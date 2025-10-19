Mindent elleptek a rendőrök: holtan találtak egy 19 éves lányt

Nyomozást indított a rendőrség, miután holtan találtak egy 19 éves báralkalmazottat a kora reggeli órákban. Az ügy kapcsán eddig három személyt vettek őrizetbe.

Holtan találtak egy 19 éves bárt alkalmazottat, nyomoz a rendőrség Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A manchesteri Gorilla Klub egyik fiatal munkatársát október 16-án reggel találták eszméletlen állapotban egy Grosvenor Street-i lakásban, amely közel helyezkedik el a klub testvérintézményéhez, a Siketek Intézetéhez.

Siettek a rendőrök, holtan találtak egy fiatal lányt

A rendőrséget hajnalban riasztották, miután bejelentések érkeztek a nő jólétével kapcsolatos aggodalmakról. A helyszínre kiérkező járőrök már csak a 19 éves nő holttestét találták meg.

A manchesteri rendőrség közleménye szerint:

A rendőrök jóléti aggodalmakról szóló bejelentések után vonultak ki a manchesteri Grosvenor Streeten található ingatlanhoz. Sajnos a helyszínen egy 19 éves nő holttestét találták meg. Három személyt letartóztattunk kábítószer-kereskedelemmel összefüggésben. Az érintetteket azóta óvadék ellenében szabadlábra helyeztük. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

A Siketek Intézetének szóvivője a történtekkel kapcsolatban így nyilatkozott:

Megerősíthetjük, hogy csütörtök kora reggel a Gorilla helyszínünk egyik csapattagja tragikus módon elhunyt egy Grosvenor Street-i lakásban. Jelenleg nem állnak rendelkezésünkre részletes információk a történtekről, és nem lenne helyénvaló további kommentárt fűzni az ügyhöz, különösen amíg a rendőrségi nyomozás tart.

Hozzátették, az intézmény kapcsolatban áll a manchesteri rendőrséggel, és minden tőlük telhető módon segítik a történtek feltárását. Végül részvétüket fejezték ki az elhunyt kolléga családjának és barátainak – írja a Mirror.