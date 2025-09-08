Vitaminboom: rengeteget költünk rájuk, mégis kevés az ellenőrzés

Miközben a vitaminok és étrend-kiegészítők szinte minden háztartásban ott sorakoznak a konyhapolcon, egy legújabb reprezentatív kutatás* meglepő képet fest arról, mennyire vagyunk tisztában azzal, mit is szedünk valójában. A magyar felnőtt lakosság alig több mint egynegyede vallotta, hogy legalább valamennyire tájékozottnak érzi magát a témában. A fiatalok, a 18–29 évesek egy kicsit jobban állnak: közel 40 százalékuk mondta ugyanezt. Ez azonban még mindig azt jelenti, hogy a legtöbben inkább rutinból, megszokásból kapnak be egy kapszulát, mint valódi tudatosságból.
A kutatás rávilágított arra, hogy sokan abban a tévhitben élnek, hogy az étrend-kiegészítők egyet jelentenek a vitaminokkal. Valójában ennél sokkal szélesebb a kör: ide tartoznak az ásványi anyagok, a nyomelemek, a gyógynövény-kivonatok és számos egyéb hatóanyag is.
A legnagyobb tévhit mégis a bevizsgálás körül van. Az Observer által megkérdezettek több mint fele meg van győződve róla, hogy a vitaminokat és étrend-kiegészítőket ugyanúgy ellenőrzik, mint a gyógyszereket. Harminc százalék bizonytalan, és mindössze kevesebb mint negyedük tudja, hogy valójában elegendő egy egyszerű bejelentés a gyártó által a forgalmazáshoz, azaz a szabályozás sokkal kevésbé szigorú. Ugyanakkor, ha arról kérdezik őket, mennyire fontos a laborvizsgálat, szinte mindenki igent mond:
tízből kilenc embernek kiemelten fontos, hogy a kapszulák valóban átessenek ilyen ellenőrzésen.
A bevizsgálás nemcsak arról szól, hogy a kapszulában tényleg annyi hatóanyag legyen, amennyit a címke ígér, hanem arról is, hogy ne maradjon el a kívánt hatás. Nem véletlen, hogy a kutatás szerint a hatóanyag-tartalom bizonyult a legfontosabb döntési szempontnak: tízből hét válaszadó (74%) tartja kiemelten lényegesnek, és kétharmaduk (67%) minden esetben el is olvassa az erre vonatkozó információkat a csomagoláson.
Ez jól mutatja, hogy a fogyasztó valójában a hatást vásárolja meg – vagyis azt, hogy a termék ténylegesen teljesítse, amit ígér.
Ha ugyanis egy készítmény nem tartalmazza a feltüntetett hatóanyag-mennyiséget, a fogyasztó könnyen hiheti azt, hogy a vitamin „nem működik”, holott valójában soha nem is kapta meg azt, amiért fizetett.
A vitaminboom mögött óriási a fogyasztói bizalom, de ugyanakkora a bizonytalanság is. Egyfelől sokat költünk rájuk, másfelől sokszor nincs pontos képünk arról, mit veszünk le a polcról. Éppen ezért vásárlás előtt érdemes utánanézni a kiválasztott terméknek! A megbízható gyártók bevizsgáltatják készítményeiket és erről transzparens módon kommunikálnak. Aki biztosra akar menni, jól teszi, ha vásárlás előtt ellenőrzi, milyen bevizsgálási gyakorlatot követ az adott márka. Például a magyar
Natur Tanya márka minden termékét független, akkreditált laborokban vizsgáltatja be, így igazolt a hatóanyagtartalom
– a kutatásban résztvevők háromnegyede kifejezetten jónak tartotta ezt a gyakorlatot. Ez mutatja, hogy a fogyasztók valójában nemcsak vitaminokat keresnek, hanem biztonságot és bizonyosságot is.
A vitaminboom mögött óriási a fogyasztói bizalom, de ugyanakkora a bizonytalanság is. Egyfelől sokat költünk rájuk, másfelől sokszor nincs pontos képünk arról, mit veszünk le a polcról, ráadásul a vitamin és az étrendkiegészítő ma már nem luxus, hanem sokaknak napi rutin – a kérdés csak az, hogy valóban tudjuk-e, mi van a kis tablettákban. Piaci szakértők szerint az biztos, hogy a következő években a tudatosság és a transzparencia lesz a legfontosabb „hatóanyag”, amiért a fogyasztók hajlandók lesznek fizetni.
A kutatást az Observer Csoport Zrt. készítette 2025 júniusában, 1000 fő megkeresésével online formában. Reprezentatív kutatás a 18 éven felüli magyarországi lakosság körében. Reprezentativitás: nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség alapján.
