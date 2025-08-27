Ettől a filléres hozzávalótól lesz igazán zamatos a körtelekvár, és még a gyerekek is imádni fogják

A zamatos körtelekvár az ősz egyik legüdítőbb ajándéka. Ha megbolondítod egy filléres fortéllyal és egy csipetnyi illatos fűszerrel, akkor olyan varázslatos íz születik, hogy bárki megkóstolja, azonnal a receptet kéri majd.
A zamatos körtelekvár elkészítése pofonegyszerű. A körte hálás alapanyag: édeskés, lédús, mégis lágy, így tökéletesen befogadja a fahéj, a szegfűszeg vagy éppen a vanília aromáját. Az elkészítés nem igényel drága eszközöket vagy bonyolult technológiát, csak egy filléres trükköt, ami nem más, mint az alma. Természetes pektinnel gazdagítja a lekvárt, így sűrűbb lesz az állaga, és édes ízének köszönhetően kevesebb cukrot kell hozzátenned.
A körte és az alma gazdag rostokban, különösen vízben oldódó pektinben, ami segíti az emésztést és támogatja a bélflóra egészségét. A fahéj vércukorszint-szabályozó, a szegfűszeg pedig erős antioxidáns és természetes fertőtlenítő. A citrom C-vitaminja hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez, ami az őszi-téli időszakban különösen fontos.
Ha szívesen készítenél egy finom, krémes körtés pitét, nézd meg a videót!
