Reggel még alig ébredtél fel, de már öt dolgot kell fejben tartani. Megcsinálni az uzsonnát, elindítani a gyereket az iskolába, közben nem elfelejteni a bevásárlólistát, aztán munka, telefonok, e-mailek, majd este a házi feladat a gyerekkel… Mire eljutsz odáig, hogy egyedül leülj átgondolni a másnapi teendőidet, már azt sem tudod, hol vagy. Mutatunk pár vitamint, ami segíthet, hogy jobban menjen a koncentrálás.

Őszi fáradtság és szétszórtság ellen: ezek a vitaminok segíthetnek, hogy újra tudj koncentrálni

Fotó: Yuliia Ushakova / Shutterstock

Vitaminok, hogy jobban menjen a koncentráció

Ha ismerős ez a szétszórtság érzés, akkor nem vagy egyedül. Sokan érzik úgy ősszel, hogy szétesnek – nem véletlenül. A koncentrációs nehézségek mögött gyakran nem lustaság vagy figyelmetlenség áll, hanem egyszerűen kimerültség és vitaminhiány. Most mutatunk néhány olyan vitamint, amit ha pótolsz, segíthet kicsit visszahozni a fókuszt.

1. D-vitamin

A D-vitamint normál esetben a napfény hatására a bőrünk termeli, ám ahogy rövidülnek a nappalok és egyre kevesebbet süt a nap, úgy csökken a szervezet D-vitamin termelése is. Ez a vitamin azonban nem csak a csontoknak fontos, hanem az idegrendszer működésében is szerepet játszik.

Ha mostanában levert vagy, és azt veszed észre, hogy minden apróság kizökkent, érdemes lehet pótolni a D-vitamint – különösen az őszi-téli hónapokban.

2. B-vitamin komplex

A B-vitaminok kulcsszerepet játszanak az idegrendszer működésében, éppen ezért vegetáriánusok számára a pótlásuk különösen fontos, hiszen a B12 vitamin például az állati eredetű ételekben találhatóak meg. A B-vitaminok segíthetnek csökkenteni a fáradtságot, javíthatják az agy oxigénellátását, és egyes kutatások szerint még a hangulatodra is hatással lehetnek. Nem árt tehát ha beszerzel egy B-vitamin komplexet otthonra.

Ginkgo biloba - sokoldalú növény, ami olyan vitaminokat és tápanyagokat tartalmaz amelyek segítenek a koncentrálóképességed megtartásában

Fotó: Mykolal Mykolal / Shutterstock

3. Omega-3 zsírsavak

Nem vitamin, hanem zsírsav, amit általában halolajkapszula formájában látunk. Sokan az omega-3-ról csak annyit tudnak, hogy jót tesz a szívnek, pedig az agyműködésben is fontos szerepe van. Ezek a zsírsavak segíthetnek javítani a memóriát, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kevésbé legyél szórakozott.

4. Cink, magnézium, E-vitamin

A cink talán nem az első, ami eszünkbe jut, ha agyműködésről van szó, pedig segít az idegsejtek közötti „kommunikációban".