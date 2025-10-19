Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Nándor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindent elleptek a rendőrök: holtan találtak egy 19 éves lányt

bár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 06:00
gyilkosságdolgozóhalott
A tragédiára a hajnali órákban derült fény, a rendőrség intenzív nyomozást folytat.
Bors
A szerző cikkei

Nyomozást indított a rendőrség, miután holtan találtak egy 19 éves báralkalmazottat a kora reggeli órákban. Az ügy kapcsán eddig három személyt vettek őrizetbe.

Holtan találtak egy 19 éves bárt alkalmazottat, nyomoz a rendőrség
Holtan találtak egy 19 éves bárt alkalmazottat, nyomoz a rendőrség Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A manchesteri Gorilla Klub egyik fiatal munkatársát október 16-án reggel találták eszméletlen állapotban egy Grosvenor Street-i lakásban, amely közel helyezkedik el a klub testvérintézményéhez, a Siketek Intézetéhez.

Siettek a rendőrök, holtan találtak egy fiatal lányt

A rendőrséget hajnalban riasztották, miután bejelentések érkeztek a nő jólétével kapcsolatos aggodalmakról. A helyszínre kiérkező járőrök már csak a 19 éves nő holttestét találták meg.

A manchesteri rendőrség közleménye szerint:

A rendőrök jóléti aggodalmakról szóló bejelentések után vonultak ki a manchesteri Grosvenor Streeten található ingatlanhoz. Sajnos a helyszínen egy 19 éves nő holttestét találták meg. Három személyt letartóztattunk kábítószer-kereskedelemmel összefüggésben. Az érintetteket azóta óvadék ellenében szabadlábra helyeztük. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

A Siketek Intézetének szóvivője a történtekkel kapcsolatban így nyilatkozott:

Megerősíthetjük, hogy csütörtök kora reggel a Gorilla helyszínünk egyik csapattagja tragikus módon elhunyt egy Grosvenor Street-i lakásban. Jelenleg nem állnak rendelkezésünkre részletes információk a történtekről, és nem lenne helyénvaló további kommentárt fűzni az ügyhöz, különösen amíg a rendőrségi nyomozás tart.

Hozzátették, az intézmény kapcsolatban áll a manchesteri rendőrséggel, és minden tőlük telhető módon segítik a történtek feltárását. Végül részvétüket fejezték ki az elhunyt kolléga családjának és barátainak – írja a Mirror.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu