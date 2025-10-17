Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Most érkezett: lángokban áll az M7-es, tűzoltók mindenütt

M7-es autópálya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 07:46
tűzoltóktűz
A Székesfehérvár centrum lehajtónál dolgoznak a tűzoltók.
N.T.
A szerző cikkei

Kigyulladt egy kisteherautó motortere az M7-es autópálya Székesfehérvár centrum lehajtójánál, a Budapest felé vezető oldalon. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók porral oltó segítségével eloltották a lángokat. A tűzoltók áramtalanították a járművet és egy vízsugárral visszahűtik a felhevült alkatrészeket - írja a katasztrófavédelem

