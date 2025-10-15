Megszólal a devizahiteles pert nyert ügyvéd: ezek az adósok reménykedhetnek

Dr. Papp-Lada Beáta volt annak a devizahitelesnek az ügyvédje, aki Debrecenben pert nyert a bankkal szemben. Ügyfele történetét most megosztotta a Borssal, egyben azt is elmondta, kiknek a számára csillan most meg a remény.

Papp- Lada Beáta, a devizahiteles ügyvédje. Fotó: Beküldött

A Debreceni Törvényszék szeptember 9-én kimondta: az adott ügyben a devizahiteles csak a felvett kölcsön tőkeösszegének megfizetésére köteles, a kapcsolódó kamatokra nem, mivel az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás nem volt megfelelő. A bíróság az Európai Bíróság ítéletét vette alapul, amely kimondja: ha a bank nem tudja igazolni, hogy megfelelően tájékoztatta ügyfelét az árfolyamkockázatról, akkor az eredeti hitelszerződés semmis, tehát csak a tőkeösszeg jár vissza a banknak.

Érvénytelenné nyilvánították a devizakölcsön hitelszerződést

Az árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezések tisztességtelen jellege miatt lett érvénytelen a devizahitel-szerződés

- mondta az ügyvédnő.

Ezután kifejtette: a Debreceni Törvényszék döntése azért különösen jó hír, mert elsőként hozott magyar bíróság ítéletet az Európai Bíróság álláspontjára hivatkozva, méghozzá jogerősen. Ez pedig azt jelenti, hogy az összes olyan devizahitel-károsultnak, akit nem tájékoztatott megfelelően a bank, visszajárnak a kamatok és minden más költség, amibe beletartoznak a bírósági eljárásokkal kapcsolatos perköltségek is például.

Rögös út vezetett a sikerhez

Dr. Papp-Lada Beáta ügyfele a bank lízingszerződését közel 15 évvel ezelőtt felmondta és abban a hiszemben volt, hogy maradéktalanul rendezte a tartozását. Majd ezt követően azonban a hitelintézet 15 éven keresztül próbálta végrehajtani a szerinte az árfolyamkülönbözet miatt neki még járó összeget.

Az Erste Lízing Autófinanszírozási Részvénytársaságtól a követelést átvette az Argenta Faktor Zrt. és miután az ügyfél nem volt hajlandó kifizetni a szerinte már nem járó összeget, a közjegyző fizetési meghagyást bocsátott ki. Ennek mondott ellen az adós, így az ügy a Debreceni Járásbíróság elé került. A Járásbíróság több mint egy éven keresztül tárgyalta az ügyet, és a hitelintézetnek adott igazat.

Az ügyfelem azonban nem adta fel, ragaszkodott az igazához. Fellebbezést nyújtottunk be. Közben megszületett az Európai Unió Bíróságának újabb döntése a devizahiteles szerződések semmisségéről. Majd ezt követően erre is hivatkoztunk és a másodfokú bírói tanács most az ügyfelem javára döntött és számára kedvező ítéletet hozott

- mesélte Papp-Lada Beáta, majd hozzátette: ügyfele kitartóan harcolt az igazáért és bízott a hazai igazságszolgáltatásban, ami meghozta gyümölcsét.