Dinnye helyett pizza: Sydney van den Bosch 20 kilót hízott, de ragyog a boldogságtól!

Sydney van den Bosch nem titkolja: a terhesség nemcsak csodás, hanem nagyon is emberi időszak, tele vágyakkal, változásokkal és persze finomságokkal! A gyönyörű műsorvezető és kismama legutóbbi Instagram-posztjában őszintén vallott arról, hogyan alakult a kapcsolata az ételekkel a várandóssága során, és milyen „gasztrokalandon” ment keresztül az elmúlt hónapokban.

Sydney van den Bosch terhességi ideje lassan lejár, Sydney van den Bosch férje is nagyon várja a kis csöppséget (Fotó: Sydney van den Bosch)

Sydney van den Bosch lecserélte a gyümölcsöt a pizzára

Baromi megosztó dolog az étkezés terhesen. Rengeteg zöldséget, gyümölcsöt eszem (a nyár slágere a dinnye volt, az őszé pedig a barack), de mostanában sült krumpli, pizza, csoki, pékáru kerül az asztalra. Nem tudom, mit fog ezek után szólni majd a brokkolipüréhez!

– írta Sydney.

Úgy tűnik, a vitaminbomba időszakot most felváltotta a „léleksimogató” menü és ezzel bizony nagyon sok kismama tud azonosulni. Sydney eredetileg 10-12 kilogramm súlygyarapodással számolt, de mint mondja az élet máshogy tervezett, és már átlépte a bűvös +20 kilót. „Nos, ez így alakult” – tette hozzá.

Sydney van den Bosch gyereke, biztos nagyon jó anyukát fog kapni (Fotó: Kliszek Antal)

A kismama közösség egyik példaképe

A követői természetesen azonnal elárasztották szeretetteljes kommentekkel, hiszen a kismama nemcsak őszinteségével, hanem sugárzó szépségével is inspirál. A fotóin látszik: Sydney szó szerint ragyog a boldogságtól, és a plusz kilók csak még nőiesebbé, még életvidámabbá teszik.

Sok követője dicséri, hogy nem próbálja rejtegetni a valóságot, hanem megmutatja, milyen is az igazi, hétköznapi terhesség, ahol a brokkoli mellett a sült krumpli is helyet kap.

„Egy kis csoki még senkinek sem ártott” – írta az egyik rajongó.

Sydney most már a finisben van, hiszen nemsokára világra jön a kisbabája és bár a mérleg többet mutat, mint tervezte, az biztos, hogy ennél szebb és sugárzóbb kismama kevés van.

A következő hetekben mindenki izgatottan várja, mikor érkezik a csöppség és hogy vajon a szülés után visszatér-e a dinnye–barack diéta, vagy marad még egy darabig a „boldogságízű” hamburger és csoki kombináció. Egy biztos: Sydney van den Bosch most is csodás, önazonos és inspiráló, pont, mint mindig.