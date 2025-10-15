Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Portugáliából hazaérve kapta a tragikus hírt, gyászol a válogatott kapusa

Szappanos Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 20:55
gyászMadár Gábor
Kedden még Portugáliában ünnepelt a nemzeti csapattal. Gyászol a válogatott kapusa, Szappanos Péter.
B.
A szerző cikkei

Tragikus hírt kapott Portugáliából hazaérve a magyar válogatott egyik tagja. Szappanos Péter kedden este még Lisszabonban ünnepelt, miután a nemzeti csapat Szoboszlai Dominik 91. percben szerzett góljával 2-2-es döntetlent ért el világbajnoki selejtezőn, azonban a boldog pillanatokat itthon szomorúság váltotta fel.

Szappanos Péter
Szappanos Péter kedden még Portugáliában ünnepelt, majd tragikus hírt kapott Fotó: Ben McShane / Getty Images

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 87 éves korában elhunyt Madár Gábor, a Zalaegerszeg labdarúgócsapatának korábbi játékosa és vezetőedzője. 1990-ben, majd 1994-ben is feljuttatta a zalaiakat az NB I-be. Később a klub utánpótlásában tevékenykedett, illetve dolgozott szakosztályvezetőként és technikai vezetőként is.

Gyászol Szappanos Péter

Szappanos Péter – aki 2014 és 2018 között erősítette a ZTE csapatát – a közösségi oldalán búcsúzott a szakembertől.

Isten veled, Gabi bá'

– fogalmazott a válogatott kapusa.

Fotó: Instagram

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu