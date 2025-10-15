Portugáliából hazaérve kapta a tragikus hírt, gyászol a válogatott kapusa

Tragikus hírt kapott Portugáliából hazaérve a magyar válogatott egyik tagja. Szappanos Péter kedden este még Lisszabonban ünnepelt, miután a nemzeti csapat Szoboszlai Dominik 91. percben szerzett góljával 2-2-es döntetlent ért el világbajnoki selejtezőn, azonban a boldog pillanatokat itthon szomorúság váltotta fel.

Szappanos Péter kedden még Portugáliában ünnepelt, majd tragikus hírt kapott Fotó: Ben McShane / Getty Images

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 87 éves korában elhunyt Madár Gábor, a Zalaegerszeg labdarúgócsapatának korábbi játékosa és vezetőedzője. 1990-ben, majd 1994-ben is feljuttatta a zalaiakat az NB I-be. Később a klub utánpótlásában tevékenykedett, illetve dolgozott szakosztályvezetőként és technikai vezetőként is.

Gyászol Szappanos Péter

Szappanos Péter – aki 2014 és 2018 között erősítette a ZTE csapatát – a közösségi oldalán búcsúzott a szakembertől.

Isten veled, Gabi bá'

– fogalmazott a válogatott kapusa.