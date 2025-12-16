Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Növényi étrendet folytató fiatal nő zöldségeket szel

Döbbenetes felfedezést tettek az orvosok – ez az étrend évekkel meghosszabbítja az életed

hosszú élet
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 07:15
étrendkutatásnövényi alapú étrendtáplálkozás
Az egészséges táplálkozás fontossága régóta ismert. A legújabb kutatások még inkább rávilágítanak arra, hogy az étrendünk megváltoztatása jelentősen meghosszabbíthatja az életünket.
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei
  • Új kutatások szerint az étrend megváltoztatása akár tíz évvel is meghosszabbíthatja az életet.
  • A teljes értékű, növényi alapú étrend bizonyítottan csökkenti a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát.
  • Sosem késő váltani, még idősebb korban is látványos előnyöket mutatnak a vizsgálatok.

Norvég és skót kutatók által végzett tanulmányokban kimutatták, hogy az egészségtelen étrendről egészségesre való áttérés akár egy évtizeddel is növelheti a várható élettartamot.

Egészséges étrend alapjait képező alapanyagok
Nővényi alapú étrenddel akár 13 évvel is meghosszabbíthatjuk a várható élettartamunkat.
Fotó: 123RF

A kutatás eredményei

A Nature Food című szaklapban megjelent tanulmány szerint a brit Biobank 467 ezer 354 résztvevőjének adatait elemezve kiderült, hogy a negyvenes éveikben járó emberek, akik egészségtelen táplálkozásukat változatos, egészséges étrendre cserélik, körülbelül tíz évvel növelhetik várható élettartamukat. A nők esetében ez konkrétan 10,8, míg a férfiaknál 10,4 évvel hosszabb életet jelenthet. Még hetvenéves korban is észlelhető a pozitív hatás, bár kisebb mértékben. A várható élettartam növekedése annál kisebb mértékű, minél később kezdjük a változatos egészséges étrendet. 

Az optimális étrend összetevői főként a következő alapanyagokat tartalmazza:

  • Teljes kiőrlésű gabonafélék: zab, árpa és barna rizs
  • Hüvelyesek: mint a bab, borsó és lencse
  • Különféle magvak és diófélék
  • Gyümölcsök és zöldségek változatosan fogyasztva.

Ezek az élelmiszerek gazdagok rostokban, vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban, amelyek hozzájárulnak a szív- és érrendszeri betegségek, valamint más krónikus állapotok kockázatának csökkentéséhez. 

A vörös és feldolgozott húsok kerülése

A kutatások azt is kimutatták, hogy a vörös és feldolgozott húsok fogyasztásának csökkentése hozzájárulhat a hosszabb élettartamhoz. A halálozások másik legfőbb okának a cukorral édesített, addiktív üdítőitalok számítanak. Ezek az élelmiszerek összefüggésbe hozhatók bizonyos krónikus betegségek, például szívbetegségek és egyes daganatok kialakulásával. Ezért ajánlott ezeket mérsékelten fogyasztani, vagy teljesen elhagyni az étrendből.

A növényi alapú étrend előnyei

Egy másik tanulmány szerint a növényi alapú étrend követése akár 13 évvel is meghosszabbíthatja az életet. Ez az étrend főként gyümölcsökre, zöldségekre, hüvelyesekre, teljes kiőrlésű gabonákra és magvakra épül, miközben minimalizálja vagy teljesen kizárja az állati eredetű termékeket. A növényi étrend nemcsak a hosszabb élethez járul hozzá, hanem csökkenti számos betegség kockázatát is.

Az életkor szerepe az étrendi változtatásokban

Habár a legnagyobb előnyöket fiatalabb korban lehet elérni az étrendi változtatásokkal, sosem késő áttérni egy egészségesebb étrendre. Hatvanéves korban az egészséges táplálkozásra való áttérés még mindig jelentős, akár nyolc évvel is növelheti a várható élettartamot. Még nyolcvanéves korban is tapasztalható pozitív hatás, bár kisebb mértékben.

Ez a szemléletmód párhuzamba állítható a gyakran javasolt mediterrán diéta fogalmával, amely a legtöbb fajta diétához képest nem számít radikálisnak. Mivel nem jár durva megvonással, nem kell elhagyni egyetlen összetevőjét sem az étrendünknek, csupán mértékletességre sarkall, valamint arra, hogy teljes kiőrlésű gabonákat, sovány fehérjéket és egészséges zsírokat fogyasszunk

Gyakorlati tanácsok az étrend megváltoztatásához 

Mindig érdemes szem előtt tartani a fokozatosságot, ha bármilyen változás előtt áll az életed. Legyen szó sportról, étrendről vagy munkáról. Kezdd kisebb változtatásokkal, például heti egy húsmentes nappal, majd fokozatosan növeld a növényi alapú ételek arányát. A teljes értékű ételek előnyben részesítése is lényeges változásokhoz vezethet. Kerüld a feldolgozott élelmiszereket és válassz friss, természetes alapanyagokat. Fogyassz minél többféle zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest és gabonafélét a szükséges tápanyagok biztosítása érdekében. Kulcsfogalmak a tájékozódás és tervezés is: ismerj meg egészséges recepteket és tervezd meg előre az étkezéseidet, hogy könnyebben elkerüld a gyorséttermi vagy feldolgozott ételek fogyasztását.

Az egészséges, változatos étrend nemcsak a mindennapi jólétünket javítja, hanem jelentősen hozzájárulhat életünk meghosszabbításához is. A teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek, diófélék, gyümölcsök és zöldségek rendszeres fogyasztása, valamint a vörös és feldolgozott húsok kerülése révén akár egy évtizeddel is növelhetjük várható élettartamunkat.

