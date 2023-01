Megdöbbentő kutatás: súlyos betegségektől óvhat meg a D-vitamin

Az amerikai Tuft Egyetem kutatói valamilyen az agyat támadó betegségben szenvedő felnőttek agyának D-vitamin-szintjét vizsgálták.

(Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay.com

A kutatás során az agyban lévő D-vitamin szint és a kognitív teljesítmény közti összefüggéseket keresték – írta meg Interesting Engineering.

Megerősítettük annak fontosságát, hogy a tápanyagok hogyan védik meg az öregedő agyat az olyan betegségektől, mint az Alzheimer-kór vagy más demenciák

– hangsúlyozta Sarah Booth, a tanulmány szerzője.

Amellett, hogy ez volt az első ilyen típusú kutatás, máris rámutattak a tudósok: hosszú távú céljuk, hogy jobb megelőzési és kezelési stratégiákat dolgozzanak ki a demenciával kapcsolatos betegségek ellen.

Több mindenre jó a D-vitamin, mint gondolnánk

A D-vitamin – a kálcium és a foszfor felszívódását segítve – támogatja a fogak és a csontok egészségét is. Kiemelt szerepe van továbbá az immunrendszer megfelelő működésében. Ezért is fontos például, hogy télen is megfelelően pótoljuk szervezetünkben, amikor a napsütéses órák alacsony száma miatt jóval kisebb mennyiségben található meg szervezetünkben.

Ha azt szeretnénk, hogy D-vitamin-raktárunk télen se ürüljön ki, fogyasszunk halféléket, főként lazacot, heringet és szardíniát. Szintén segít a D-vitamin pótlásában a tojássárgája, a gomba, a máj, valamint bizonyos müzlik, joghurtok és gyümölcslevek.

D-vitamin-pótlással továbbá 78 százalékkal csökkenthető az időseknél az izomerő – életkor előrehaladtával járó – hanyatlásának kockázata. Mostanra újabb pozitívuma, hogy az öregedő agyat is segíti.