Ezek az arany köhögés, a kínzó őszi allergiás asztma tünetei a belgyógyász főorvos szerint

A parlagfű, az üröm, a fekete üröm, a libatopfélék, a nyár végén virágzó fűfélék és a penészspórák mind-mind ott keringenek a levegőben, láthatatlan ellenségként támadva a légutakat. Az allergiás asztma nem egyszerű nátha, hanem komoly betegség, amely kezeletlenül veszélyes következményekkel járhat.
Az allergiás asztma jellegzetes tünetei sokszor alattomosan kezdődnek. Először csak apróbb köhögés, torokkaparás, enyhe fáradtság jelzi, hogy valami nincs rendben.
– Az érintettek gyakran influenzára vagy hosszan elhúzódó megfázásra gyanakodnak, pedig valójában a légutak gyulladásos válaszáról van szó az allergének jelenlétében – avat be dr. Balaicza Erika belgyógyász főorvos.
A leggyakoribb tünetek közé tartoznak:
Az asztmás tünetek hullámzóak lehetnek: van, amikor csak enyhe, zavaró köhögés formájában jelentkeznek, máskor viszont fulladásos rohamig fokozódnak. Fontos tudni, hogy az allergiás asztma nem csupán a szezon idején zavarhatja az érintetteket – a légutak fokozott érzékenysége miatt a hideg, a szmog vagy akár egy fertőzés is könnyen fellángolást okozhat.
Az őszi hónapokban több tényező is összeadódik, amelyek miatt az allergiás asztma tünetei gyakrabban jelentkeznek.
Pollenek és gyomok virágzása: a nyár végén és ősszel tetőzik a parlagfű pollenidőszaka, amely Magyarországon az egyik legerősebb allergén. Szeptember végéig, sőt október elejéig is sok beteg szenved a magas pollenkoncentráció miatt. De nemcsak a parlagfű, hanem más gyomok – például a fekete üröm vagy a libatop – is felelős lehet a tünetekért.
Penészspórák a levegőben: az őszi esős, párás idő kedvez a penészgombák elszaporodásának. A levelek rothadása, a komposzthalmok, a nedves pince és a rosszul szellőző helyiségek valóságos spórabombát jelentenek. Ezek a mikroszkopikus részecskék belélegezve gyulladást okoznak a légutakban, és gyakran kiváltják az asztmás rohamokat.
Időjárási tényezők: a hűvös hajnalok, a nagy hőmérséklet-ingadozások és a hidegfrontok önmagukban is irritálják a légutakat. Az indián nyár alatt sokan nyitott ablaknál alszanak, így a pollenek és spórák akadálytalanul jutnak a hálószobába.
Környezetszennyezés: az ősz beköszöntével újraindul a fűtési szezon, a levegőben megnő a szálló por és a káros anyagok koncentrációja. Ezek fokozzák a légutak gyulladását, és súlyosbítják az allergiás asztma tüneteit – hívja fel a figyelmet a főorvos.
Az allergiás asztma kezelése összetett feladat, amely több szinten zajlik: az allergének elkerülésétől a gyógyszeres terápián át az életmódbeli változtatásokig.
– Pollenszezonban érdemes a reggeli és esti órákban zárt ablak mellett tartózkodni, mert ilyenkor a legmagasabb a pollenkoncentráció. Lakásban segíthet a HEPA-szűrős légtisztító, a rendszeres porszívózás és a textíliák gyakori mosása. Penész ellen fontos a lakás szárazon tartása, a szellőztetés és a vizes, penészes felületek mielőbbi kezelése.
A gyógyszeres kezelésnek is fontos szerepe van. A kezelőorvos az általa felírt antihisztaminok és leukotrién-antagonisták mellett kiegészítőként inhalációs kortikoszteroidokat és hörgőtágítókat is javasolhat. Ezek nemcsak a tüneteket csillapítják, hanem megelőzik a rohamokat is. Mindemellett javasolt a mikroflóra rendezése és a komplex vitaminkúra, ezek nélkül a gyógyszerek kevésbé hatékonyak. Fontos, hogy a betegek mindig kövessék az orvosi utasításokat, és ne hagyják abba a kezelést tünetmentesség esetén sem, mert a kínzó köhögés bármikor újra fellángolhat.
Az allergiás asztma kezelése házilag is lehetséges, például az életmódbeli változtatások sokat segíthetnek. A rendszeres, mérsékelt mozgás – mint az úszás, séta, biciklizés - javítja a tüdőkapacitást, és erősíti a szervezetet.
A táplálkozásra is érdemes figyelmet fordítani: a gyulladáscsökkentő hatású étrend – omega-3 zsírsavak, zöldségek, gyümölcsök, probiotikumok – támogatják a légutak egészségét. A stresszkezelésnek is fontos szerepe van. A relaxáció, jóga vagy meditáció csökkenti a rohamok gyakoriságát, hiszen a pszichés feszültség is provokáló tényező lehet. Az allergiás asztma krónikus állapot, de megfelelő kezeléssel teljes értékű életet lehet biztosítani. A kulcs a tudatosság. A tünetek felismerése és a kezelés mielőbbi elkezdése visszaadhatja a szabadságot, és újra élvezhetővé teszi a csodás indián nyár minden értékes pillanatát – mondja dr. Balaicza Erika.
Az allergiás asztma őszi fellángolását gyakran nevezik „arany köhögésnek”. Az elnevezés több szempontból is találó: egyrészt az indián nyár aranyló fényére és a lehulló falevelek színére utal, másrészt arra, hogy a köhögés szinte minden pillanatban ott kísérti az érintetteket. Régi feljegyzésekben is fellelhető a kifejezés: vidéki közösségekben így különböztették meg az őszi allergiás köhögést a téli meghűléses betegségektől. Bár a költői elnevezés szelíden hangzik, a valóságban komoly betegségről van szó, amelyet nem szabad félvállról venni.
