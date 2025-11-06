Ez az őszi gyümölcs a rákos sejtekkel is felveszi a harcot

A fügét régóta alkalmazzák a népi gyógyászatban – emésztési problémákra, sebek gyógyítására, vércukorszint csökkentésére, fertőzések kezelésére. Napjainkban is egyre több kutató figyelmét felkelti ez a gyümölcs. Amellett, hogy gazdag tápanyagokban és jótékonyan hat az emésztésre, szívre és vércukorra, most már arra is van tudományos bizonyíték, hogy bizonyos daganatos sejtek szaporodását is lassíthatja.
Frissen fogyasztva a füge meglepően kevés kalóriát tartalmaz (egy kisebb darab kb. 30 kcal), ugyanakkor gazdag rézben, B6-vitaminban, káliumban, magnéziumban és rostban. Ezek az anyagok fontos szerepet játszanak az idegrendszer működésében, az energiatermelésben, az agy egészségében és az emésztés támogatásában. Természetes édessége miatt sokan szeretik desszertként vagy nassolnivalóként is, friss formában ráadásul jóval kevesebb cukrot tartalmaz, mint szárítva.
Több kutatás is vizsgálta már a füge – különösen a levele és a tejnedve – hatását különféle daganatos sejtekre. A laboratóriumi kísérletek alapján úgy tűnik, hogy a növényből készült kivonatok lassíthatják a rákos sejtek szaporodását, sőt bizonyos esetekben programozott sejthalált is kiválthatnak – ez a folyamat segíthet a kóros sejtek elpusztításában.
Az eredmények több daganattípus esetén is ígéretesek:
A füge daganatellenes tulajdonságait vizsgáló kutatások még gyerekcipőben járnak, de egy biztos: a gyümölcs magas rosttartalma segíti az emésztést, csökkentheti a székrekedést, és támogatja a bélflóra egyensúlyát. Egy 2019-es kutatás szerint napi kétszer négy szárított füge elfogyasztása jelentősen enyhíti az irritábilis bél szindróma (IBS) tüneteit, a benne található abscisinsav pedig segíthet a vércukorszint szabályozásában, mivel javíthatja az inzulinérzékenységet.
A friss fügét a szezonjában érdemes fogyasztani, hiszen gyorsan romlik – hűtőben is legfeljebb 2–3 napig tartható el. Eheted nyersen, salátában, joghurttal, vagy akár lekvárt is főzhetsz belőle. A fügéből készült szósz remekül illik húsételek mellé, a levelekből pedig tea vagy szörp is készíthető.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
