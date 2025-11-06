Ez az őszi gyümölcs a rákos sejtekkel is felveszi a harcot

A fügét régóta alkalmazzák a népi gyógyászatban – emésztési problémákra, sebek gyógyítására, vércukorszint csökkentésére, fertőzések kezelésére. Napjainkban is egyre több kutató figyelmét felkelti ez a gyümölcs. Amellett, hogy gazdag tápanyagokban és jótékonyan hat az emésztésre, szívre és vércukorra, most már arra is van tudományos bizonyíték, hogy bizonyos daganatos sejtek szaporodását is lassíthatja.

A fügefa hazánkban is roskadozik az érett gyümölcstől

Tele van hasznos anyagokkal

Frissen fogyasztva a füge meglepően kevés kalóriát tartalmaz (egy kisebb darab kb. 30 kcal), ugyanakkor gazdag rézben, B6-vitaminban, káliumban, magnéziumban és rostban. Ezek az anyagok fontos szerepet játszanak az idegrendszer működésében, az energiatermelésben, az agy egészségében és az emésztés támogatásában. Természetes édessége miatt sokan szeretik desszertként vagy nassolnivalóként is, friss formában ráadásul jóval kevesebb cukrot tartalmaz, mint szárítva.

Gyümölcs a rákos sejtek ellen?

Több kutatás is vizsgálta már a füge – különösen a levele és a tejnedve – hatását különféle daganatos sejtekre. A laboratóriumi kísérletek alapján úgy tűnik, hogy a növényből készült kivonatok lassíthatják a rákos sejtek szaporodását, sőt bizonyos esetekben programozott sejthalált is kiválthatnak – ez a folyamat segíthet a kóros sejtek elpusztításában.

Az eredmények több daganattípus esetén is ígéretesek:

vastagbél-,

mell-,

méhnyak-,

és tüdőrákos sejtvonalakon is kedvező hatást figyeltek meg.

Fontos ugyanakkor tisztában lenni azzal, hogy ezek a vizsgálatok egyelőre csak laboratóriumban, sejttenyészeteken történtek – tehát nem embereken. A szakértők hangsúlyozzák: további, embereken végzett klinikai kutatásokra van szükség ahhoz, hogy biztosan meg lehessen állapítani, milyen formában és dózisban lenne valóban hatékony a füge megelőzésként vagy kiegészítő kezelésként.

Számos jótékony hatással rendelkezik

A füge daganatellenes tulajdonságait vizsgáló kutatások még gyerekcipőben járnak, de egy biztos: a gyümölcs magas rosttartalma segíti az emésztést, csökkentheti a székrekedést, és támogatja a bélflóra egyensúlyát. Egy 2019-es kutatás szerint napi kétszer négy szárított füge elfogyasztása jelentősen enyhíti az irritábilis bél szindróma (IBS) tüneteit, a benne található abscisinsav pedig segíthet a vércukorszint szabályozásában, mivel javíthatja az inzulinérzékenységet.