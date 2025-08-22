Megdöbbentő szimuláción, mi történik a testeddel, ha mindennap eszel ebből a szuperélelmiszerből

Megdöbbentő szimuláción mutatták be, hogy milyen hatással van a testünkre, ha mindennap fogyasztunk a szuperélelmiszerként emlegetett chia magból. A Közép- és Dél-Mexikóban őshonos, Salvia hispanica nevű virágos növény magvai felettébb jótékonyan hatnak a szívünk és a bélrendszerünk egészségére, az alvásunk minőségéré, sőt még a leheletünk is üdébb lesz tőle.
Temérdek egészségügyi előnye van, partner a fogyásban, sőt még olcsó is: 250 gramm chia magot már 1000 forint alatt kapni a legtöbb hazai szupermarketben, az ára azonban többszörösen megtérül, ha mindennap fogyasztjuk. A 5 Minute Fitness egy nemrégiben közzétett szimulációja többek között kiemeli, hogy az aztékzsályamagnak is nevezett élelmiszer tele van omega-3 zsírsavakkal, amelyek javítják az agy működését; rostokkal, amelyek egészségesen tartják a beleket; és fehérjékkel, amelyek elősegítik az izomnövekedést. Fontos tápanyagforrásként az egészséges fogakhoz és csontokhoz is hozzájárul, ugyanis rengeteg kalcium található benne, ami a fogszuvasodást is segít megelőzni. Antibakteriális tulajdonságokkal is rendelkezik, aminek köszönhetően frissíti a leheletet és az aftákat is kezeli.
A chia mag természetesen gazdag triptofán nevű aminosavban is, amely kulcsszerepet játszik az alvás-ébrenlét ciklusért felelős melatonin nevű hormon szintézisében, ennél fogva a nyugodt alvást is segíti.
Míg a hírességek Ozempicért nyúlnak, hogy elérjék a fogyási céljaikat, a chia mag sokkal olcsóbb és természetesebb megoldást jelent anélkül, hogy a GLP-1 típusú gyógyszerrel kapcsolatos kellemetlen mellékhatásokkal járna a fogyasztása.
Ahogy fentebb már írtuk, a chia magok oldható rostokban és fehérjékben gazdagok, ami segít megelőzni az elhízást. A rostok a gyomorban vízzel kombinálódnak és gélt képeznek, ami telítettség érzést okoz, valamint lassítja az emésztési folyamatokat, ezáltal csökkenti az étvágyat, így hozzájárulva a fogyáshoz. Mindemellett a székrekedés tüneteit is enyhíti.
A chia mag fogyasztását érdemes napi egy-két evőkanálnyi mennyiséggel kezdeni a reggeli joghurtba, kefírbe, müzlibe vagy turmixba szórva. Az íze semleges, így nem ront az ételek élvezeti értékén, ugyanakkor legalább 10-15 percig hagyni kell, hogy kellő mennyiségű folyadékkal szívja meg magát, mielőtt elfogyasztjuk. Ez azért is fontos, hogy megelőzzük a kellemetlen, akár életet veszélyeztető baleseteket; ha ugyanis nem áztatjuk elég ideig a chia magot, de már elkezdi magába szívni a nedvességet, akkor egy ragadós, gélszerű massza jön létre, amely könnyen a torkunkhoz tapadhat, fulladást okozva.
2014-ben egy megrázó esetet publikáltak az American Journal of Gastroenterology című folyóiratban, arról írva, hogy egy fiatal férfinak a nyelőcsövébe ragadt a chia mag és víz egyvelegeként létrejött gélszerű massza. Dr. Rebecca Rawl, a férfit kezelő orvos később elmondta, hogy a chia magok népszerűségének növekedésével ez a probléma egyre gyakrabban fog előfordulni. Kiemelte továbbá, hogy a a magok folyadék hatására a súlyuk 12-szeresét képesek felszívni, így mindenképpen érdemes körültekintően eljárni az előkészítése során. Ha tehetjük, egy egész éjszakán át áztassuk vízben, tejben vagy gyümölcslében a magokat, hogy teljesen megduzzadjanak, mielőtt elfogyasztanánk azokat. Ha pedig a diétánk ellenére néha-néha bűnözni szeretnénk, de a lehető legkisebb bűntudattal, akkor a csokoládépudingunkhoz is bátran hozzákeverhetjük a chia magot.
(LADBible)
