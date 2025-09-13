Így még nem kóstoltad: ezért a filléres fügés receptért mindenki sorban áll majd a konyhádban

A füge édessége és lédússága a sós ízekkel párosítva teljesen új ízélményt ad. Az alábbi fügés recepttel olyan ínycsiklandó falatkákat készíthetsz, amelyek feldobják az előételt, salátát vagy akár a vacsorát is. A legjobb pedig, hogy fillérekből elkészíthető.

Mennyei és filléres fügés receptet mutatunk, amelyet percek alatt elkészíthetsz.

Fotó: Elena Veselova / Shutterstock

A füge a mediterrán ízvilág egy központi eleme, kínálják többek között sajttálakhoz, de számos desszert alapanyagául is szolgál. A legjobb benne, hogy nem egy elérhetetlen hozzávaló: nyár végén és ősz elején szinte fillérekért beszerezhető a piacon. A baj inkább az, hogy sokan nem tudják, mit kezdjenek vele azon kívül, hogy kettévágják és elmajszolják. Alább azonban mutatunk egy szuper fügés receptet, amelyet tuti, hogy minden ősszel újra elő fogsz venni.

Egyszerű fügés recept: fügefalatkák a különleges ízek kedvelőinek

Hozzávalók (4 főre)

8 érett füge

100 g feta- vagy kecskesajt

1 marék pirított dió vagy fenyőmag

1 evőkanál balzsamecet

friss bazsalikom

kevés olívaolaj

só, bors

Elkészítés

1. A fügék előkészítése

Mindig alaposan mosd meg a fügét, még akkor is, ha a héját nem tervezed megenni. Vágd le a szárát, majd vágd ketté. A cél az, hogy a belső, mézédes gyümölcshús szépen látható legyen, mert nemcsak az étel ízének alapját adja, de a látvány miatt is fontos.

2. A sajt kiválasztása és betöltése

A feta sós, morzsalékos textúrája kontrasztot teremt a füge édességével, míg a kecskesajt lágyabb, krémesebb hatást ad a gyümölcsnek. Ízlésed szerint választhatsz: ha a karakteresebb ízeket szereted, válaszd a fetát, ha inkább bársonyos, harmonikus ízvilágra vágysz, a kecskesajt lesz a nyerő. Miután kiválasztottad a számodra ideális sajtot, morzsold vagy kanalazd azt a fél fügék közepébe úgy, hogy egy picit túlcsorduljon – mintha apró, ehető virágok nyílnának a tányéron.

A sajt kiválasztásához kipróbálhatsz nyers kostolófalatokat is, így meglátod, melyik sajt passzol jobban a fügéhez a te ízlésed szerint.

Fotó: hlphoto / Shutterstock

3. A ropogós elem: dió vagy fenyőmag

Nincs különleges előétel ropogós textúra nélkül. A diót érdemes száraz serpenyőben néhány perc alatt megpirítani: az illata egyszerűen elárulja, mikor készült el. Ha van otthon fenyőmag, az még elegánsabb választás. Szórd a sajttal töltött fügék tetejére.