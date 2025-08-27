Ettől a filléres hozzávalótól lesz igazán zamatos a körtelekvár, és még a gyerekek is imádni fogják

A zamatos körtelekvár az ősz egyik legüdítőbb ajándéka. Ha megbolondítod egy filléres fortéllyal és egy csipetnyi illatos fűszerrel, akkor olyan varázslatos íz születik, hogy bárki megkóstolja, azonnal a receptet kéri majd.

Zamatos körtelekvár egy filléres trükkel megfűszerezve

Fotó: Rimma Bondarenko / Shutterstock

Zamatos körtelekvár fűszeresen

A zamatos körtelekvár elkészítése pofonegyszerű. A körte hálás alapanyag: édeskés, lédús, mégis lágy, így tökéletesen befogadja a fahéj, a szegfűszeg vagy éppen a vanília aromáját. Az elkészítés nem igényel drága eszközöket vagy bonyolult technológiát, csak egy filléres trükköt, ami nem más, mint az alma. Természetes pektinnel gazdagítja a lekvárt, így sűrűbb lesz az állaga, és édes ízének köszönhetően kevesebb cukrot kell hozzátenned.

Hozzávalók (kb. 5 kis üveghez):

2 kg érett körte hámozva, kicsumázva

500 g kristálycukor

1 tasak 3:1 arányú befőzőcukor vagy pektinpor

3-4 db édeskés alma, héjával együtt lereszelve

1 citrom leve és reszelt héja

1 vaníliarúd kikapart belseje

1 teáskanál őrölt fahéj

1 mokkáskanál őrölt szegfűszeg

Elkészítés:

A körtét vágd kisebb kockákra, az almát finomra reszeld héjastul, de vigyátt, hogy a magház és a magok ne kerüljenek bele.

Egy nagy lábasban keverd össze a körtét, almát, citromlevet és citromhéjat, majd lassú tűzön, lefedve 10–15 percig párold, amíg a gyümölcs kissé megpuhul.

Add hozzá a cukrot és a fűszereket, majd folyamatos keverés mellett 20–25 percig főzd, amíg a gyümölcs teljesen szétfő.

Ha simább állagot szeretnél, botmixerrel pürésítheted, de nem szükséges

Forrón töltsd bele tiszta, steril üvegekbe, a tetejét azonnal tedd rá és zárd rá jó erősen, majd állítsd fejre az üveget 5 percre, és már mehet is a száraz dunsztba a jó meleg takarók közé.

Mire használhatjuk?

Klasszikusan reggeli pirítósra vagy friss péksüteményre kenve

Sajt- és sonkatálak mellé különleges chutneyként, ha egy kis csilivel vagy gyömbérrel megbolondítjuk

Sütik, piték, palacsinták töltelékeként

Natúr joghurt vagy zabkása ízesítésére

Fagylalthoz öntetként, akár felmelegítve is

A zamatos körtelekvárból isteni pitét készíthetsz

Fotó: Sea Wave / Shutterstock

Nem csak finom, de még egészsége is A körte és az alma gazdag rostokban, különösen vízben oldódó pektinben, ami segíti az emésztést és támogatja a bélflóra egészségét. A fahéj vércukorszint-szabályozó, a szegfűszeg pedig erős antioxidáns és természetes fertőtlenítő. A citrom C-vitaminja hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez, ami az őszi-téli időszakban különösen fontos.

Ha szívesen készítenél egy finom, krémes körtés pitét, nézd meg a videót!