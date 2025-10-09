Orvos figyelmeztet: Sokan félvállról veszik, pedig életet követelhet – a gyomorégés mögött halálos kór is állhat

Sokan csak kellemetlen égő érzésként ismerik, pedig a gyomorégés olykor sokkal többet jelenthet, mint emésztési panaszt. Az orvosok arra figyelmeztetnek: ha a tünet tartóssá válik, akár nyelőcsőrák is állhat a háttérben – és életet menthet, ha időben kivizsgáltatjuk magunkat.

Sokkal rémesebb dolog is állhat a gyomorégés mögött.

Fotó: Halfpoint Images / GettyImages

A gyomorégés, vagyis savvisszafolyás (reflux) akkor alakul ki, amikor a gyomorsav – esetenként részben megemésztett étellel együtt – visszaáramlik a nyelőcsőbe. Mivel a nyelőcső nem bírja elviselni a savas kémhatást, égető, szúró érzés jelentkezik a mellkasban, amely akár a torokig is felkúszhat.

Az esetek többségében ez ártalmatlan, ám bizonyos tünetek már komoly figyelmeztetések lehetnek. Az NHS (brit egészségügyi szolgálat) irányelvei szerint orvoshoz kell fordulni, ha:

A gyomorégés naponta vagy szinte minden nap jelentkezik ,

, Nem segítenek a vény nélkül kapható savlekötők vagy életmódbeli változtatások,

a vény nélkül kapható savlekötők vagy életmódbeli változtatások, Nyelési nehézséget, gyakori hányást vagy magyarázat nélküli fogyást tapasztalunk.

Az orvosok szerint a tartós gyomorégés a nyelőcsőrák korai jele is lehet. A figyelmeztető tünetek között szerepel még a hányinger, a gyakori böfögés, vagy az az érzés, hogy az étel elakad a torokban. A szakértők kiemelik: ha a panasz három hétnél tovább tart, vagy újra és újra visszatér, mindenképp érdemes gasztroenterológiai kivizsgálást kérni. Ugyanez igaz arra az esetre is, ha valaki két napnál hosszabb ideig hány, fekete vagy véres székletet észlel, vagy bármilyen okból daganatos elváltozásra gyanakszik, írja a Mirror.

A gyomorégés további kiváltó okai

A gyomorégést több tényező is kiválthatja: zsíros, fűszeres ételek, koffein, alkohol, dohányzás, stressz, illetve ha valaki közvetlenül evés után lefekszik. Az elhízás szintén fokozza a reflux esélyét, mivel a hasüregi nyomás miatt a gyomorsav könnyebben préselődik vissza a nyelőcsőbe.

Bár a legtöbb esetben életmódbeli változtatás és savlekötő megoldja a problémát, az orvosok szerint a legfontosabb üzenet az, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a testünk jelzéseit.

„Ezek a tünetek önmagukban még nem jelentenek rákot, de érdemes utánajárni”

– figyelmeztetnek az orvosok.