Most jött a felfoghatatlan hír: lezuhant egy repülőgép, nincs túlélő

Bikram Rai, a segélyszervezet igazgatóhelyettese Dél-Szudánban a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a Nari Air légitársaság által üzemeltetett gép 2 tonna segélyt szállított a fővárosból, Jubából az árvizek miatt otthonukból elmenekült embereknek.

Csapatunk elérte a baleset helyszínét, és mély szomorúsággal kell megosztanom, hogy a legénység mindhárom tagja meghalt

- mondta Rai.

A tájékoztatás szerint a repülőgép mintegy 20 kilométerre zuhant le Leer repülőterétől az olajban gazdag Unity állam Leer megyéjében, közel a szudáni határhoz a reggeli órákban.

A Nari Air honlapján megtalálható információk szerint a légitársaság Dél-Szudánban működik, s teherszállítás mellett személyszállítást is vállal.