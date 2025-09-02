Gyászol Hollywood: elhunyt a horrorfilmek legendája

Scott Spiegel, az Gonosz halott II elismert forgatókönyvírója és a Motel franchise vezető producere tragikusan elhunyt 67 éves korában.

67 éves hunyt el a horrorfilmek legendája Fotó: unsplash.com

Elhunyt a horrorfilmek legendája

A szomorú hírt a különleges sminkeffektek mestere, Robert Kurtzman osztotta meg a közösségi médiában, majd közzétette Bruce Campbell is, aki Ash Williamst alakította az Gonosz halott sorozatban - írja az Express.

Robert Kurtzman saját búcsúját a Facebookon tette közzé:



Nyugodj békében, barátunk és szörnyrajongó társunk, Scotty Spiegel, az egyik legviccesebb ember, akit valaha ismertem. Az Gonosz haott II forgatásán találkoztunk, amelynek ő volt az írója, és azonnal barátok lettünk

Múlt hónapban a közösségi médiában olyan hírek láttak napvilágot, hogy mesterségesen tartják életben a híres forgatókönyvírót, és egy ismerőse elárulta: „Nem számítottak rá, hogy túléli. Scott szervdonor, így remélem, sok embernek segíthet majd, ahogy élete során is segített sokaknak.”

Scottot nemcsak írói és rendezői munkái tették ismertté, hanem egy emlékezetes rövid szerepeket is kapott a 2004-es kasszasikerben, a Pókember 2-ben, ahol megpróbálta elcsenni a szuperhős pizzáit. Később feltűnt a 2009-es horrorfilmben, a Pokoljárás egyik jelenetében is, amelyet gyerekkori barátja és állandó alkotótársa, Sam Raimi rendezett.

A Betolakodó egy elképesztő horrorfilm! A Gonosz halott II pedig természetesen klasszikus. És akkor még nem is említettem a többi remek műfaji filmet, mint a Motel III vagy az Alkonyattól pirkadatig 2. Scott Spiegel valódi nyomot hagyott a horrorfilmek történetében

- emlékezett meg egy rajongó.