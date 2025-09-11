5 filléres őszi illatosító, amit otthon, saját kezűleg készíthetsz el

Lassan itt az idő bekuckózni a kedvenc romkomjaink elé, és – egy jó almáspite kivételével – csak egy dolog teheti még hangulatosabbá és otthonosabbá ezeket a nyugis délutánokat: az őszi illatok.
Idén nem kell, hogy boltban vedd meg az fahéjas, almás, vaníliás illatgyertyákat, amik 3 alkalom után eltűnnek, mint a kámfor. Csak természetes, filléres összetevőkre lesz szükséged, és az egész szezonban illatozhat a lakás minden pontja.
De a legjobb az egészben – azon kívül, hogy a kreatív zseniknek egy igazi kikapcsolódás is ez a program – hogy minden alkalommal újabb kombinációkkal és illatokkal próbálkozhatsz. A lehetőségek tárháza vágtelen.
Ha azt mondod te nem vagy oda ezért az őszi csodáért, akkor maximum arra tudunk gondolni, hogy még nem kóstoltad.
Ha viszont te is a rajongók táborába tartozol, és már idén is sikerült elkortyolgatnod az első Pumpkin Spice Lattédat, akkor van egy jó hírünk. Elég ezeket a hozzávalókat beszerezned, és minden nap érezheted ezt az ínycsiklandó illatot az otthonodban:
Rázd össze jól, és kész is a házi Pumpkin Spice illatosítód!
Ha egy kisebb üvegcsébe babolajat és 10-15 csepp illóolajat töltesz, majd belehelyezel pár félbetört hurkapálcát vagy bambuszpálcát, máris kész a házi diffúzorod.
Ráadásul olyan illatot választasz, amelyhez kedved van.
Egy jó illóolaj-kombó: alma + fahéj + méz vagy mézeskalács.
Bors tipp:
Ha szépen feldíszíted az üveget – szalagokkal, matricákkal, szárított növényekkel és virágokkal – nemcsak őszi illatosítóként, de DIY dekorációként is használhatod.
Még egy szuper őszi illat ötlet, amivel dekorálhatod az otthonodat.
Ezek is párologtatóként fognak működni, és az egész nappalit belengi majd a fahéjillat.
Keverj össze fél pohár vizet és fél pohár vodkát (az illat tartóssága végett), majd válaszd ki a kedvenc illóolajaidat, és add a keverékhez ezeket is.
Fújhatod díszpárnákra, pokrócokra, de még a terítőre is. Garantált az őszi hangulat!
Ha szeretnél valami igazán látványosat, akkor ez lesz a neked való ötlet! Gyűjts össze néhány tobozt, fahéjrudat, száríts ki almakarikát, narancsszeletet. Tedd őket egy imponzásabb üvegtálba és locsold meg egy kis narancs- vagy cédrusfa-illóolajjal.
Bors tipp:
Csomagolj egy-egy adagot kisebb tasakokba, így tökéletes ajándéknak is.
Még egy mód, egy természetes őszi illatosító elkészítéséhez:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.