Állandóan fáradt vagy és képtelen vagy koncentrálni? Ez történik a testeddel, ha minden nap pekándiót eszel

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 12:25
Íze különleges, zamata mennyei, egészségünkre gyakorolt pozitív hatása pedig még a legvadabb elképzeléseinket is felülmúlja. Nem másról van szó, mint a pekándióról, ami az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert, különösen a gasztronómia területén. De mit tudhat ez a parányi termés? Most felfedjük, miben rejlik az ereje!
Kelle Fanni
Manapság egyre többen térnek át egészséges életmódra, melynek alapja a kiegyensúlyozott, tápanyagdús étrend. Az utóbbi évtizedekben ugyanis számos olyan kutatás került napvilágra, amely az ultrafeldolgozott élelmiszerek, a cukor vagy a só túlzott fogyasztásának borzalmas egészségkárosító hatásait vette górcső alá. Ennek fényében nem csoda, hogy sokan olyan étkezési szokást próbálnak kialakítani, ami hosszú élet reményével kecsegtet. A pekándió pedig tökéletesen beilleszthető ebbe az életmódba. Lássuk is, miért!

Egy nő éppen pekándiót szeletel a konyhában
A pekándió nemcsak a lelkünk, hanem a testünk is táplálja.
Fotó: Xsandra / GettyImages

A pekándió, ami sokkal többet tud, mint gondolnád

A pekándió nemcsak nassolnivalóként, hanem különböző receptek összetevőjeként is tökéletesen megállja a helyét, nem véletlen, hogy egyre többen alkalmazzák a konyhában. Bár különleges zamata valóban új szintre emeli a gasztronómiai élményt, nemcsak a lelkünk, hanem a testünk is feltöltődik tőle. Ezért most összeszedtük a kuriózum rendkívüli tulajdonságait!

  • Hozzájárul a vércukorszint szabályozásához

A pekándió fogyasztásából rendkívül nagy előnyük származhat a cukorbetegeknek, mivel hozzájárulhat a vércukorszint szabályozásához azáltal, hogy az alacsony kalóriatartalmú diófélében rost és egészséges zsírok találhatóak. Emellett pedig egy korábbi kutatás kimutatta, hogy rendszeres fogyasztása elősegíti a szervezet számára az inzulin hatékony termelését és felhasználását.

  • Támogatja a szív egészségét

A pekándió omega-3 zsírsav- és antioxidánstartalmának köszönhetően segít megvédeni a szívet a különböző betegségektől. A korábbi tanulmányok ugyanis arra a következtetésre jutottak, ha minden nap csupán egy marék pekándió mellett döntesz például a ropi helyett, az már megóvhat a szív- és érrendszeri betegségektől, illetve a 2-es típusú cukorbetegségtől.

homemade carrot cake pecan nuts cinamon
A pekándió tökéletesen megállja a helyét a süteményekben is.
Fotó: Anne DEL SOCORRO / GettyImages
  • Csökkentheti a vérnyomást

A pekándió előnyei azonban még közel sem itt érnek véget, ugyanis ez a csodás kis termés még a vérnyomást is képes csökkenteni az ásványi anyag (kalcium, kálium, magnézium) tartalmának köszönhetően.  

  • Csökkentheti a rák kialakulásának kockázatát

Ahogyan korábban is említettük, a pekándió gazdag antioxidáns forrás, ami segít semlegesíteni a szabadgyököket, valamint csökkenteni a szervezetben kialakuló krónikus gyulladást.

  • Serkenti az agyműködést

A csodatermésben egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavakat is megtalálhatóak, amelyek a kor előrehaladtával serkenthetik az agyműködést és pozitív hatással lehetnek a kognitív funkciókra.

  • Hozzájárul a belek egészségéhez

Mint említettük, a pekándió viszonylag magas rosttartalommal rendelkezik, melynek révén támogatja a bélrendszer egészségét, ezért rendszeres fogyasztásával csökkenthető a bélrák kialakulásának kockázata is.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy mi a különbség a dió és a pekándió között:

