Nyakunkon a megfázásos időszak – Enyhítsd természetes módszerekkel a tüneteket

Köhögés, tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, torok- és fejfájás – csak a leggyakoribb panaszok, melyek a megfázásos időszakban felbukkannak és megkeserítik a mindennapjainkat. Ilyenkor nemcsak a zsebkendőt és a fájdalomcsillapítót, hanem a természet adta fortélyokat is tanácsos bevetni, főleg, hogy ezek gyakran hatásosabbak, mint a drága gyógykészítmények.

A forró folyadékok remek módszerek a megfázásos panaszok enyhítésére.

Gyömbérrel a megfázás tünetei ellen

Érdemes kihasználni meghűlés esetén az antibakteriális, gyulladáscsökkentő és vírusellenes hatású csípős fűszer- és gyógynövényt, aminek szinte azonnal érezhetjük az erejét: a gyömbér ugyanis kitisztítja a légutakat, enyhíti a torokfájást és csípőssége révén feloldja az orrdugulást. A legjobb, ha teát készítünk belőle, ami forrón fogyasztva meg is izzaszt, így segítve a szervezet megtisztulását. Az italhoz hámozzunk meg egy tetszőleges darabot, amit vágjunk vékony szeletekre vagy reszeljünk le, majd forraljunk fel vízzel. Egy hüvelykujjnyi gyömbérhez kb. fél liter víz szükséges. A forrás után kapcsoljuk le a tűzhelyet, fedjük le a levet, és hagyjuk 10-15 percig állni, hogy még jobban kiázzon az értékes alapanyag. Fogyaszthatjuk magában és mézzel, citrommal ízesítve is.

Használjuk a vöröshagymát!

Légúti megbetegedések esetén tanácsos lehet a kamra kincseit is felkutatni, például a C-vitaminban és antioxidánsokban gazdag vöröshagymát, ami valóságos házi csodaszer az immunrendszer számára. Készíthetünk belőle hagymateát a köhögés egyik legjobb enyhítőszereként. Ehhez ne csak a zöldség húsát, de a héjait is használjuk fel alapos mosást követően. Egy másik jó módszer a torokfájás és köhögés ellen a hagymás méz. Előbbit vágjuk apróra, nyomjunk hozzá fokhagymát, akár citromlevet, szárított vagy friss gyömbért, majd folyassuk rá az aranyló nedűt. Az esszenciát tegyük félre éjszakára, hogy összeérjenek a hozzávalók, majd lassan kanalazzuk és hagyjuk, hogy végigcsorogjon a torkunkon a fertőtlenítő és antibakteriális hatású házi gyógyszer.

Az egyik legrégebbi népi praktika az inhalálás, amit megfázás idején naponta érdemes ismételni.

Inhalálás a tiszta légutakért

Klasszikus, és a népi gyógyászatban is gyakran alkalmazott módszer a kamillás gőzölés, amit sokan gyerekkor óta ismernek. A trükköt érdemes felnőttként is alkalmazni, hiszen ezzel tisztíthatjuk a légutakat, de még az arcüreggyulladással is szembeszállhatunk. Több liter vízben főzzünk fel filteres vagy szálas teát, amit szűrés nélkül használjunk. A fejünket és az edényt teljes egészében fedjük le egy frottír törölközővel, majd lélegezzük be a gőzöket. Lehetőleg napi egyszer, lefekvés előtt vessük be a praktikát, és figyeljünk arra, hogy a folyadék ne legyen túlságosan forró. Inhalálni akár szárított kakukkfű és zsálya főzettel is lehet, ezek a köhögéscsillapításban is mesterek.