Vitaminok, amelyek hatással lehetnek a mindennapi produktivitásunkra (x)

Ha szeretnénk jól teljesíteni a mindennapokban, megtalálni testünk-lelkünk harmóniáját, fittnek és üdének érezni magunkat a bőrünkben, fontos, hogy megadjuk a szervezetünk számára mindazt, amihez a normál és kiegyensúlyozott működéshez szüksége van. Karban kell tartanunk testünket, hiszen összetett rendszert alkot, amelyben a különböző szerveinknek, a zsigeri és szervrendszereinknek optimálisan, egymással összhangban kell dolgozniuk ahhoz, hogy testben és fejben egyaránt jó formában lehessünk. Ennek eléréséhez a pihentető alvás, a rendszeres testmozgás vagy a helyes táplálkozás elengedhetetlenek, azonban önmagukban nem mindig elegendőek.

A különböző formákban és kiszerelésekben kapható vitaminok, táplálékkiegészítők nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezeket a szükségleteket megadjuk szervezetünk számára. Természetesen az egészséges táplálkozást, a megfelelő mennyiségű zöldség vagy gyümölcs fogyasztását nem helyettesítik, ugyanakkor egy kiegyensúlyozott étrend mellett biztosíthatják azt a produktivitást, amelyre szükségünk lehet a mindennapokban. Még ha a teljesség igénye nélkül is, de nézzük meg a legfontosabb vitaminokat, amelyek képesek lehetnek biztosítani megfelelő energiaszintünket a hétköznapokban!

Valamennyien hajlamosak vagyunk arra, hogy belefásuljunk, belefáradjunk a szürke hétköznapokba, a mindennapi teendők és feladatok sűrűjében pedig saját magunkról is elfeledkezzünk. Idővel azt vehetjük észre, hogy nem tudunk megfelelően koncentrálni a munkára és a magánéleti teendőinkre vagy nemcsak a sportolás, hanem már egy hosszabb gyaloglás és lépcsőzés is elfogyasztja minden energiánkat.

Nem véletlenül hangsúlyozzák a szakemberek olyan sokszor a helyes táplálkozás fontosságát, testünknek ugyanis szüksége van a megfelelő erőforrásokra ahhoz, hogy bírja a rendszeres igénybevételt, emellett pedig képes legyen regenerálódni és megújulni. Nézzünk is meg 4 alapvető vitamint, amelyekre hasznos segítségek lehetnek abban, hogy kellően energikusak és produktívak lehessünk a hétköznapokban!

C-vitamin

A C-vitamin az egyik legismertebb és legsokoldalúbb vitamin, ami magyar vonatkozása miatt ráadásul számunkra kicsit „különleges” tápanyag is. A vegyületet más néven aszkorbinsavként is ismerhetjük, számos pozitív élettani hatása miatt pedig a kiegyensúlyozott táplálkozás egyik nélkülözhetetlen alkotóeleme. Támogatja az immunrendszert, erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik, amellyel nagymértékben hozzájárul a szabad gyökök semlegesítéséhez. Mindemellett pedig remek agyserkentő hatással is bír, elősegíti a noradrenalin hormonok termelését – amely útján döntő szerepet játszik a figyelem és koncentráció javításában.

Magnézium

Izmaink, inaink, csontozatunk és ízületeink amellett, hogy védelmet nyújtanak a belső szerveink számára, megadják számunkra a mozgás szabadságát. A magnézium serkenti a sejtek energiatermelő folyamatait, támogatja az idegrendszer megfelelő működését és mindemellett nagyon fontos szerep jut neki a csontok és a fogak felépítésében is. Ráadásul energiát ad a szervezetnek ahhoz, hogy képes legyen elvégezni a mozgáshoz elengedhetetlen izom-összehúzódásokat, valamint, hogy rendelkezzen a különböző fizikai jellegű feladatok elvégzéséhez szükséges teherbírással.

D-vitamin

A D-vitamin egy kicsit kilóg a vitaminok sorából, hiszen a szervezet saját magától is képes előállítani, így bizonyos szempontból hormonnak tekinthető. Ez azonban mit sem vesz el abból, hogy testünk számára alapvető tápanyagnak számít, amely kifejezetten hatásos lehet a szív- és érrendszeri betegségek vagy a magas vérnyomás megelőzésében, illetve a depresszió, a szorongás tüneteinek enyhítésében. Ezen túl pedig hozzájárul az energiaszintünk optimálisan tartásához, képes csökkenteni a fáradtságot, a kimerültséget, pozitívan befolyásolni az izmok erejét, valamint enyhíteni a csont- és ízületi fájdalmakat.

B-vitaminok

A B-vitamin a vízben oldódó vitaminok csoportjába tartozik, ezért túladagolni szinte lehetetlen, a felesleges mennyiség természetes úton távozik a szervezetből. Ugyanakkor fontos, hogy mindig a megfelelő szinten tartsuk szervezetünk B-vitamin-készleteit, hiánya ugyanis számos kellemetlenséget, mint például szájszárazságot, idegrendszeri és emésztési problémákat vagy vérszegénységet okozhat. Rendszeres fogyasztása ellenben hosszú távon képes javítani a test regenerálódó képességét, emellett javítja a koncentrációt, amely elengedhetetlen testi-lelki frisseségünk megőrzéséhez.

Adjuk meg a szükséges pluszt a szervezetünk számára!

A fenti vitaminok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy produktívak és energikusak lehessünk a mindennapokban, a helyes életvitel jelentőségét ugyanakkor nem csökkentik. Ha tudatosan étkezünk, elegendő időt töltünk testmozgással és pihenéssel egyaránt, azzal remek alapot teremtünk a testi-lelki harmónia eléréséhez.

Rohanó világunkban sokszor nem tudunk kellő időt és figyelmet szentelni a testünk számára szükséges tápanyagok pótlására. Ezért a különböző kapszulák, pezsgőtabletták és más hasonló készítmények helyett választhatunk akár olyan komplex multivitaminokat, táplálékkiegészítőket is, amelyek mindezt egyben tartalmazzák. Az évtizedes múltra visszatekintő amerikai vállalat, a Life Extension termékei pedig kiváló megoldást nyújtanak erre a célra, kínálatuk széles választékában megtalálhatjuk mindazokat a tápanyagokat, amelyre testünknek szüksége van.