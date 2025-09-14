Ezek az arany köhögés, a kínzó őszi allergiás asztma tünetei a belgyógyász főorvos szerint

A parlagfű, az üröm, a fekete üröm, a libatopfélék, a nyár végén virágzó fűfélék és a penészspórák mind-mind ott keringenek a levegőben, láthatatlan ellenségként támadva a légutakat. Az allergiás asztma nem egyszerű nátha, hanem komoly betegség, amely kezeletlenül veszélyes következményekkel járhat.

Az allergiás asztma tünetei felerősödnek ősszel

Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock

Ezek az allergiás asztma tünetei

Az allergiás asztma jellegzetes tünetei sokszor alattomosan kezdődnek. Először csak apróbb köhögés, torokkaparás, enyhe fáradtság jelzi, hogy valami nincs rendben.

– Az érintettek gyakran influenzára vagy hosszan elhúzódó megfázásra gyanakodnak, pedig valójában a légutak gyulladásos válaszáról van szó az allergének jelenlétében – avat be dr. Balaicza Erika belgyógyász főorvos.

A leggyakoribb tünetek közé tartoznak:

Rohamokban jelentkező köhögés – különösen éjszaka vagy hajnalban erősödik fel.

Nehézlégzés, sípoló légzés – a légutak beszűkülése miatt a levegő áramlása hangot ad.

Mellkasi szorítás – ez gyakran pánikrohamszerű tünetekhez vezet

Fáradtság és ingerlékenység – a rossz alvás és az oxigénhiány miatt.

Allergiás tünetek – orrdugulás, szemviszketés, könnyezés kísérheti a panaszokat.

Az asztmás tünetek hullámzóak lehetnek: van, amikor csak enyhe, zavaró köhögés formájában jelentkeznek, máskor viszont fulladásos rohamig fokozódnak. Fontos tudni, hogy az allergiás asztma nem csupán a szezon idején zavarhatja az érintetteket – a légutak fokozott érzékenysége miatt a hideg, a szmog vagy akár egy fertőzés is könnyen fellángolást okozhat.

Miért pont ősszel erősödnek fel az allergiás tünetek?

Az őszi hónapokban több tényező is összeadódik, amelyek miatt az allergiás asztma tünetei gyakrabban jelentkeznek.

Pollenek és gyomok virágzása: a nyár végén és ősszel tetőzik a parlagfű pollenidőszaka, amely Magyarországon az egyik legerősebb allergén. Szeptember végéig, sőt október elejéig is sok beteg szenved a magas pollenkoncentráció miatt. De nemcsak a parlagfű, hanem más gyomok – például a fekete üröm vagy a libatop – is felelős lehet a tünetekért.

Penészspórák a levegőben: az őszi esős, párás idő kedvez a penészgombák elszaporodásának. A levelek rothadása, a komposzthalmok, a nedves pince és a rosszul szellőző helyiségek valóságos spórabombát jelentenek. Ezek a mikroszkopikus részecskék belélegezve gyulladást okoznak a légutakban, és gyakran kiváltják az asztmás rohamokat.