Minden évben megőrülünk érte: így készítsd el otthon a pumpkin spice latte-t

Az ősz egyik legnagyobb slágere tagadhatatlanul a pumpkin spice latte. Nem csoda, hogy annyian rajonganak érte. Elég egyetlen korty, és máris meleg, otthonos, tökéletes őszi hangulatba kerülünk. Ha te is imádod ezt az ikonikus italt, most megmutatjuk, hogyan készítheted el otthon.

Pumpkin spice latte: az ősz íze, amiért mindenki bolondul

Fotó: Okrasiuk / Shutterstock

Pumpkin spice latte recept

A pumpkin spice latte nemcsak egy kávé, hanem egy érzés, egy szezonális varázslat. Ez a különleges ital a sütőtök, a fahéj, a szerecsendió, a szegfűszeg és a gyömbér csodás keveréke, amit a krémes tej és egy jó erős espresso koronáz meg.

Mi a titka? A fűszerek harmóniája, amitől a sütőtök íze egyszerre lesz megszokott finomság, és izgalmas újdonság.

A házi változat legnagyobb előnye, hogy kedved szerint variálhatod a fűszerek arányait, mennyiségét és az édesítőt is. Nem vagy kötve a bolti vagy kávézós szabályokhoz, nem kell aggódnod a mesterséges aromák vagy tartósítószerek miatt sem.

Ha még sosem próbáltad meg otthon elkészíteni, itt az ideje! Csak néhány perc, és máris élvezheted a saját, személyre szabott tökös kávédat.

Így készítsd el a tökéletes pumpkin spice latte-t otthon

A legjobb az egészben, hogy semmi extra felszerelésre nincs szükséged, csak néhány alapvető hozzávalóra, és már indulhat is a varázslat! Mutatjuk, hogy szól az eredeti pumpkin sipce latte recept.

Hozzávalók:

1 csésze frissen főzött espresso vagy erős kávé

1 csésze tej (bármilyen, amit szeretsz – mandula, zab, tehéntej)

2 evőkanál tökpüré (konzerv is megteszi)

1 teáskanál fahéj

1/2 teáskanál szerecsendió

1/2 teáskanál gyömbér

1/4 teáskanál szegfűszeg

1-2 evőkanál juharszirup vagy méz (ízlés szerint)

Habverő vagy kézi habverő (ha nincs, semmi gond, kanállal is megy)

Elkészítés:

Pumpkin spice latte recept lépésről lépésre

Fotó: Rimma Bondarenko / Shutterstock

A fűszeres alap elkészítése

Egy kisebb lábasba tedd bele a tökpürét, majd add hozzá a fahéjat, szerecsendiót, gyömbért és szegfűszeget. Ez lesz az ital lelke, ezért érdemes lassú tűzön, 1-2 percig kevergetve melegíteni, hogy a fűszerek illóolajai felszabaduljanak. Az illat ekkor már elárulja: jó úton jársz. Édesítés és tej

Öntsd hozzá a juharszirupot (vagy mézet), majd keverd el alaposan. Ezután jöhet a tej — lassan, folyamatos keverés mellett öntsd hozzá, hogy a fűszeres alap szépen elkeveredjen. Ne hagyd felforrni, mert a tej könnyen “megéghet”, inkább közepes lángon forrósítsd át. Kávé

Amíg a tejes alap melegszik, készíts egy adag erős espressót vagy egy erős kávét, hogy a fűszeres tej mellett is érvényesüljön az íze. Tejhabosítás – a krémesség titka

Ha van tejhabosítód, most jött el az ideje: habosítsd fel a fűszeres tejet. Ha nincs, ne aggódj: egy egyszerű kézi habverő vagy egy jól záródó befőttesüveg is csodát tesz (öntsd bele a tejet, zárd le, és rázd kb. 30 másodpercig). Összeállítás

A bögréd aljára öntsd a kávét, majd lassan, óvatosan csorgasd rá a habosított fűszeres tejet. Ha szeretnéd, a tetejére mehet egy nagy adag tejszínhab, majd egy csipet fahéj vagy szerecsendió a látvány kedvéért.

Ülj le egy pokróccal, tedd fel a kedvenc őszi playlisted és kortyolgass!

