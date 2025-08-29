Édes és egészséges: 5 fügés recept, amit muszáj kipróbálnod

A piacok egyik legnagyobb nyár végi sztárja a friss, mézédes füge, amely igazi szuperélelmiszer. Tele van rosttal, antioxidánsokkal, kalciummal, és vasban sem szűkölködik – ráadásul természetes édessége miatt a cukor utáni vágyat is kielégítheti. Ha eddig csak aszalva kóstoltad, itt az idő, hogy a friss verzióval is megbarátkozz. Ezekkel a könnyű, mégis extra fogásokkal garantáltan sikert aratsz!

Fügés-avokádós pirítós

Fotó: carballo / Shutterstock

1. Fügés-avokádós pirítós

Hozzávalók (1 adaghoz):

1 szelet teljes kiőrlésű kenyér

fél érett avokádó

2 friss füge

1 teáskanál citromlé

só, bors, chilipehely ízlés szerint

egy kis feta vagy kecskesajt (elhagyható)

Elkészítés:

Pirítsd meg a kenyeret, majd kend meg az avokádóval, amelyet előtte villával krémesre törtél és meglocsoltál egy kis citromlével. Jöhetnek rá a szeletekre vágott fügék, só, bors, és egy csipet chili – ha extrázni szeretnéd, morzsolj rá egy kevés fetát. Tökéletes reggeli vagy délutáni snack, amely jól lakat, de nem terheli meg a gyomrod.

Füge és balzsamecetes csirke

Fotó: 5PH / Shutterstock

2. Füge és balzsamecetes csirke

Hozzávalók (2 adaghoz):

2 csirkemellfilé

4 friss füge

1 evőkanál balzsamecet

1 teáskanál méz

só, bors, kakukkfű

olívaolaj a sütéshez

Elkészítés:

Sózd, borsozd a csirkemellet, majd egy kevés olívaolajon süsd aranybarnára mindkét oldalát. Add hozzá a félbevágott fügéket, locsold meg balzsamecettel és egy kis mézzel. Pár perc alatt az egész összeérik: a csirke szaftos marad, a füge pedig mennyeien karamellizálódik. Tálald zöldsalátával vagy kölessel.

Fügés leveles saláta

Fotó: etorres / Shutterstock

3. Fügés leveles saláta

Hozzávalók (2 adaghoz):

egy marék rukkola vagy bébispenót

4-5 friss füge

50 g kecskesajt vagy mozzarella

1 marék dió vagy pekándió

1 evőkanál olívaolaj

1 teáskanál balzsamecet

só, bors

Elkészítés:

A zöldeket tedd egy tálba, jöhetnek a szeletelt fügék, a sajt és a pirított dió. Locsold meg olívaolaj és balzsamecet keverékével, sózd, borsozd. A kész saláta fantasztikusan harmonikus ízvilágú, könnyű, de laktató, grillezéskor könnyen bevethető köretként.

Joghurtos-fügés pohárkrém

Fotó: Fascinadora / Shutterstock

4. Joghurtos-fügés pohárkrém

Hozzávalók (2 adaghoz):

1 pohár görög joghurt (vagy natúr növényi joghurt)

4-5 friss füge

1 evőkanál méz vagy agávé szirup

egy marék dió vagy mandula

fahéj (opcionális)

Elkészítés: