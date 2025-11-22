Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Most jött a katasztrófavédelem bejelentése: nagy baj történt, szünetel a vasúti forgalom

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 09:27
Félpályán halad a forgalom a baleset miatt a vasúti átjárónál.
N.T.
A szerző cikkei

Tetejére borult egy gépkocsi a 441-es főút 12-es kilométerszelvényénél, Nagykőrös térségében, a vasúti átjáróban. A járműben csak a vezetője utazott, akit a nagykőrösi önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók kiemeltek az autóból. A balesetnél dolgoznak a társhatóságok is, a forgalom félpályán halad az érintett útszakaszon. Mivel a gépkocsi a vasúti sínekre borult, a vasúti közlekedés szünetel a hatósági beavatkozás idejére - írja a katasztrófavédelem
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
