foltokat hagyhatnak. Ennek oka, hogy a K-vitamin elengedhetetlen a véralvadási faktorok termeléséhez, amelyek megakadályozzák a vér elszivárgását a sérült erekből.

2. Erős menstruációs vérzés

Nem csak a bő vérzésről van szó, hanem olyan mértékűről, ami már a mindennapi tevékenységeket is megnehezíti. Ha ezt tapasztalod, érdemes konzultálni orvosoddal.

3. Kis vérrögök a körmök alatt

Ez a kevésbé ismert tünet sötét csíkok vagy apró vérrögök formájában jelenik meg a köröm alatt. Ezek nem sérülés miatt keletkeznek, hanem spontán, trauma nélkül is kialakulhatnak.

4. Vérző íny

Ha fogmosás vagy fogselyem használata közben rendszeresen vérzik az ínyed, az K-vitamin-hiányra utalhat. Az egészséges íny nem vérzik a normál szájápolás során.

5. Vér a székletben vagy vizeletben

A vörös csíkok megjelenése a székletben, vagy a sötét, kátrányszerű széklet, illetve a rózsaszínes vizelet szintén figyelmeztető jelek lehetnek. Ezek a tünetek azonnali orvosi vizsgálatot igényelnek, mivel emésztőrendszeri vagy húgyúti vérzésre utalhatnak.