Megszólal a devizahiteles pert nyert ügyvéd: ezek az adósok reménykedhetnek

Dr. Papp-Lada Beáta volt annak a devizahitelesnek az ügyvédje, aki Debrecenben pert nyert a bankkal szemben. Ügyfele történetét most megosztotta a Borssal, egyben azt is elmondta, kiknek a számára csillan most meg a remény.
A Debreceni Törvényszék szeptember 9-én kimondta: az adott ügyben a devizahiteles csak a felvett kölcsön tőkeösszegének megfizetésére köteles, a kapcsolódó kamatokra nem, mivel az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás nem volt megfelelő. A bíróság az Európai Bíróság ítéletét vette alapul, amely kimondja: ha a bank nem tudja igazolni, hogy megfelelően tájékoztatta ügyfelét az árfolyamkockázatról, akkor az eredeti hitelszerződés semmis, tehát csak a tőkeösszeg jár vissza a banknak.
Az árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezések tisztességtelen jellege miatt lett érvénytelen a devizahitel-szerződés
- mondta az ügyvédnő.
Ezután kifejtette: a Debreceni Törvényszék döntése azért különösen jó hír, mert elsőként hozott magyar bíróság ítéletet az Európai Bíróság álláspontjára hivatkozva, méghozzá jogerősen. Ez pedig azt jelenti, hogy az összes olyan devizahitel-károsultnak, akit nem tájékoztatott megfelelően a bank, visszajárnak a kamatok és minden más költség, amibe beletartoznak a bírósági eljárásokkal kapcsolatos perköltségek is például.
Dr. Papp-Lada Beáta ügyfele a bank lízingszerződését közel 15 évvel ezelőtt felmondta és abban a hiszemben volt, hogy maradéktalanul rendezte a tartozását. Majd ezt követően azonban a hitelintézet 15 éven keresztül próbálta végrehajtani a szerinte az árfolyamkülönbözet miatt neki még járó összeget.
Az Erste Lízing Autófinanszírozási Részvénytársaságtól a követelést átvette az Argenta Faktor Zrt. és miután az ügyfél nem volt hajlandó kifizetni a szerinte már nem járó összeget, a közjegyző fizetési meghagyást bocsátott ki. Ennek mondott ellen az adós, így az ügy a Debreceni Járásbíróság elé került. A Járásbíróság több mint egy éven keresztül tárgyalta az ügyet, és a hitelintézetnek adott igazat.
Az ügyfelem azonban nem adta fel, ragaszkodott az igazához. Fellebbezést nyújtottunk be. Közben megszületett az Európai Unió Bíróságának újabb döntése a devizahiteles szerződések semmisségéről. Majd ezt követően erre is hivatkoztunk és a másodfokú bírói tanács most az ügyfelem javára döntött és számára kedvező ítéletet hozott
- mesélte Papp-Lada Beáta, majd hozzátette: ügyfele kitartóan harcolt az igazáért és bízott a hazai igazságszolgáltatásban, ami meghozta gyümölcsét.
Ahogy az ügyvédnőt az utcán megállítva egy devizahiteles hálásan mondta: ezzel reményt adtak a devizahiteleseknek, ám ennél még eggyel tovább szeretnének lépni. Üzenik a bankoknak, hogy ha idáig nem tudták kiszámolni, mennyi pénz jár vissza a devizahiteleseknek, akkor majd a hazai bíróságokkal kiszámoltatják és bíznak abban, hogy tömegesen eredménnyel zárulnak a hasonló eljárások. Az Európai Bíróság ítélete nyomást helyez a hazai bíróságokra és iránymutatásként szolgál.
Rengeteg devizahiteles ügyet ismerhettük meg az ország különböző pontjain és úgy látjuk, hogy bár ezek a hitelek sokszor lezárultak már 10-15 éve, most van lehetőség arra, hogy újabb eljárások induljanak, amelyekben a bíróság megállapítja, hogy a szerződés semmis, ezért a tőkeösszegen felül minden visszajár
- fejtette ki az ügyvéd. – „Mindenkinek jár az igazság, a többi ember is bízzon az igazságszolgáltatásban, ahogy mi is bíztunk. Harcolunk és megyünk tovább ezen az úton. Mert ezek a devizahitelek nemcsak számok, hanem emberi életekről és sorsokról van szó” - zárta gondolatait az ügyvédnő.
A Fidesz 2010 után mindent megtett a devizahiteles családok helyzetének javítása érdekében, ugyanis 2010-ben a magyar háztartások adósságállományának mintegy 70 százalékát devizahitelek tették ki. A kormány több intézkedést is hozott a probléma kezelése érdekében: bevezette a kilakoltatási moratóriumot és az árfolyamgátat, valamint lehetőséget biztosított a végtörlesztésre is.
Így összesen mintegy 36 ezer család kapott támogatást a kilakoltatás elkerüléséhez. A banki elszámoltatásoknak köszönhetően pedig a törlesztőrészletek átlagosan 25–30 százalékkal mérséklődtek.
