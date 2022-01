Új őrület a konyhában: Lazac a mosogatógépben

Egészen szürreális recept tartja lázba az internet népét. Az egyre több háztartásban alapdarabnak számító mosogatógép innentől tehát nemcsak mosogatásra jó. Michelle Doll séf szerint a mosogatógép nagyszerű szuvidáló gép. Nincs más dolgod, mint a húst, legyen az steak, csirke vagy lazac, légmentesen záródó zacskóba teszed, és a mosogatógépbe helyezed. Indítsd el a gépet mosogatószer nélkül, és ha lejár a program, tökéletesen átsült, fenséges húst kapsz.

Hozzávalók:

- Lazac

- Só

- Fűszerek

- Fólia

Elkészítés:

A megtisztított és megmosott halat fűszerezzük sóval és kedvenc fűszereinkkel, ha ezzel megvagyunk, csomagoljuk be szorosan az előkészített halat legalább 2 réteg fóliába. Majd tegyük a halat a mosogatógépbe és indítsunk el egy programot.

Fotó: Ivona

Ha valaki szeretné kipróbálni ezt a módszert, 3 alapszabályt mindenképpen követnie kell. Elsőként is hermetikusan le kell tudni zárni a lazacot. Másodsorban legalább 60 fokos programot kell választani, hogy a hőkezelés hatásos legyen. Ha pedig mosogatni is akarunk, miközben "főzünk" is a mosogatógépben, akkor az első két alapszabályt mindenképpen komolyan be kell tartani, mert mosogatószer is kerül a készülékbe!