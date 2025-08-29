Édes és egészséges: 5 fügés recept, amit muszáj kipróbálnod

A piacok egyik legnagyobb nyár végi sztárja a friss, mézédes füge, amely igazi szuperélelmiszer. Tele van rosttal, antioxidánsokkal, kalciummal, és vasban sem szűkölködik – ráadásul természetes édessége miatt a cukor utáni vágyat is kielégítheti. Ha eddig csak aszalva kóstoltad, itt az idő, hogy a friss verzióval is megbarátkozz. Ezekkel a könnyű, mégis extra fogásokkal garantáltan sikert aratsz!
Hozzávalók (1 adaghoz):
Elkészítés:
Pirítsd meg a kenyeret, majd kend meg az avokádóval, amelyet előtte villával krémesre törtél és meglocsoltál egy kis citromlével. Jöhetnek rá a szeletekre vágott fügék, só, bors, és egy csipet chili – ha extrázni szeretnéd, morzsolj rá egy kevés fetát. Tökéletes reggeli vagy délutáni snack, amely jól lakat, de nem terheli meg a gyomrod.
Hozzávalók (2 adaghoz):
Elkészítés:
Sózd, borsozd a csirkemellet, majd egy kevés olívaolajon süsd aranybarnára mindkét oldalát. Add hozzá a félbevágott fügéket, locsold meg balzsamecettel és egy kis mézzel. Pár perc alatt az egész összeérik: a csirke szaftos marad, a füge pedig mennyeien karamellizálódik. Tálald zöldsalátával vagy kölessel.
Hozzávalók (2 adaghoz):
Elkészítés:
A zöldeket tedd egy tálba, jöhetnek a szeletelt fügék, a sajt és a pirított dió. Locsold meg olívaolaj és balzsamecet keverékével, sózd, borsozd. A kész saláta fantasztikusan harmonikus ízvilágú, könnyű, de laktató, grillezéskor könnyen bevethető köretként.
Hozzávalók (2 adaghoz):
Elkészítés:
A fügéket mosd meg, vágd kis darabokra. Egy pohár aljába kanalazz joghurtot, jöhet rá a füge, egy kis méz és ropogós dió. Rétegezd így tovább, amíg elfogynak a hozzávalók. A tetejére mehet még egy kis fahéj vagy friss mentalevél. Gyors, krémes, és bűntudat nélkül kanalazhatod!
Hozzávalók (kb. 1 kis üveghez):
Elkészítés:
