Most jött a katasztrófavédelem bejelentése: nagy baj történt, szünetel a vasúti forgalom

Tetejére borult egy gépkocsi a 441-es főút 12-es kilométerszelvényénél, Nagykőrös térségében, a vasúti átjáróban. A járműben csak a vezetője utazott, akit a nagykőrösi önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók kiemeltek az autóból. A balesetnél dolgoznak a társhatóságok is, a forgalom félpályán halad az érintett útszakaszon. Mivel a gépkocsi a vasúti sínekre borult, a vasúti közlekedés szünetel a hatósági beavatkozás idejére - írja a katasztrófavédelem.

