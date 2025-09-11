5 filléres őszi illatosító, amit otthon, saját kezűleg készíthetsz el

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 11:45
Ha már te is tűkön ülve várod az igazi őszi hangulatot – kötött pulcsikkal és a sütemények illatával, akkor ezeket imádni fogod. Isteni őszi illatot csempészhetsz az egész lakásba ezekkel a DIY ötletekkel. 
Lassan itt az idő bekuckózni a kedvenc romkomjaink elé, és – egy jó almáspite kivételével – csak egy dolog teheti még hangulatosabbá és otthonosabbá ezeket a nyugis délutánokat: az őszi illatok. 

őszi illat, illóolaj, szegfűszeg, fahéj
Így varázsolj őszi illatot a lakásodba fillérekből!
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Idén nem kell, hogy boltban vedd meg az fahéjas, almás, vaníliás illatgyertyákat, amik 3 alkalom után eltűnnek, mint a kámfor. Csak természetes, filléres összetevőkre lesz szükséged, és az egész szezonban illatozhat a lakás minden pontja.

De a legjobb az egészben – azon kívül, hogy a kreatív zseniknek egy igazi kikapcsolódás is ez a program – hogy minden alkalommal újabb kombinációkkal és illatokkal próbálkozhatsz. A lehetőségek tárháza vágtelen. 

5 DIY ötlet, amivel a négy fal közé zárhatod az őszi illatokat

1. Pumpkin Spice illatosító 

Ha azt mondod te nem vagy oda ezért az őszi csodáért, akkor maximum arra tudunk gondolni, hogy még nem kóstoltad.  

Ha viszont te is a rajongók táborába tartozol, és már idén is sikerült elkortyolgatnod az első Pumpkin Spice Lattédat, akkor van egy jó hírünk. Elég ezeket a hozzávalókat beszerezned, és minden nap érezheted ezt az ínycsiklandó illatot az otthonodban: 

  • 1 pohár desztillált víz 
  • 3 csepp szegfűszeg-, narancs-, kardamon- és fahéjillóolaj 
  • 1 szórófejes flakon 

Rázd össze jól, és kész is a házi Pumpkin Spice illatosítód! 

2. Házi diffúzor/párologtató

Ha egy kisebb üvegcsébe babolajat és 10-15 csepp illóolajat töltesz, majd belehelyezel pár félbetört hurkapálcát vagy bambuszpálcát, máris kész a házi diffúzorod. 

Ráadásul olyan illatot választasz, amelyhez kedved van. 

Egy jó illóolaj-kombó: alma + fahéj + méz vagy mézeskalács.

Bors tipp: 
Ha szépen feldíszíted az üveget – szalagokkal, matricákkal, szárított növényekkel és virágokkal – nemcsak őszi illatosítóként, de DIY dekorációként is használhatod. 

3. Fahéjas tobozok 

Még egy szuper őszi illat ötlet, amivel dekorálhatod az otthonodat. 

  1. Gyűjts össze néhány tobozt – akár különböző fafajtáktól is származhatnak
  2. Kicsit mosd meg őket
  3. Majd süsd meg őket alacsony hőfokon, hogy kiszáradjanak 
  4. Ha ez meg van, keverj össze egy kis vizet fehéjas illóolajjal, és spricceld le a tobozokat 

Ezek is párologtatóként fognak működni, és az egész nappalit belengi majd a fahéjillat.  

4. Őszi textilspray 

Keverj össze fél pohár vizet és fél pohár vodkát (az illat tartóssága végett), majd válaszd ki a kedvenc illóolajaidat, és add a keverékhez ezeket is. 

Fújhatod díszpárnákra, pokrócokra, de még a terítőre is. Garantált az őszi hangulat

5. DIY őszi potpourri 

Ha szeretnél valami igazán látványosat, akkor ez lesz a neked való ötlet! Gyűjts össze néhány tobozt, fahéjrudat, száríts ki almakarikát, narancsszeletet. Tedd őket egy imponzásabb üvegtálba és locsold meg egy kis narancs- vagy cédrusfa-illóolajjal

Bors tipp: 
Csomagolj egy-egy adagot kisebb tasakokba, így tökéletes ajándéknak is. 

Még egy mód, egy természetes őszi illatosító elkészítéséhez:

