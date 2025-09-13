Így még nem kóstoltad: ezért a filléres fügés receptért mindenki sorban áll majd a konyhádban

Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 18:45
Nem kell túl mélyre nyúlnod a pénztárcádba, és így is nagy sikert fogsz aratni! Ez a fügés recept bizonyítja, hogy a legegyszerűbb hozzávalókból is születhet isteni fogás.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A füge édessége és lédússága a sós ízekkel párosítva teljesen új ízélményt ad. Az alábbi fügés recepttel olyan ínycsiklandó falatkákat készíthetsz, amelyek feldobják az előételt, salátát vagy akár a vacsorát is. A legjobb pedig, hogy fillérekből elkészíthető.

fügés recept, előétel, füge, sajt, magvak, konyhapult, olaj
Mennyei és filléres fügés receptet mutatunk, amelyet percek alatt elkészíthetsz.
Fotó: Elena Veselova /  Shutterstock 

A füge a mediterrán ízvilág egy központi eleme, kínálják többek között sajttálakhoz, de számos desszert alapanyagául is szolgál. A legjobb benne, hogy nem egy elérhetetlen hozzávaló: nyár végén és ősz elején szinte fillérekért beszerezhető a piacon. A baj inkább az, hogy sokan nem tudják, mit kezdjenek vele azon kívül, hogy kettévágják és elmajszolják. Alább azonban mutatunk egy szuper fügés receptet, amelyet tuti, hogy minden ősszel újra elő fogsz venni.

Egyszerű fügés recept: fügefalatkák a különleges ízek kedvelőinek 

Hozzávalók (4 főre) 

  • 8 érett füge 
  • 100 g feta- vagy kecskesajt 
  • 1 marék pirított dió vagy fenyőmag 
  • 1 evőkanál balzsamecet 
  • friss bazsalikom 
  • kevés olívaolaj 
  • só, bors 

Elkészítés 

1. A fügék előkészítése
Mindig alaposan mosd meg a fügét, még akkor is, ha a héját nem tervezed megenni. Vágd le a szárát, majd vágd ketté. A cél az, hogy a belső, mézédes gyümölcshús szépen látható legyen, mert nemcsak az étel ízének alapját adja, de a látvány miatt is fontos.

2. A sajt kiválasztása és betöltése
A feta sós, morzsalékos textúrája kontrasztot teremt a füge édességével, míg a kecskesajt lágyabb, krémesebb hatást ad a gyümölcsnek. Ízlésed szerint választhatsz: ha a karakteresebb ízeket szereted, válaszd a fetát, ha inkább bársonyos, harmonikus ízvilágra vágysz, a kecskesajt lesz a nyerő. Miután kiválasztottad a számodra ideális sajtot, morzsold vagy kanalazd azt a fél fügék közepébe úgy, hogy egy picit túlcsorduljon – mintha apró, ehető virágok nyílnának a tányéron.

füge, sajt, fa tálca
A sajt kiválasztásához kipróbálhatsz nyers kostolófalatokat is, így meglátod, melyik sajt passzol jobban a fügéhez a te ízlésed szerint.
Fotó: hlphoto /  Shutterstock 

3. A ropogós elem: dió vagy fenyőmag
Nincs különleges előétel ropogós textúra nélkül. A diót érdemes száraz serpenyőben néhány perc alatt megpirítani: az illata egyszerűen elárulja, mikor készült el. Ha van otthon fenyőmag, az még elegánsabb választás. Szórd a sajttal töltött fügék tetejére. 

4. Ízesítés
Locsold meg a sajttal töltött fügefalatokat egy kevés, jó minőségű olívaolajjal és pár csepp balzsamecettel. Ez nem csak fényt ad az ételnek, hanem kellemes savasságot is, ami ellensúlyozza a füge édességét. Sózni csak óvatosan szabad, hiszen a feta önmagában is sós. Egy csipet frissen őrölt fekete borsot azonban nyugodtan szórhatsz a tetejére.

5. Sütés
Tedd a sütőbe vagy airfryerbe, amíg a sajt meg nem pirul, és a füge át nem melegszik. (Kb. 10 perc)

6. Friss zöldek a tányéron
Tálaláskor jöhet a bazsalikom. Ne spórolj vele: a zöld levelek nemcsak színben teszik teljessé az étel látványát, hanem friss aromájukkal kiemelik a hozzávalók kontrasztos ízvilágát. 

Kész is a fügekülönlegesség! Egyszerre sós és édes, ropogós és krémes. A feta vagy kecskesajt pikáns íze a füge természetes édességével fantasztikus párost alkot. A dió ropogása pedig minden falatot élménnyé varázsol. Mennyei recept, amely gyorsan és olcsón elkészíthető. 

Bors-tippek, ha tovább extráznád a receptet 

Előételként: tálald kis tálkában, falatnyi bruschettákra rakva – tökéletes vendégváró nassolnivaló. 

Salátába csempészve: egy marék rukkolával vagy madársalátával, pirított magvakkal és egy kevés balzsamecettel mennyei lesz.

Egzotikus variációk: kóstold meg pár csepp narancs- vagy lime-lével; a citrus még izgalmasabbá teszi az egyébként is különleges ízeket.

Ha mégis egy kevésbé merész fügés fogásra vágynál:

Próbálj ki még több Bors-receptet:

 

