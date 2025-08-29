Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Tál füge egy asztalon

Édes és egészséges: 5 fügés recept, amit muszáj kipróbálnod

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 11:15
fügeegészségősztáplálkozásszuperélelmiszer
Ha valami édesre vágysz, ami egészséges is, a füge a legjobb választás. Ez az isteni gyümölcs tápláló, rostban és ásványi anyagokban gazdag. Cikkünkben 5 egyszerű, mégis különleges füge receptet mutatunk.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A piacok egyik legnagyobb nyár végi sztárja a friss, mézédes füge, amely igazi szuperélelmiszer. Tele van rosttal, antioxidánsokkal, kalciummal, és vasban sem szűkölködik – ráadásul természetes édessége miatt a cukor utáni vágyat is kielégítheti. Ha eddig csak aszalva kóstoltad, itt az idő, hogy a friss verzióval is megbarátkozz. Ezekkel a könnyű, mégis extra fogásokkal garantáltan sikert aratsz!

füge, avokádó, eper, pirítós
Fügés-avokádós pirítós
Fotó: carballo /  Shutterstock 

1. Fügés-avokádós pirítós

Hozzávalók (1 adaghoz):

  • 1 szelet teljes kiőrlésű kenyér
  • fél érett avokádó
  • 2 friss füge
  • 1 teáskanál citromlé
  • só, bors, chilipehely ízlés szerint
  • egy kis feta vagy kecskesajt (elhagyható)

Elkészítés:

Pirítsd meg a kenyeret, majd kend meg az avokádóval, amelyet előtte villával krémesre törtél és meglocsoltál egy kis citromlével. Jöhetnek rá a szeletekre vágott fügék, só, bors, és egy csipet chili – ha extrázni szeretnéd, morzsolj rá egy kevés fetát. Tökéletes reggeli vagy délutáni snack, amely jól lakat, de nem terheli meg a gyomrod.

Füge és balzsamecetes csirke
Füge és balzsamecetes csirke
Fotó: 5PH /  Shutterstock 

2. Füge és balzsamecetes csirke

Hozzávalók (2 adaghoz):

  • 2 csirkemellfilé
  • 4 friss füge
  • 1 evőkanál balzsamecet
  • 1 teáskanál méz
  • só, bors, kakukkfű
  • olívaolaj a sütéshez

Elkészítés:

Sózd, borsozd a csirkemellet, majd egy kevés olívaolajon süsd aranybarnára mindkét oldalát. Add hozzá a félbevágott fügéket, locsold meg balzsamecettel és egy kis mézzel. Pár perc alatt az egész összeérik: a csirke szaftos marad, a füge pedig mennyeien karamellizálódik. Tálald zöldsalátával vagy kölessel. 

fügés leveles saláta, dió, kecskesajt
Fügés leveles saláta
Fotó: etorres /  Shutterstock 

3. Fügés leveles saláta

Hozzávalók (2 adaghoz):

  • egy marék rukkola vagy bébispenót
  • 4-5 friss füge
  • 50 g kecskesajt vagy mozzarella
  • 1 marék dió vagy pekándió
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 1 teáskanál balzsamecet
  • só, bors

Elkészítés:

A zöldeket tedd egy tálba, jöhetnek a szeletelt fügék, a sajt és a pirított dió. Locsold meg olívaolaj és balzsamecet keverékével, sózd, borsozd. A kész saláta fantasztikusan harmonikus ízvilágú, könnyű, de laktató, grillezéskor könnyen bevethető köretként.

füge, joghurt, pohárkrém, méz
Joghurtos-fügés pohárkrém
Fotó: Fascinadora /  Shutterstock 

4. Joghurtos-fügés pohárkrém

Hozzávalók (2 adaghoz):

  • 1 pohár görög joghurt (vagy natúr növényi joghurt)
  • 4-5 friss füge
  • 1 evőkanál méz vagy agávé szirup
  • egy marék dió vagy mandula
  • fahéj (opcionális)

Elkészítés:

A fügéket mosd meg, vágd kis darabokra. Egy pohár aljába kanalazz joghurtot, jöhet rá a füge, egy kis méz és ropogós dió. Rétegezd így tovább, amíg elfogynak a hozzávalók. A tetejére mehet még egy kis fahéj vagy friss mentalevél. Gyors, krémes, és bűntudat nélkül kanalazhatod!

füge, fügelekvár üvegben, gyümölcsök
Cukormentes fügelekvár
Fotó: Dream79 /  Shutterstock 

5. Cukormentes fügelekvár chia maggal

Hozzávalók (kb. 1 kis üveghez):

  •  8–10 friss füge
  • 1–2 evőkanál méz vagy juharszirup (ízlés szerint, de akár el is hagyható)
  • 1 evőkanál chia mag
  • 1/2 citrom leve
  • 1/4 teáskanál őrölt fahéj (opcionális)
  • kevés víz (ha szükséges)

Elkészítés:

  1. A fügéket mosd meg, vágd le a szárukat, majd darabold fel a gyümölcsöket.
  2. Egy kis lábasban kezd el melegíteni a fügedarabokat közepes lángon. Néhány perc múlva elkezdenek szétesni és levet ereszteni.
  3. Add hozzá a citromlevet, a mézet (ha használsz), és a fahéjat.
  4. Ha túl sűrű lenne, egy kevés vizet is tehetsz hozzá (1-2 evőkanál elég).
  5. Mikor már lekvárszerű az állaga (kb. 10 perc után), húzd le a tűzről, és keverd bele a chia magot.
  6. Hagyd teljesen kihűlni – a chia mag közben szépen zselésíti a masszát.
  7. Tedd a lekvárt tiszta kis üvegbe, majd hűtőbe, ahol 5–7 napig eláll.
    Ha krémesebb lekvárt szeretnél, botmixerrel pépesítsd egy kicsit a masszát, de a darabos verzió is nagyon finom! Ez a chia magos lekvár természetes módon sűrűsödik, nincs benne sem tartósítószer, sem finomított cukor, mégis édes és extra egészséges. Reggelire pirítósra kenve, délután keksz mellé, este pedig egy szelet sajthoz is tökéletes.

