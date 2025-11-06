Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Szilva, alma, füge és más gyümölcsök egy asztalon elhelyezett fadeszkán

Ez az őszi gyümölcs a rákos sejtekkel is felveszi a harcot

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 09:45
fügebetegséggyümölcsrákdaganat
Ha ősz, akkor füge. Ez a különleges, mézédes gyümölcs olyan tápanyagokat tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak egészségünk védelméhez – sőt kutatások szerint akár a daganatos sejtek szaporodását is képes lehet lassítani.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A fügét régóta alkalmazzák a népi gyógyászatban – emésztési problémákra, sebek gyógyítására, vércukorszint csökkentésére, fertőzések kezelésére. Napjainkban is egyre több kutató figyelmét felkelti ez a gyümölcs. Amellett, hogy gazdag tápanyagokban és jótékonyan hat az emésztésre, szívre és vércukorra, most már arra is van tudományos bizonyíték, hogy bizonyos daganatos sejtek szaporodását is lassíthatja.

gyümölcs, füge, fügefa, fügét szedő férfi
A fügefa hazánkban is roskadozik az érett gyümölcstől
Fotó: DUSAN ZIDAR /  Shutterstock 

Tele van hasznos anyagokkal

Frissen fogyasztva a füge meglepően kevés kalóriát tartalmaz (egy kisebb darab kb. 30 kcal), ugyanakkor gazdag rézben, B6-vitaminban, káliumban, magnéziumban és rostban. Ezek az anyagok fontos szerepet játszanak az idegrendszer működésében, az energiatermelésben, az agy egészségében és az emésztés támogatásában. Természetes édessége miatt sokan szeretik desszertként vagy nassolnivalóként is, friss formában ráadásul jóval kevesebb cukrot tartalmaz, mint szárítva.

Gyümölcs a rákos sejtek ellen? 

Több kutatás is vizsgálta már a füge – különösen a levele és a tejnedve – hatását különféle daganatos sejtekre. A laboratóriumi kísérletek alapján úgy tűnik, hogy a növényből készült kivonatok lassíthatják a rákos sejtek szaporodását, sőt bizonyos esetekben programozott sejthalált is kiválthatnak – ez a folyamat segíthet a kóros sejtek elpusztításában.
Az eredmények több daganattípus esetén is ígéretesek:

  • vastagbél-,
  • mell-,
  • méhnyak-,
  • és tüdőrákos sejtvonalakon is kedvező hatást figyeltek meg.
    Fontos ugyanakkor tisztában lenni azzal, hogy ezek a vizsgálatok egyelőre csak laboratóriumban, sejttenyészeteken történtek – tehát nem embereken. A szakértők hangsúlyozzák: további, embereken végzett klinikai kutatásokra van szükség ahhoz, hogy biztosan meg lehessen állapítani, milyen formában és dózisban lenne valóban hatékony a füge megelőzésként vagy kiegészítő kezelésként.

Számos jótékony hatással rendelkezik

A füge daganatellenes tulajdonságait vizsgáló kutatások még gyerekcipőben járnak, de egy biztos: a gyümölcs magas rosttartalma segíti az emésztést, csökkentheti a székrekedést, és támogatja a bélflóra egyensúlyát. Egy 2019-es kutatás szerint napi kétszer négy szárított füge elfogyasztása jelentősen enyhíti az irritábilis bél szindróma (IBS) tüneteit, a benne található abscisinsav pedig segíthet a vércukorszint szabályozásában, mivel javíthatja az inzulinérzékenységet.

Így fogyaszd 

A friss fügét a szezonjában érdemes fogyasztani, hiszen gyorsan romlik – hűtőben is legfeljebb 2–3 napig tartható el. Eheted nyersen, salátában, joghurttal, vagy akár lekvárt is főzhetsz belőle. A fügéből készült szósz remekül illik húsételek mellé, a levelekből pedig tea vagy szörp is készíthető.

Fontos tudnivalók:

  • A szárított füge sokkal több cukrot tartalmaz – különösen cukorbetegeknek kell erre figyelni.
  • Túlzott fogyasztás esetén hasmenést vagy puffadást okozhat.
  • Latexallergiásoknál (pl. nyírfapollen-érzékenyeknél) allergiás reakciót okozhat.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

