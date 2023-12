Csodát tesz a szervezetünkkel nagyanyáink titkos receptje

Régen szinte mindenki tartott a kamrában egy bödönnel, aztán valahogy kiment a divatból. Manapság azonban újra elterjedt, még ha nem is azért, hogy egy régi, jól bevált tartósító módszert leporoljunk.

Mi az a jászvaj?

Ez bizony nem egy újkeletű divathóbort, hiszen hazánkban már dédanyáink is használták, így tartósították ugyanis a vajat, amikor még nem volt hűtő. Manapság újra előkerült, hála az ayurvédának és a keleti konyha divatba jövetelének. Indiában ghí, észak-afrikai, arab világban smen néven ismerik, nálunk pedig jászvajként.

Fotó: Pinterest

Miért jobb, mint a vaj?

A vaj tisztítása, derítése a népi gyakorlatban eredetileg azt a célt szolgálta, hogy a vajat tartósítsák. A módszer folyamán azonban nem csak a vizet és különböző adalékanyagokat távolítjuk el a vajból, hanem a tejcukrot és tejfehérjét is, ezáltal nem csak az eltarthatóságát növeljük meg jelentősen, de a laktóz és tejfehérje érzékenyek is élvezhetik áldásos hatását és fantasztikus ízét, amely semmivel sem összehasonlítható: illata a vajkaramellára emlékeztet, amely készítésekor betölti az egész lakást, de sütés közben is karamellillatot áraszt. Óriási előnye, hogy magas hőfokon sem ég meg, így nem károsítja az egészségünket, sőt, növeli a benne elkészített ételek tápanyagértékét. Különleges ízt kölcsönöz a párolt zöldségeknek, sülteknek és az ezzel készült sütemények is ezerszer finomabbak. Főzés során egy kanálnyi tisztított vajjal nagyjából 4 kanálnyi étolajat, vagy vajat helyettesíthetünk. Zsírtartalma 99,6%-os. Nem csak sütéshez, főzéshez használhatjuk, ugyanis illóolajok vagy gyógynövények hozzáadásával fantasztikus – és nem utolsó sorban természetes – gyógykenőcsöket készíthetünk, akár karácsonyi ajándékba is. Nem kell hűtőben tartani, nem avasodik, jól lezárva a kamrában is sokáig tárolható, hivatalosan akár két évig is, de őseink szerint bármeddig, ugyanis soha nem romlik meg, sőt gyógyereje egyre csak nő. Ehhez fontos, hogy teljesen elpárologtassuk belőle a nedvességet, felhasználáskor pedig mindig tiszta, száraz kanállal vegyünk ki belőle.

Egészségünkre!

A többezer éves ősi indiai orvoslás szerint, terápiás céllal történő, rendszeres, napi 1-2 teáskanál fogyasztása jótékony hatással van a szervezetre: segíti az emésztést, javítja a felszívódást, a memóriát, erősíti a mentális képességeket, tisztítja az epevezetéket, javítja a májfunkciókat, jótékony hatással van a kötőszövetekre, erősíti az immunrendszert, a nemzőképességet, a bélrendszert, a veséket, megelőzi a vér besűrűsödését. Még szorulás esetén is segít, ugyanis értékes zsírja kiválóan beolajozza a bélfalat, ezzel elősegítve a széklet kiürülését, emellett a gyomorbajokat is képes gyógyítani, még a fekélyt is és csökkenti a gyomorsavat. Olajozza az ízületeket, gyulladáscsökkentő, és a hormonháztatásra is jó hatással

van. Sebkezelésre és bőrápolásra is használható. Természetes forrása az A-vitaminnak, amely jó látást biztosítja, D-vitaminnak, az erős csontokért és immunrendszerért, E-vitaminnak az egészséges bőrért, hajért és körmökért, K-vitaminnak a megfelelő sejtműködésért, létfontosságú antioxidánsoknak és esszenciális zsírsavaknak.

Álljunk neki bátran! Hozzávalók: Magas zsírtartalmú (80%-os), vaj – A mennyisége attól függ, mennyi tisztított vajat szeretnénk készíteni. Érdemes egyszerre nagyobb mennyiséget csinálni. Vastag falú lábos, szűrő, textilpelenka, kanál, tároló edény Főzési idő: a vaj mennyiségétől függ (kilónként egy órával számoljunk)

Elkészítés: a vajat takaréklángon melegíteni kezdjük. Ha elolvadt, lejjebb vesszük a hőfokot, hogy gyöngyöző forrásba hozzuk, de ne égjen meg, mert akkor keseredik és sötétedik a színe. A keletkező habot folyamatosan szedegessük le róla. Ha már nem lesz több hab, Amikor már nem képződik több hab és az olvadt vaj nem zavaros, hanem szép áttetsző, aranysárga, akkor a víztartalma elpárolgott. Ekkor zárjuk el a tűzhelyet és hagyjuk 4-5 percig ülepedni. Egy sűrű szűrőn keresztül öntsük óvatosan egy edénybe úgy, hogy az alján összegyűlt üledék ne kerüljön bele. Utána a leöntött, áttetsző, aranysárga folyadékot szűrjük át textilpelenkán vagy más sűrű anyagon, például olyanon, amelyekkel a növényi tejeket szokták szűrni. Ha kihűlt, tegyük csatos üvegekbe, bödönbe vagy jól záródó üvegedénybe, de semmiképp se műanyagba. Nem kell hűtőben tárolni, elég a kamrában vagy a konyhaszekrényben. Nem avasodik és nem romlik meg.