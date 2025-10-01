Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Fiatal nő, aki vegetáriánus étrendet követ

Vajon az egészséged nyer vagy veszít vele? Ezt tudja valójában a vegetáriánus étrend

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 14:45
vegetáriánusvegetáriánus étrend
Elgondolkoztál már azon, hogy életmódot váltasz, esetleg felhagysz régi étkezi szokásaiddal és kiiktatod a húst az életedből? Ebben a cikkben a vegetáriánus világnap alkalmából elemezzük ki a speciális étrendet összes előnyével és hátrányával együtt. Most kiderül, hogy az egészséged nyer vagy veszít vele!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az utóbbi években nagyon népszerűvé váltak az egyes ételcsoportokat kizáró diéták, ezzel együtt pedig megnőtt a vegetáriánus étrendet követők száma is. Sok kutatás ugyanis az életmód egészségünkre gyakorolt pozitív hatását támasztotta alá, aminek azonban természetesen megvan a maga árnyoldala is. Ennek következtében az életmód még mindig két táborra osztja az embereket, míg egyesek istenítik, mások hallani sem akarnak róla. De lássuk, mit mond a tudomány!

Férfi, aki vegetáriánus étrendet követ
Most felfedjük a vegetáriánus diéta előnyeit és hátrányait!
Fotó: Milky Way /   GettyImages

Mit értünk vegetáriánus étrend alatt?

A vegetarianizmus egy olyan étkezési szokás, ami megtilt bizonyos állati eredetű élelmiszercsoportokat, de a táplálkozási gyakorlatnak több fajtája is van. A legtöbben a vega és a vegán étrendet keverik össze egymással, amelyekben bár közös pont a hús kiiktatása, viszont az utóbbi más állati eredetű ételeket, például a tojást és a tejtermékeket is kizárja. Mielőtt azonban rátérnénk egészségünkre gyakorolt hatásaira, fontos tisztázni, hogy az étrend képes fedezni az emberi szervezet számára szükséges tápanyagokat, amit a WHO is elismer, de ez csak egy jól összeállított diétára vonatkozik.

Nagyon fontos az élelmiszerek sokfélesége, amely hozzájárul az egészséges bélmikrobiomhoz 

– hangsúlyozta Jenna Hope táplálkozási szakértő a Daily Mailnek, aki szerint a bélmikrobiom hatalmas szerepet játszik jóllétünkben.

A vegetáriánus étrend előnyei

  • Csökkentheti a krónikus betegségek kockázatát

Mivel az étrend alapját zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlés gabonák, magvak és diófélék adják, amelyek vitaminokban, ásványa anyagokban, antioxidánsokban és rostban gazdagok, csökkentik a gyakori krónikus betegségek kockázatát. Ide sorolhatóak a szív-és érrendszeri betegségek, a daganatos megbetegedések és a 2-es típusú cukorbetegség is.

  • Hozzájárulhat a fogyáshoz és az ideális testsúly fenntartásához

Egy korábbi kutatás kimutatta, hogy a vegetáriánus étrend kapcsolatban áll az alacsonyabb testsúllyal és BMI (testtömegindexszel). Mivel többek között az alapjául szolgáló rostos élelmiszerek képesek sokáig fenntartani a jóllakottság érzését, illetve pozitívan befolyásolják a cukor és a zsír felszívódását.

Lány, aki vegetáriánus ételt eszik
A vegetáriánus étrend egészséges, ha kevés ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztasz és ügyelsz a sokszínű táplálkozásra.
Fotó: Natalia Gdovskaia /   GettyImages

A vegetáriánus étrend hátrányai

  • Tápanyaghiányt okozhat

Számos növényi alapú élelmiszer nem tartalmazza a szervezet számára nélkülözhetetlen tápanyagokat, köztük Omega-3-at, B12-vitamint, D-vitamint, cinket és vasat, a szakértő szerint ennek következtében „a vegetáriánusoknál fennáll a tápanyaghiány kockázata”.

  • A feldolgozott élelmiszerek magasabb beviteléhez vezethet

Attól, hogy vegetáriánus, még nem jelenti azt, hogy egészséges, ugyanis az étrend sok ultrafeldolgozott élelmiszert tartalmaz, amelyek esszenciális tápanyagokban szegények , viszont cukorban és zsírban gazdagok.

A vegetáriánus étrenden lévőknek az ultrafeldolgozott élelmiszerek helyett inkább zöldségeket, gyümölcsöket vagy éppen hüvelyeseket kellene fogyasztaniuk

 – hívta fel a figyelmet Jenna Hope az étrend káros hatására.

Az alábbi videóban a vegetáriánus étrend további előnyeit ismerheted meg:

