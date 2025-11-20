Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Döntöttek: Megszólalt Curtis kapcsán a Megasztár kreatív producere

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 15:35
Úgy kiborult a Megasztár mestere, hogy bizonytalanná vált, folytatja-e a műsort. Curtis kilépése kapcsán már a műsor kreatív producere is megszólalt.

A TV2 Megasztár kulisszái mögött tovább fokozódik a feszültség: a műsor mesteri csapatát újabb fordulat rázta meg, miután Curtis – az elmúlt hetek konfliktusai és csalódásai miatt – mostanra komolyan fontolóra vette, hogy kiszáll a műsorból. A példátlan helyzet kapcsán Farkas Ákos, a Megasztár kreatív producere is megszólalt, és szavai egyértelműen jelzik, hogy a csatorna számára is kritikus ponthoz érkezett az évad.

Curtis az összes versenyzőjét elveszítette már a Megasztárban.
Curtis megasztáros kalandja hamar véget ért mesterként (Fotó: Máté Krisztián)

Az új Megasztár balhé minden eddiginél nagyobb: Curtis kiakadt

Farkas Ákos a következőt gondolja az esetről: 

„A Megasztár idei évada nemcsak a tehetségeknek, de a véleménynyilvánításnak is szabad teret engedett. Ezáltal számtalan feszült helyzetet tartogatott a megújult széria, ami a fináléhoz közeledve egyre csak fokozódik. Láthatóan a versenyzők és a mesterek is egyre stresszesebbek, hiszen egy újabb váratlan helyzet adódott Curtis kiakadásával, amire jelenleg a csatorna is próbál megoldást találni. Nyilván továbbra is az a célunk, hogy feloldjuk a konfliktusokat és teljes felállással folytatódjon a szombati elődöntő, ahol már csak a négy legjobb menetelhet tovább a fináléba”

 — szögezte le.

Kökény Lali volt Curtis utolsó versenyzője a Megasztárban.
Curtis csapata teljesen megfogyatkozott Kökény Lali kiesésével (Fotó: Bors)

Ezért omlott össze

A producer szavai pontosan rávilágítanak arra, milyen folyamatok vezettek idáig: Curtisnél az elmúlt hetek eseményei halmozódtak. Először versenyzője, Kökény Lali váratlan kiesése viselte meg, amit a rapper a mai napig nehezen ért. Emellett az Ádám Attilához köthető viták is felőrölték, hiszen úgy érzi, hiába állt ki az igazáért, végül ő került szembe a kritikákkal és támadásokkal. Hiába próbálja marasztalni mestertársa, Tóth Gabi, úgy tűnik az újpesti rapper hajthatatlan...

Hamarosan mindenre fény derül...

A friss produceri megszólalás azonban egyértelműen azt jelzi, hogy a csatorna nem adja fel a reményt. A következő napokban eldől, sikerül-e feloldani a feszültséget, és valóban teljes felállással folytatódhat-e a Megasztár 2025— vagy a mostani dráma lesz az első olyan eset a műsor történetében, amikor egy mester a finálé előtt távozik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
