Döntöttek: Megszólalt Curtis kapcsán a Megasztár kreatív producere

A TV2 Megasztár kulisszái mögött tovább fokozódik a feszültség: a műsor mesteri csapatát újabb fordulat rázta meg, miután Curtis – az elmúlt hetek konfliktusai és csalódásai miatt – mostanra komolyan fontolóra vette, hogy kiszáll a műsorból. A példátlan helyzet kapcsán Farkas Ákos, a Megasztár kreatív producere is megszólalt, és szavai egyértelműen jelzik, hogy a csatorna számára is kritikus ponthoz érkezett az évad.

Curtis megasztáros kalandja hamar véget ért mesterként (Fotó: Máté Krisztián)

Az új Megasztár balhé minden eddiginél nagyobb: Curtis kiakadt

Farkas Ákos a következőt gondolja az esetről:

„A Megasztár idei évada nemcsak a tehetségeknek, de a véleménynyilvánításnak is szabad teret engedett. Ezáltal számtalan feszült helyzetet tartogatott a megújult széria, ami a fináléhoz közeledve egyre csak fokozódik. Láthatóan a versenyzők és a mesterek is egyre stresszesebbek, hiszen egy újabb váratlan helyzet adódott Curtis kiakadásával, amire jelenleg a csatorna is próbál megoldást találni. Nyilván továbbra is az a célunk, hogy feloldjuk a konfliktusokat és teljes felállással folytatódjon a szombati elődöntő, ahol már csak a négy legjobb menetelhet tovább a fináléba”

— szögezte le.

Curtis csapata teljesen megfogyatkozott Kökény Lali kiesésével (Fotó: Bors)

Ezért omlott össze

A producer szavai pontosan rávilágítanak arra, milyen folyamatok vezettek idáig: Curtisnél az elmúlt hetek eseményei halmozódtak. Először versenyzője, Kökény Lali váratlan kiesése viselte meg, amit a rapper a mai napig nehezen ért. Emellett az Ádám Attilához köthető viták is felőrölték, hiszen úgy érzi, hiába állt ki az igazáért, végül ő került szembe a kritikákkal és támadásokkal. Hiába próbálja marasztalni mestertársa, Tóth Gabi, úgy tűnik az újpesti rapper hajthatatlan...

Hamarosan mindenre fény derül...

A friss produceri megszólalás azonban egyértelműen azt jelzi, hogy a csatorna nem adja fel a reményt. A következő napokban eldől, sikerül-e feloldani a feszültséget, és valóban teljes felállással folytatódhat-e a Megasztár 2025— vagy a mostani dráma lesz az első olyan eset a műsor történetében, amikor egy mester a finálé előtt távozik.