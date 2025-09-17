Illúzióromboló szokás: ezért alszik el a párod közvetlenül együttlét után

Valószínűleg nem sok pár gondolkodik azon, mi minden történik a szervezetükben az együttlétek alatt, pedig nemcsak érzelmileg, hanem fizikálisan is számos hatás éri őket. Cikkünkben most eláruljuk, mi a tudományos magyarázat arra, hogy miért alszanak el a férfiak szinte rögtön az intim együttlétek után.

Az intim együttlét hatással van az energiaszintre.

Fotó: Dimitri Otis

Az intim együttlét hatással van az energiaszintre

Az agyad által a közösülések alatt felszabadított hormonok nagy szerepet játszanak abban, hogy mennyire érzed magad energikusnak vagy fáradtnak. Ezek a hormonok nagy számban szabadulnak fel az intim együttlétek során, és különböző reakciókat váltanak ki.

Aktus közben az agy oxitocint szabadít fel, amely csökkenti a kortizol szintjét és nyugodtabbá tesz minket. Ezáltal segít ellazulni és elaludni

– mutatott rá Sari Cooper terapeuta, és a New York-i Center for Love and Sex igazgatója.

Így reagál a test az orgazmusra

Ha orgazmus történik, további hormonok szabadulnak fel: a szerotonin és az endorfinok javítják a hangulatot, azonban a prolaktin a kielégülést követően csökkenti a vágyat, valamint elégedettséget okoz, így elősegíti a nyugodt állapotot. A magasabb prolaktinszinttel rendelkező embereknél fokozott nappali álmosságot is tapasztaltak, ami arra utal, hogy a hormon és az álmosság érzése között szoros kapcsolat van – számolt be a Well And Good. Mindenesetre az orgazmus során felszabaduló hormonok a stressz csökkentésével, és a nyugodtság érzet elősegítésével ideális helyzetet teremtenek az elalváshoz.

Nem mindenki reagál egyformán

A fizikai erőkifejtés is hatással lehet az energiaszintre, és fontos megjegyezni, hogy nem mindenkinek a teste reagál egyformán az együttlétekre.

A szeretkezés olyan, mint egy jó edzés: erőkifejtést igényel, de amíg egyeseknél fáradtságot és alvást idéz elő, addig mások felpörögnek tőle.

– mondta Cooper, aki szerint az érzelmi állapot is fontos szerepet játszhat.

Ha valaki azért bújik ágyba másokkal, hogy mélyebb érzelmi kötődést teremtsen, akkor sebezhetőbb lesz. Ha ez az érzelmi kapcsolat nem viszonzott, akkor az alvás lehet egy módja a csalódás kezelésének is.

A szakértő kiemelte, hogy akárcsak a párkapcsolatok más területein, úgy az intim együttlétekkel kapcsolatban is kulcsfontosságú a kommunikáció és a kompromisszumkészség, így szeretkezés utáni fáradtság esetén is beszéljünk őszintén a partnerünkkel.