Megbéníthat a fájdalom: veszélyes lehet a kezeletlen lumbágó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 21:45
A lumbágó hirtelen jelentkező, éles deréktáji fájdalom, amely akár meg is béníthatja a beteget. Szakértők szerint a megfelelő mozgás, az izomerősítés és a helyes testtartás együtt segíthet a lumbágó kezelésében és a kiújulás megelőzésében.
  • A lumbágót túlterhelés váltja ki.
  • Az állapot egyfajta védőreakciója a szervezetnek.
  • A kezelés első lépése a gyulladás csökkentése és a pihentetés.
  • A fő kezelési módok közé tartozik a gyógytorna, a masszázs és a fizioterápia.
  • A lumbágó megelőzésének kulcsa a törzsizomzat megerősítése.

A lumbágó a deréktáji izmok, szalagok vagy kisízületek hirtelen túlterheléséből alakul ki. A fájdalom gyakran egy rossz mozdulat, emelés vagy hirtelen csavarás után jelentkezik, de a háttérben tartós ülőmunka, gyenge mélyizmok vagy stressz is állhat. Szakértők szerint a derék izomzata érzékenyen reagál minden egyensúlytalanságra, így a lumbágó sokszor a test védőreakciója: az izmok befeszülnek, hogy megakadályozzák a további sérülést.

Lumbágó kezelése gyógytornával
A lumbágó legfőbb kezelési módja a gyógytorna.
Fotó: Studio Romantic

Mi vezet lumbágóhoz?

A lumbágó kialakulásában több tényező játszik szerepet. A túlterhelés, a hirtelen emelés és a csavaró mozdulatok mellett a tartós, helytelen ülőmunka is jelentősen növeli a kockázatot. A szakértők szerint a derék stabilizálásáért felelős mélyizmok gyengülése az egyik legfőbb kiváltó ok. Ha ezek az izmok nem tartják megfelelően a gerincet, a derék körüli szalagrendszer túlterhelődik, ami gyulladáshoz és éles fájdalomhoz vezethet.

A stressz izomfeszülést okoz, amely tovább ronthatja a helyzetet. Az ülő életmód, a mozgásszegénység és a túlsúly szintén hajlamosítanak a lumbágóra. A panasz gyakran fiatalabbaknál is jelentkezik, különösen akkor, ha az edzés vagy a fizikai munka előkészítés nélkül történik.

Hogyan kezelhető a lumbágó otthon és szakember segítségével?

A hirtelen fellépő derékfájdalom első napjaiban a cél a gyulladás enyhítése és a fájó terület tehermentesítése. A pihentetés segít, de nem ajánlott napokig feküdni, mert ez tovább gyengíti az izmokat. A kíméletes mozgás – rövid séták, óvatos nyújtások – támogatja a gyógyulást. Jegelni a fájdalom első fázisában javasolt, mivel csökkenti a gyulladást.

A szakértők szerint a lumbágó egyik legfontosabb kezelési módszere a gyógytorna. A cél a mély hátizmok, a törzsizomzat és a csípő körüli izmok erősítése, mert ezek stabilizálják a gerincet. A helytelen mozgásminták korrigálása is lényeges: a szakember megtanítja, hogyan kell biztonságosan emelni, hajolni vagy fordulni anélkül, hogy a derék újra megsérülne.

A masszázs, a manuálterápia és a fizioterápia (pl. TENS-kezelés, ultrahang) sok esetben csökkenti az izomfeszülést és gyorsítja a regenerációt. Ha a fájdalom lábba sugárzik, zsibbadással vagy gyengeséggel jár, neurológiai vizsgálatra is szükség lehet, mert porckorongsérv állhat a háttérben.

Lumbágó kiújulásának megelőzése

A megelőzés alapja a törzsizomzat megerősítése. A rendszeres gyógytorna, a mélyizmokat célzó edzés (pl. Pilates) és a napi átmozgatás segít fenntartani a gerinc stabilitását. Az ergonomikus munkakörnyezet kialakítása szintén kulcsfontosságú: a szék magassága, a monitor pozíciója és az ülés közbeni testtartás mind befolyásolják a derék terhelését.

Az emelési technika helyes elsajátítása is segít megelőzni a problémát. A nehéz tárgyakat mindig a lábak erejével, egyenes háttal kell felemelni, és kerülni kell a csavaró mozdulatokat. A rendszeres nyújtás, a megfelelő testsúly fenntartása és a stresszkezelés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a lumbágó ne térjen vissza.

