Gyakran ég a gyomrod? Íme a legjobb lúgosító ételek

Amikor a sav visszacsorog a nyelőcsőbe, az ember legszívesebben bármit megtenne, hogy elmúljon az égő érzés. Ehhez nem kell azonnal gyógyszerhez nyúlni: sok hétköznapi étel segíthet enyhíteni a tüneteket, ha tudod, mely élelmiszereket válaszd. A lúgosító ételek természetes módon segítik a gyomorsav egyensúlyát, és hosszabb távon is támogathatják az emésztést. Nézzük, melyek ezek a gyomorégést enyhítő ételek.

Gyomorégés ellen fogyassz lúgosító ételeket.

Fotó: Josep Suria / Shutterstock

A rohanó élet és a gyomorégés

A gyomorégés legtöbbször a mindennapi rohanás és a rendszertelen étkezés következménye. A reggel éhgyomorra elfogyasztott kávé, a napközben kapkodva elmajszolt péksütemény, majd a bőséges esti vacsora mind kíméletlenül terheli a gyomrot, amit tovább súlyosbít a stressz, az ülő életmód és az alvás hiánya. A gyomor ilyenkor egyre több savat termel, a sav pedig előbb-utóbb elindul felfelé, és megjelenik a jól ismert égő érzés a gyomorszáj környékén.

A gyomrod szereti a rendszerességet

Ha napközben kihagyunk étkezéseket, majd este akarjuk bepótolni azokat, az szinte biztosan gyomorégéshez vezet. Érdemes kisebb adagokat enni a nap folyamán többször, így nem terheljük meg a gyomrot, és a savtermelés is kiegyensúlyozottabb marad.

Pár apró trükk, ami sokat segíthet:

készítsd elő a napi ételeidet otthon, így biztosan tudni fogod, mit eszel;

igyál több vizet és kamillateát, a kávét pedig próbáld csökkenteni;

vacsorázz legalább két órával lefekvés előtt, és kerüld a nehéz, zsíros fogásokat;

rágd meg alaposan az ételt, mert a nyál természetes módon segít semlegesíteni a savat;

ha teheted, sétálj étkezés után, ez segíti az emésztést.

Mindezen kívül a már említett lúgosító ételek fogyasztásával is rengeteget tehetsz a gyomrod nyugalmáért. Ezek egy feszült, rohanós nap után is képesek visszabillenteni az egyensúlyt.

Gyomorégést enyhítő ételek

Banán

A banán az egyik legjobb természetes savcsökkentő. Enyhén lúgos kémhatása miatt segíthet semlegesíteni a felesleges gyomorsavat, miközben a rosttartalma prebiotikus hatása révén támogatja az emésztést. Egy érett banán reggelire vagy délelőtti nasinak tökéletes választás: könnyű, tápláló, és nem terheli meg a gyomrot.