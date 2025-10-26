Egyre többen isszák a fehérjekávét, de fogalmuk sincs a kockázatokról

A kávé hozzátartozik a legtöbb ember reggeli rutinjához, és egyre többen újra is gondolják, hogy pontosan mi is kerül a csészéjükbe. Azok számára, akik a reggeli edzésük hatásait és az étkezésüket is szeretnék erősíteni, megalkották az úgynevezett fehérjekávét, amelyet „high-protein coffee”-nak vagy „proffee”-nak is neveznek.
Ennek az újdonságnak a koncepciója roppant egyszerű. A cél vegyíteni a koffeinnel bevitt energiát a fehérjeporok előnyeivel. Általában a szakértők azt javasolják, ha valaki éppen edzésben van és szeretne izmosodni, hogy lehetőleg minél több fehérjét fogyasszon. A fehérjét azonban ajánlások szerint a reggeli kávé elfogyasztása előtt érdemes bevinni, így a fehérjekávé valójában két legyet üt egy csapásra: egy igazi 2 az 1-ben megoldás, hogy a reggeli edzés után energizálja a tested és éber is legyél a nap további részére. Az ehhez hasonló kész, azonnal fogyasztható dolgok általában gyorsan terjednek, így volt a fehérjekávéval is, amely villámgyorsan letarolta a közösségi oldalakat, elsősorban a TikTokot – írja a Menshealth.
Mint szinte minden hasonló készítménynek, így – akárcsak a klasszikus kávénak – a fehérjekávénak is vannak előnyei és hátrányai is, amelyekre érdemes figyelmet fordítani.
A koffeinre érzékenyek inkább kezdjenek kisebb adagokkal, és folyamatosan monitorozzák az alvásukat. Ha egy nap túl sok koffeint fogyasztasz az veszélyes lehet!
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Ez is érdekelhet:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.