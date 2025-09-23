Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Nyakunkon a megfázásos időszak – Enyhítsd természetes módszerekkel a tüneteket

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 06:45
Az őszi-téli szezon a náthás megbetegedések periódusa, akármennyire is ellenálló az immunrendszerünk, illetve egészségesek is vagyunk, a kórokozók előbb vagy utóbb minket is megtalálnak. Ha így járunk, érdemes enyhítenünk a megfázás kellemetlen tüneteit, amit természetes módszerekkel is megtehetjük.
László Juli
Köhögés, tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, torok- és fejfájás – csak a leggyakoribb panaszok, melyek a megfázásos időszakban felbukkannak és megkeserítik a mindennapjainkat. Ilyenkor nemcsak a zsebkendőt és a fájdalomcsillapítót, hanem a természet adta fortélyokat is tanácsos bevetni, főleg, hogy ezek gyakran hatásosabbak, mint a drága gyógykészítmények. 

Forró leves a megfázás tünetei ellen.
A forró folyadékok remek módszerek a megfázásos panaszok enyhítésére.
Fotó: Pixel-Shot

Gyömbérrel a megfázás tünetei ellen

Érdemes kihasználni meghűlés esetén az antibakteriális, gyulladáscsökkentő és vírusellenes hatású csípős fűszer- és gyógynövényt, aminek szinte azonnal érezhetjük az erejét: a gyömbér ugyanis kitisztítja a légutakat, enyhíti a torokfájást és csípőssége révén feloldja az orrdugulást. A legjobb, ha teát készítünk belőle, ami forrón fogyasztva meg is izzaszt, így segítve a szervezet megtisztulását. Az italhoz hámozzunk meg egy tetszőleges darabot, amit vágjunk vékony szeletekre vagy reszeljünk le, majd forraljunk fel vízzel. Egy hüvelykujjnyi gyömbérhez kb. fél liter víz szükséges. A forrás után kapcsoljuk le a tűzhelyet, fedjük le a levet, és hagyjuk 10-15 percig állni, hogy még jobban kiázzon az értékes alapanyag. Fogyaszthatjuk magában és mézzel, citrommal ízesítve is. 

Használjuk a vöröshagymát!

Légúti megbetegedések esetén tanácsos lehet a kamra kincseit is felkutatni, például a C-vitaminban és antioxidánsokban gazdag vöröshagymát, ami valóságos házi csodaszer az immunrendszer számára. Készíthetünk belőle hagymateát a köhögés egyik legjobb enyhítőszereként. Ehhez ne csak a zöldség húsát, de a héjait is használjuk fel alapos mosást követően. Egy másik jó módszer a torokfájás és köhögés ellen a hagymás méz. Előbbit vágjuk apróra, nyomjunk hozzá fokhagymát, akár citromlevet, szárított vagy friss gyömbért, majd folyassuk rá az aranyló nedűt. Az esszenciát tegyük félre éjszakára, hogy összeérjenek a hozzávalók, majd lassan kanalazzuk és hagyjuk, hogy végigcsorogjon a torkunkon a fertőtlenítő és antibakteriális hatású házi gyógyszer. 

Megfázás ellen inhalálás.
Az egyik legrégebbi népi praktika az inhalálás, amit megfázás idején naponta érdemes ismételni.
Fotó: goodbishop

Inhalálás a tiszta légutakért

Klasszikus, és a népi gyógyászatban is gyakran alkalmazott módszer a kamillás gőzölés, amit sokan gyerekkor óta ismernek. A trükköt érdemes felnőttként is alkalmazni, hiszen ezzel tisztíthatjuk a légutakat, de még az arcüreggyulladással is szembeszállhatunk. Több liter vízben főzzünk fel filteres vagy szálas teát, amit szűrés nélkül használjunk. A fejünket és az edényt teljes egészében fedjük le egy frottír törölközővel, majd lélegezzük be a gőzöket. Lehetőleg napi egyszer, lefekvés előtt vessük be a praktikát, és figyeljünk arra, hogy a folyadék ne legyen túlságosan forró. Inhalálni akár szárított kakukkfű és zsálya főzettel is lehet, ezek a köhögéscsillapításban is mesterek. 

Nagyanyáink trükkje: a húsleves

Egy forró leves nemcsak a testet, de a lelket is megmelengeti, nem csoda, hogy betegen egyszerre leszünk jobban fizikai és mentális tekintetben is miután elfogyasztottuk a tartalmas folyékony ételt. Ám nem csak ebben rejlik az előétel ereje: a gazdagon elkészített fogás megannyi a szervezetünk számára hasznos tápanyagot tartalmaz, gondoljunk csak a zöldségekre, a húsra és a belőle kifőlő kollagénre. A betegség miatti csökkent étvágy, és az ennek következtében megjelenő gyengeség ellenszere is lehet a húsleves, amivel egyszerre pótolhatjuk az elengedhetetlen folyadékot, valamint az értékes vitaminokat, ásványi- és tápanyagokat. 

Szeretnél készíteni egy hatásos hagymateát otthon? Akkor lesd el a trükköket ebből a videóból:

