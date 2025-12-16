Döbbenetes felfedezést tettek az orvosok – ez az étrend évekkel meghosszabbítja az életed

Új kutatások szerint az étrend megváltoztatása akár tíz évvel is meghosszabbíthatja az életet.

A teljes értékű, növényi alapú étrend bizonyítottan csökkenti a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát.

Sosem késő váltani, még idősebb korban is látványos előnyöket mutatnak a vizsgálatok.

Norvég és skót kutatók által végzett tanulmányokban kimutatták, hogy az egészségtelen étrendről egészségesre való áttérés akár egy évtizeddel is növelheti a várható élettartamot.

Nővényi alapú étrenddel akár 13 évvel is meghosszabbíthatjuk a várható élettartamunkat.

Fotó: 123RF

A kutatás eredményei

A Nature Food című szaklapban megjelent tanulmány szerint a brit Biobank 467 ezer 354 résztvevőjének adatait elemezve kiderült, hogy a negyvenes éveikben járó emberek, akik egészségtelen táplálkozásukat változatos, egészséges étrendre cserélik, körülbelül tíz évvel növelhetik várható élettartamukat. A nők esetében ez konkrétan 10,8, míg a férfiaknál 10,4 évvel hosszabb életet jelenthet. Még hetvenéves korban is észlelhető a pozitív hatás, bár kisebb mértékben. A várható élettartam növekedése annál kisebb mértékű, minél később kezdjük a változatos egészséges étrendet.

Az optimális étrend összetevői főként a következő alapanyagokat tartalmazza:

Teljes kiőrlésű gabonafélék: zab, árpa és barna rizs

Hüvelyesek: mint a bab, borsó és lencse

Különféle magvak és diófélék

Gyümölcsök és zöldségek változatosan fogyasztva.

Ezek az élelmiszerek gazdagok rostokban, vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban, amelyek hozzájárulnak a szív- és érrendszeri betegségek, valamint más krónikus állapotok kockázatának csökkentéséhez.

A vörös és feldolgozott húsok kerülése

A kutatások azt is kimutatták, hogy a vörös és feldolgozott húsok fogyasztásának csökkentése hozzájárulhat a hosszabb élettartamhoz. A halálozások másik legfőbb okának a cukorral édesített, addiktív üdítőitalok számítanak. Ezek az élelmiszerek összefüggésbe hozhatók bizonyos krónikus betegségek, például szívbetegségek és egyes daganatok kialakulásával. Ezért ajánlott ezeket mérsékelten fogyasztani, vagy teljesen elhagyni az étrendből.

A növényi alapú étrend előnyei

Egy másik tanulmány szerint a növényi alapú étrend követése akár 13 évvel is meghosszabbíthatja az életet. Ez az étrend főként gyümölcsökre, zöldségekre, hüvelyesekre, teljes kiőrlésű gabonákra és magvakra épül, miközben minimalizálja vagy teljesen kizárja az állati eredetű termékeket. A növényi étrend nemcsak a hosszabb élethez járul hozzá, hanem csökkenti számos betegség kockázatát is.