Így növeld a férfiasságod természetesen – A párod is hálás lesz érte

A hálószobai teljesítmény fokozásához nem feltétlenül kell rögtön ahhoz a bizonyos kék pirulához nyúlnod, van más megoldás is, amit kipróbálhatsz, ha lankad a férfiasságod. Ha érdekel egy természetes megoldás, olvass tovább!

Ginko biloba, csodaszer a férfiasságért – tudtad, hogy a Bükkben is találkozhatsz vele? Fotó: LN team

Férfiasság és a potencia: természetes megoldás, amit érdemes kipróbálni

A Ginkgo biloba egyre többször kerül elő, amikor a férfi potencia növeléséről beszélünk. De vajon tényleg működik, ha lankadó férfiasságról van szó?

Az év gyógynövénye, amitől a férfiasságod is feléled

A Magyar Gyógyszertudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya 2013 óta választja meg az „év gyógynövényét”. Idén pedig a Ginko biloba, hétköznapi nevén páfrányfenyő kapta a megtisztelő címet.

Miért pont a Ginkgo biloba?

A Ginkgo biloba neve sokunknak leginkább az agyserkentő hatásáról ismerős. Segít a memórián, az összpontosításon, és frissíti a szellemet is. De kevesen tudják, hogy a véredényeket is karbantartja, segít kitágítani az ereket, így a vér könnyebben áramlik. Ez bizony nem csak az agynál, hanem az intim területeknél is nagyon fontos.

Az egészséges vérkeringés a kulcs. Ha az erek merevek vagy eldugultak, az akadályozza a vér áramlását, és jönnek a problémák. A Ginkgo biloba ilyenkor, mint egy természetes értágító lehet a segítségedre.

Működik?

Ne várj csodát azonnal, de több kutatás is azt mutatja, hogy a Ginkgo biloba segíthet azoknak, akiknél a gondok hátterében keringési problémák állnak. Nem egy instant megoldás, inkább egy természetes „fokozó”, amit hosszabb távon érdemes alkalmazni.

Kinek ajánlott?

Akik szeretnének gyógyszerek nélkül, természetes úton támogatást kapni. Ha az életmód vagy a stressz miatt gyengébb a teljesítmény, a Ginkgo biloba jó kiegészítő lehet. Persze, ha komolyabb gondod van, mindenképpen fordulj orvoshoz!

Mire figyelj?

Fontos, hogy ha vérhígítót szedsz vagy más gyógyszerekkel kezelt vagy, előbb kérd ki az orvos véleményét, mert a Ginkgo biloba vérhígító hatása miatt, lehetnek mellékhatások.

Érdemes egy próbát tenni, főleg, ha a természetes megoldásokat részesíted előnyben. Adj neki időt, és közben ne feledkezz meg a mozgásról, egészséges étkezésről sem!