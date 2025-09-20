Őszi fáradtság és szétszórtság ellen: ezek a vitaminok segíthetnek, hogy újra tudj koncentrálni

Reggel még alig ébredtél fel, de már öt dolgot kell fejben tartani. Megcsinálni az uzsonnát, elindítani a gyereket az iskolába, közben nem elfelejteni a bevásárlólistát, aztán munka, telefonok, e-mailek, majd este a házi feladat a gyerekkel… Mire eljutsz odáig, hogy egyedül leülj átgondolni a másnapi teendőidet, már azt sem tudod, hol vagy. Mutatunk pár vitamint, ami segíthet, hogy jobban menjen a koncentrálás.
Ha ismerős ez a szétszórtság érzés, akkor nem vagy egyedül. Sokan érzik úgy ősszel, hogy szétesnek – nem véletlenül. A koncentrációs nehézségek mögött gyakran nem lustaság vagy figyelmetlenség áll, hanem egyszerűen kimerültség és vitaminhiány. Most mutatunk néhány olyan vitamint, amit ha pótolsz, segíthet kicsit visszahozni a fókuszt.
A D-vitamint normál esetben a napfény hatására a bőrünk termeli, ám ahogy rövidülnek a nappalok és egyre kevesebbet süt a nap, úgy csökken a szervezet D-vitamin termelése is. Ez a vitamin azonban nem csak a csontoknak fontos, hanem az idegrendszer működésében is szerepet játszik.
Ha mostanában levert vagy, és azt veszed észre, hogy minden apróság kizökkent, érdemes lehet pótolni a D-vitamint – különösen az őszi-téli hónapokban.
A B-vitaminok kulcsszerepet játszanak az idegrendszer működésében, éppen ezért vegetáriánusok számára a pótlásuk különösen fontos, hiszen a B12 vitamin például az állati eredetű ételekben találhatóak meg. A B-vitaminok segíthetnek csökkenteni a fáradtságot, javíthatják az agy oxigénellátását, és egyes kutatások szerint még a hangulatodra is hatással lehetnek. Nem árt tehát ha beszerzel egy B-vitamin komplexet otthonra.
Nem vitamin, hanem zsírsav, amit általában halolajkapszula formájában látunk. Sokan az omega-3-ról csak annyit tudnak, hogy jót tesz a szívnek, pedig az agyműködésben is fontos szerepe van. Ezek a zsírsavak segíthetnek javítani a memóriát, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kevésbé legyél szórakozott.
A cink talán nem az első, ami eszünkbe jut, ha agyműködésről van szó, pedig segít az idegsejtek közötti „kommunikációban".
A magnézium csökkenti a stresszt és segít a jobb alvásban – ha nem alszol jól, napközben kevésbé tudsz koncentrálni.
Az E-vitamin egy antioxidáns, ami védelmet nyújt az agysejteknek a károsodások ellen, és hasznos társ lehet a szellemi frissesség megőrzésében.
Ez a növényi kivonat már évtizedek óta ismert és kedvelt azok körében, akik javítani szeretnének a memóriájukon.
A Ginkgo biloba serkenti az agyi vérkeringést, ami azt jelenti, hogy több oxigén jut az agyba – így a gondolkodás is könnyebbé válhat.
Nem csodaszer, de egyeseknél tényleg érezhető a hatása, különösen vizsgaidőszakban vagy stresszesebb élethelyzetekben.
A vitaminok nem helyettesítik a megfelelő mennyiségű és minőségű alvást vagy a kiegyensúlyozott étrendet – de segíthetnek abban, hogy kicsit könnyebben vedd az őszi kihívásokat.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban többet is megtudhatsz az alábbi videóból:
Ne hagyd ki az alábbi cikkeinket se:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.