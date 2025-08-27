Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Ettől a filléres hozzávalótól lesz igazán zamatos a körtelekvár, és még a gyerekek is imádni fogják

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 10:45
Ha mennyei gasztronómiai élményre vágysz, ez a recept neked szól. A zamatos körtelekvár megédesíti a napodat, amikor majd hűvös estéken hullafáradtan érsz haza és semmi másra nem vágysz, csak egy falat napsütésre.
Bata Kata
A zamatos körtelekvár az ősz egyik legüdítőbb ajándéka. Ha megbolondítod egy filléres fortéllyal és egy csipetnyi illatos fűszerrel, akkor olyan varázslatos íz születik, hogy bárki megkóstolja, azonnal a receptet kéri majd.

zamatos körtelekvár
Zamatos körtelekvár egy filléres trükkel megfűszerezve
Fotó: Rimma Bondarenko /  Shutterstock 

Zamatos körtelekvár fűszeresen

A zamatos körtelekvár elkészítése pofonegyszerű. A körte hálás alapanyag: édeskés, lédús, mégis lágy, így tökéletesen befogadja a fahéj, a szegfűszeg vagy éppen a vanília aromáját. Az elkészítés nem igényel drága eszközöket vagy bonyolult technológiát, csak egy filléres trükköt, ami nem más, mint az alma. Természetes pektinnel gazdagítja a lekvárt, így sűrűbb lesz az állaga, és édes ízének köszönhetően kevesebb cukrot kell hozzátenned.

Hozzávalók (kb. 5 kis üveghez):

  • 2 kg érett körte hámozva, kicsumázva
  • 500 g kristálycukor
  • 1 tasak 3:1 arányú befőzőcukor vagy pektinpor
  • 3-4 db édeskés alma, héjával együtt lereszelve
  • 1 citrom leve és reszelt héja
  • 1 vaníliarúd kikapart belseje
  • 1 teáskanál őrölt fahéj
  • 1 mokkáskanál őrölt szegfűszeg 

Elkészítés:

  • A körtét vágd kisebb kockákra, az almát finomra reszeld héjastul, de vigyátt, hogy a magház és a magok ne kerüljenek bele.
  • Egy nagy lábasban keverd össze a körtét, almát, citromlevet és citromhéjat, majd lassú tűzön, lefedve 10–15 percig párold, amíg a gyümölcs kissé megpuhul.
  • Add hozzá a cukrot és a fűszereket, majd folyamatos keverés mellett 20–25 percig főzd, amíg a gyümölcs teljesen szétfő.
  • Ha simább állagot szeretnél, botmixerrel pürésítheted, de nem szükséges
  • Forrón töltsd bele tiszta, steril üvegekbe, a tetejét azonnal tedd rá és zárd rá jó erősen, majd állítsd fejre az üveget 5 percre, és már mehet is a száraz dunsztba a jó meleg takarók közé.

 Mire használhatjuk?

  • Klasszikusan reggeli pirítósra vagy friss péksüteményre kenve
  • Sajt- és sonkatálak mellé különleges chutneyként, ha egy kis csilivel vagy gyömbérrel megbolondítjuk
  • Sütik, piték, palacsinták töltelékeként
  • Natúr joghurt vagy zabkása ízesítésére
  • Fagylalthoz öntetként, akár felmelegítve is
zamatos körtelekvárból pite
A zamatos körtelekvárból isteni pitét készíthetsz 
Fotó: Sea Wave /  Shutterstock 

Nem csak finom, de még egészsége is

A körte és az alma gazdag rostokban, különösen vízben oldódó pektinben, ami segíti az emésztést és támogatja a bélflóra egészségét. A fahéj vércukorszint-szabályozó, a szegfűszeg pedig erős antioxidáns és természetes fertőtlenítő. A citrom C-vitaminja hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez, ami az őszi-téli időszakban különösen fontos.

Ha szívesen készítenél egy finom, krémes körtés pitét, nézd meg a videót!

 

