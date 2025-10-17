Ebben a percben kaptuk a felfoghatatlan hírt: meghalt a KISS legendája

Elhunyt a híres rocksztár, Ace Frehley. A KISS zenekar gitárosa és egyben egyik alapító tagja 74 éves volt.

Elhunyt a híres rocksztár és zenekaralapító Ace Frehley Fotó: Forrás: Unsplash.com

Frehley halálhírét családja erősítette meg egy helyi hírportálnak október 16-án. A gitáros Morristownban, New Jersey államban hunyt el, egy nemrég átélt baleset szövődményei miatt.

Teljesen össze vagyunk törve. Szerencsések voltunk, hogy utolsó pillanataiban szeretetteljes, törődő és nyugtató szavakkal, gondolatokkal és imákkal vehettük körül, miközben elhagyta a földi világot. Minden vele kapcsolatos emléket megőrzünk, és ünnepeljük azt az erőt és kedvességet, amit másoknak adott. Távozása felmérhetetlen veszteség, szinte felfoghatatlan. Életének minden egyes csodálatos pillanata örökké velünk marad.

Nemrég arról számoltak be, hogy a zenész életfenntartó gépekre volt kapcsolva, miután néhány hete agyvérzést kapott egy baleset következtében. Bár a történtek után Instagram-oldalán még arról tájékoztatta rajongóit, hogy "egy kisebb baleset" miatt kénytelen lemondani koncertjeit, sajnos a sérülései végzetesnek bizonyultak.

A híres rocksztár megállíthatatlan volt

A Bronxban, New York államban született zenész polgári neve Paul Frehley volt. 1973-ban alapította meg a KISS zenekart, amelynek egészen 1982-es kiválásáig volt aktív tagja. Bár egykori zenésztársaival, Gene Simmons-szal és Paul Stanley-vel, nem ápolt felhőtlen kapcsolatot, 1996-ban részt vett a banda visszatérő turnéján. Utoljára 2018-ban lépett színpadra a KISS-szel.

Ace Frehley, the wild Spaceman of Kiss who played guitar in the band throughout their Seventies heyday and again during the reunion period in the Nineties and inspired an entire generation of musicians, has died at age 74.



More on his life and legacy: https://t.co/8EKMz8SVtM pic.twitter.com/r12zYUTMOY — Rolling Stone (@RollingStone) October 16, 2025

Mindig is végzet-hívő voltam, hittem a sorsban. 16 évesen már meg voltam győződve róla, hogy rocksztár leszek. Senki sem tudott volna lebeszélni róla. Egy interjúban megkérdezték: 'Mi lett volna, ha a KISS elbukik?' Azt feleltem: 'Akkor egy másik bandával lettem volna híres.' Semmi sem állíthatott meg

- mondta egy 2018-as interjúban.

Ace Frehley-t 2014-ben iktatták be a Rock and Roll Hall of Fame-be a KISS tagjaként. Az eseményen a Rage Against the Machine gitárosa, Tom Morello méltatta őt, első gitáros hősének nevezve Frehley-t.

Miután elhagyta a KISS-t, megalapította saját zenekarát, a Frehley’s Comet-et, amellyel két albumot is kiadott. Szólókarrierje 1978-ban indult, első albuma platinalemez lett.