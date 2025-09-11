5 filléres őszi illatosító, amit otthon, saját kezűleg készíthetsz el

Lassan itt az idő bekuckózni a kedvenc romkomjaink elé, és – egy jó almáspite kivételével – csak egy dolog teheti még hangulatosabbá és otthonosabbá ezeket a nyugis délutánokat: az őszi illatok.

Így varázsolj őszi illatot a lakásodba fillérekből!

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Idén nem kell, hogy boltban vedd meg az fahéjas, almás, vaníliás illatgyertyákat, amik 3 alkalom után eltűnnek, mint a kámfor. Csak természetes, filléres összetevőkre lesz szükséged, és az egész szezonban illatozhat a lakás minden pontja.

De a legjobb az egészben – azon kívül, hogy a kreatív zseniknek egy igazi kikapcsolódás is ez a program – hogy minden alkalommal újabb kombinációkkal és illatokkal próbálkozhatsz. A lehetőségek tárháza vágtelen.

5 DIY ötlet, amivel a négy fal közé zárhatod az őszi illatokat

1. Pumpkin Spice illatosító

Ha azt mondod te nem vagy oda ezért az őszi csodáért, akkor maximum arra tudunk gondolni, hogy még nem kóstoltad.

Ha viszont te is a rajongók táborába tartozol, és már idén is sikerült elkortyolgatnod az első Pumpkin Spice Lattédat, akkor van egy jó hírünk. Elég ezeket a hozzávalókat beszerezned, és minden nap érezheted ezt az ínycsiklandó illatot az otthonodban:

1 pohár desztillált víz

3 csepp szegfűszeg-, narancs-, kardamon- és fahéjillóolaj

1 szórófejes flakon

Rázd össze jól, és kész is a házi Pumpkin Spice illatosítód!

2. Házi diffúzor/párologtató

Ha egy kisebb üvegcsébe babolajat és 10-15 csepp illóolajat töltesz, majd belehelyezel pár félbetört hurkapálcát vagy bambuszpálcát, máris kész a házi diffúzorod.

Ráadásul olyan illatot választasz, amelyhez kedved van.

Egy jó illóolaj-kombó: alma + fahéj + méz vagy mézeskalács.

Bors tipp:

Ha szépen feldíszíted az üveget – szalagokkal, matricákkal, szárított növényekkel és virágokkal – nemcsak őszi illatosítóként, de DIY dekorációként is használhatod.

3. Fahéjas tobozok

Még egy szuper őszi illat ötlet, amivel dekorálhatod az otthonodat.

Gyűjts össze néhány tobozt – akár különböző fafajtáktól is származhatnak Kicsit mosd meg őket Majd süsd meg őket alacsony hőfokon, hogy kiszáradjanak Ha ez meg van, keverj össze egy kis vizet fehéjas illóolajjal, és spricceld le a tobozokat

Ezek is párologtatóként fognak működni, és az egész nappalit belengi majd a fahéjillat.