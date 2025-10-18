Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Lukács névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gyomorégés illusztrációja

Gyakran ég a gyomrod? Íme a legjobb lúgosító ételek

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 12:15
ételrefluxgyomorégéslúgosítás
Ég a gyomrod egy finom, de fűszeres vacsora után? Esetleg a reggeli kávé után jelentkezik a jól ismert maró érzés? A reflux és a gyomorégés ma már igen gyakori, néhány egyszerű étellel azonban sokat tehetsz ellene.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Amikor a sav visszacsorog a nyelőcsőbe, az ember legszívesebben bármit megtenne, hogy elmúljon az égő érzés. Ehhez nem kell azonnal gyógyszerhez nyúlni: sok hétköznapi étel segíthet enyhíteni a tüneteket, ha tudod, mely élelmiszereket válaszd. A lúgosító ételek természetes módon segítik a gyomorsav egyensúlyát, és hosszabb távon is támogathatják az emésztést. Nézzük, melyek ezek a gyomorégést enyhítő ételek.

Gyomorégés ellen joghurtot eszik fiatal nő
Gyomorégés ellen fogyassz lúgosító ételeket.
Fotó: Josep Suria /  Shutterstock 

A rohanó élet és a gyomorégés

A gyomorégés legtöbbször a mindennapi rohanás és a rendszertelen étkezés következménye. A reggel éhgyomorra elfogyasztott kávé, a napközben kapkodva elmajszolt péksütemény, majd a bőséges esti vacsora mind kíméletlenül terheli a gyomrot, amit tovább súlyosbít a stressz, az ülő életmód és az alvás hiánya. A gyomor ilyenkor egyre több savat termel, a sav pedig előbb-utóbb elindul felfelé, és megjelenik a jól ismert égő érzés a gyomorszáj környékén.

A gyomrod szereti a rendszerességet

Ha napközben kihagyunk étkezéseket, majd este akarjuk bepótolni azokat, az szinte biztosan gyomorégéshez vezet. Érdemes kisebb adagokat enni a nap folyamán többször, így nem terheljük meg a gyomrot, és a savtermelés is kiegyensúlyozottabb marad.

Pár apró trükk, ami sokat segíthet:

  • készítsd elő a napi ételeidet otthon, így biztosan tudni fogod, mit eszel;
  • igyál több vizet és kamillateát, a kávét pedig próbáld csökkenteni;
  • vacsorázz legalább két órával lefekvés előtt, és kerüld a nehéz, zsíros fogásokat;
  • rágd meg alaposan az ételt, mert a nyál természetes módon segít semlegesíteni a savat;
  • ha teheted, sétálj étkezés után, ez segíti az emésztést.

Mindezen kívül a már említett lúgosító ételek fogyasztásával is rengeteget tehetsz a gyomrod nyugalmáért. Ezek egy feszült, rohanós nap után is képesek visszabillenteni az egyensúlyt.

Gyomorégést enyhítő ételek

Banán

A banán az egyik legjobb természetes savcsökkentő. Enyhén lúgos kémhatása miatt segíthet semlegesíteni a felesleges gyomorsavat, miközben a rosttartalma prebiotikus hatása révén támogatja az emésztést. Egy érett banán reggelire vagy délelőtti nasinak tökéletes választás: könnyű, tápláló, és nem terheli meg a gyomrot.

Zabpehely

A zabpehely amellett, hogy laktató, a felesles gyomorsav felszívásában is segít. Magas rosttartalma miatt hosszan eltelít, így kevésbé akarod majd túlenni magad, ami szintén gyakori kiváltója a gyomorégésnek. Egy tál zabpehely mandulatejjel, egy kis mézzel és pár karika banánnal finom és gyomorkímélő reggeli.

Mandula 

A mandula természetes lúgosító. Tele van jó zsírokkal és rosttal, így segíthet semlegesíteni a savakat és megnyugtatni a gyomrot. Ha napközben megéheznél, egy maréknyi nyers mandula jobb választás, mint bármilyen péksütemény vagy csoki. Fontos, hogy a natúr, nem sós és nem pörkölt változatot válaszd, mert az ízesített változatok csak ronthatnak a helyzeten.

Zöld leveles zöldségek

A spenót, a kelkáposzta, a brokkoli, a saláta és az asperagus mind segíthet abban, hogy a szervezet sav-bázis egyensúlya helyreálljon. Magas rosttartalmuk és lúgosító hatásuk miatt csökkenthetik a gyomorsav túltengését, ráadásul könnyen beépíthetők az étrendbe. Egy nagy adag párolt zöldség ebédre vagy egy friss saláta vacsorára tökéletes megoldás gyomorégésre.

Joghurt 

A joghurt az egyik legnépszerűbb tejtermék, nem véletlenül. A probiotikumokat tartalmazó változatok segíthetnek helyreállítani a bélflóra egyensúlyát, valamint mérsékelni a savas panaszokat. Emellett fehérjében gazdag, és kellemesen hűsítő érzést adhat, ami sokaknál enyhíti a gyomorégést. Érdemes alacsony zsírtartalmú, nem túl savanyú joghurtot választani, mert a zsírosabb ételek gyakran fokozzák a reflux tüneteit. Ugyanakkor nincs mindenkire érvényes szabály: vannak, akiknél a joghurtfogyasztás javít a helyzeten, másoknál viszont felerősítheti a panaszokat.

Ekkor fordulj orvoshoz

Ha a gyomorégés rendszeresen visszatér, esetleg éjszaka is gyötör, érdemes kivizsgáltatnod a problémát. A tartós panaszok mögött reflux is állhat, ami kezeletlenül nyelőcsőgyulladáshoz is vezethet. A gyógyszerek átmeneti enyhülést hozhatnak, de hosszú távon csak az életmódváltás segít igazán: kevesebb stressz, több pihenés, rendszeres, könnyű étkezések. A legjobb, ha figyeled a tested reakcióit. Ha egy-egy étel után gyakrabban jelentkezik gyomorégés, érdemes feljegyezni – így idővel pontosan kiderül, mi válik be neked, és mi nem. Egy étkezési napló sokat segíthet abban, hogy megtaláld a saját gyomrodhoz leginkább illő étrendet.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Ezek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu