Egyre többen isszák a fehérjekávét, de fogalmuk sincs a kockázatokról

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 07:15
Az úgynevezett fehérjekávé fogyasztása az utóbbi időben lett rendkívül népszerű, hála a közösségi média és az influenszerek hatásának. Járjunk egy kicsit mélyebben utána az újabban trendinek számító fehérjekávé pozitív és negatív hatásainak.
Simon Benedek
A kávé hozzátartozik a legtöbb ember reggeli rutinjához, és egyre többen újra is gondolják, hogy pontosan mi is kerül a csészéjükbe. Azok számára, akik a reggeli edzésük hatásait és az étkezésüket is szeretnék erősíteni, megalkották az úgynevezett fehérjekávét, amelyet „high-protein coffee”-nak vagy „proffee”-nak is neveznek.

Egy nő kávét iszik edzés előtt. fehérjekávé
A fehérjekávé segíthet azoknak, akik aktív életmódot folytatnak, de figyelni kell a kockázatokra is
Fotó: RomanR /  Shutterstock 

Ezért isszák a fehérjekávét

Ennek az újdonságnak a koncepciója roppant egyszerű. A cél vegyíteni a koffeinnel bevitt energiát a fehérjeporok előnyeivel. Általában a szakértők azt javasolják, ha valaki éppen edzésben van és szeretne izmosodni, hogy lehetőleg minél több fehérjét fogyasszon. A fehérjét azonban ajánlások szerint a reggeli kávé elfogyasztása előtt érdemes bevinni, így a fehérjekávé valójában két legyet üt egy csapásra: egy igazi 2 az 1-ben megoldás, hogy a reggeli edzés után energizálja a tested és éber is legyél a nap további részére. Az ehhez hasonló kész, azonnal fogyasztható dolgok általában gyorsan terjednek, így volt a fehérjekávéval is, amely villámgyorsan letarolta a közösségi oldalakat, elsősorban a TikTokot – írja a Menshealth

Fehérjekávé pro és kontra

Mint szinte minden hasonló készítménynek, így – akárcsak a klasszikus kávénak – a fehérjekávénak is vannak előnyei és hátrányai is, amelyekre érdemes figyelmet fordítani. 

Előnyök:

  • Egy italban ötvözi a koffeint és a fehérjét: időt spórolsz vele
  • Laktató, így segíthet a diéta szabályozásában
  • Könnyen elkészíthető: a hagyományos kávét fehérjés tejjel kell felönteni
  • Segíti az edzettséget, és táplálja az izmokat

Hátrányok:

  • Egyes kész italok hozzáadott cukrot tartalmaznak, ami ellentétes hatást válthat ki diéta és edzés alatt
  • Drágább, mint a megszokott kávé és fehérjekészítmények
  • Kizárólag reggel fogyaszható a koffein miatt
  • Étrendkiegészítőnek hatékony, de fontos a mértékletesség, nem lehet főétkezéseket pótolni vele

A koffeinre érzékenyek inkább kezdjenek kisebb adagokkal, és folyamatosan monitorozzák az alvásukat. Ha egy nap túl sok koffeint fogyasztasz az veszélyes lehet!

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.


