Megtette a bejelentést a TV2: hamarosan érkezik!

Továbbra is nagy sikerrel fut a mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc örökzöld slágerein alapuló zenés vígjáték, amely már átlépte az egymilliós nézőszámot, ráadásul nemrég újabb mérföldkőhöz érkezett, miután több mint 52 hete megszakítás nélkül műsoron van. Korábban bejelentették, hogy a TV2 csatorna szerezte meg a sikerfilm vetítési jogait, nemrég pedig arról számoltak be: már nem kell sokat várnia a nézőknek arra, hogy odahaza is élvezhessék az alkotást.

A TV2 bejelentette: hamarosan műsorra tűzik a sikerfilmet / Fotó: Szabolcs László / MW Bulvár

A TV2 megerősítette a hírt

Hogyan tudnék élni nélküled? - hamarosan a TV2 műsorán!

- írta meg az Instagram-oldalán Fischer Gábor, a TV2 Média Csoport programigazgatója, a kommentelők pedig nem győzték hangsúlyozni, mennyire várják már. Akadt, aki tippelt is, pontosan mikor kerülhet műsorra a film: szerinte karácsonykor, szilveszterkor, esetleg az újév első napján a legvalószínűbb.