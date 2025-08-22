UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Menyhért, Mirjam névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Megdöbbentő szimuláción, mi történik a testeddel, ha mindennap eszel ebből a szuperélelmiszerből

Megdöbbentő szimuláción, mi történik a testeddel, ha mindennap eszel ebből a szuperélelmiszerből

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 10:15
chia magszuperélelmiszer
Sokan beszélnek róla, de csak kevesen hiszik el igazán, hogy milyen jótékony hatással vannak a testükre egy virágos növény ehető magvai. A szuperélelmiszerként emlegetett chia magnak számos pozitív élettani hatása van, ezeket nemrég egy látványos szimulációban szemléltették.

Megdöbbentő szimuláción mutatták be, hogy milyen hatással van a testünkre, ha mindennap fogyasztunk a szuperélelmiszerként emlegetett chia magból. A Közép- és Dél-Mexikóban őshonos, Salvia hispanica nevű virágos növény magvai felettébb jótékonyan hatnak a szívünk és a bélrendszerünk egészségére, az alvásunk minőségéré, sőt még a leheletünk is üdébb lesz tőle.

Egy kanálnyi a szuperélelmiszernek tartott chia magból
A chia magot igazi szuperélelmiszernek tartják számos jótékony hatása miatt.
Fotó: Westend61 /  GettyImages

Ezért tartják szuperélelmiszernek a chia magot

Temérdek egészségügyi előnye van, partner a fogyásban, sőt még olcsó is: 250 gramm chia magot már 1000 forint alatt kapni a legtöbb hazai szupermarketben, az ára azonban többszörösen megtérül, ha mindennap fogyasztjuk. A 5 Minute Fitness egy nemrégiben közzétett szimulációja többek között kiemeli, hogy az aztékzsályamagnak is nevezett élelmiszer tele van omega-3 zsírsavakkal, amelyek javítják az agy működését; rostokkal, amelyek egészségesen tartják a beleket; és fehérjékkel, amelyek elősegítik az izomnövekedést. Fontos tápanyagforrásként az egészséges fogakhoz és csontokhoz is hozzájárul, ugyanis rengeteg kalcium található benne, ami a fogszuvasodást is segít megelőzni. Antibakteriális tulajdonságokkal is rendelkezik, aminek köszönhetően frissíti a leheletet és az aftákat is kezeli.

A chia mag természetesen gazdag triptofán nevű aminosavban is, amely kulcsszerepet játszik az alvás-ébrenlét ciklusért felelős melatonin nevű hormon szintézisében, ennél fogva a nyugodt alvást is segíti.

Partner a fogyásban

Míg a hírességek Ozempicért nyúlnak, hogy elérjék a fogyási céljaikat, a chia mag sokkal olcsóbb és természetesebb megoldást jelent anélkül, hogy a GLP-1 típusú gyógyszerrel kapcsolatos kellemetlen mellékhatásokkal járna a fogyasztása.

Ahogy fentebb már írtuk, a chia magok oldható rostokban és fehérjékben gazdagok, ami segít megelőzni az elhízást. A rostok a gyomorban vízzel kombinálódnak és gélt képeznek, ami telítettség érzést okoz, valamint lassítja az emésztési folyamatokat, ezáltal csökkenti az étvágyat, így hozzájárulva a fogyáshoz. Mindemellett a székrekedés tüneteit is enyhíti.

Így építsd be az étrendedbe

A chia mag fogyasztását érdemes napi egy-két evőkanálnyi mennyiséggel kezdeni a reggeli joghurtba, kefírbe, müzlibe vagy turmixba szórva. Az íze semleges, így nem ront az ételek élvezeti értékén, ugyanakkor legalább 10-15 percig hagyni kell, hogy kellő mennyiségű folyadékkal szívja meg magát, mielőtt elfogyasztjuk. Ez azért is fontos, hogy megelőzzük a kellemetlen, akár életet veszélyeztető baleseteket; ha ugyanis nem áztatjuk elég ideig a chia magot, de már elkezdi magába szívni a nedvességet, akkor egy ragadós, gélszerű massza jön létre, amely könnyen a torkunkhoz tapadhat, fulladást okozva.

2014-ben egy megrázó esetet publikáltak az American Journal of Gastroenterology című folyóiratban, arról írva, hogy egy fiatal férfinak a nyelőcsövébe ragadt a chia mag és víz egyvelegeként létrejött gélszerű massza. Dr. Rebecca Rawl, a férfit kezelő orvos később elmondta, hogy a chia magok népszerűségének növekedésével ez a probléma egyre gyakrabban fog előfordulni. Kiemelte továbbá, hogy a a magok folyadék hatására a súlyuk 12-szeresét képesek felszívni, így mindenképpen érdemes körültekintően eljárni az előkészítése során. Ha tehetjük, egy egész éjszakán át áztassuk vízben, tejben vagy gyümölcslében a magokat, hogy teljesen megduzzadjanak, mielőtt elfogyasztanánk azokat. Ha pedig a diétánk ellenére néha-néha bűnözni szeretnénk, de a lehető legkisebb bűntudattal, akkor a csokoládépudingunkhoz is bátran hozzákeverhetjük a chia magot.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

(LADBible)

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu