Megdöbbentő szimuláción, mi történik a testeddel, ha mindennap eszel ebből a szuperélelmiszerből

Megdöbbentő szimuláción mutatták be, hogy milyen hatással van a testünkre, ha mindennap fogyasztunk a szuperélelmiszerként emlegetett chia magból. A Közép- és Dél-Mexikóban őshonos, Salvia hispanica nevű virágos növény magvai felettébb jótékonyan hatnak a szívünk és a bélrendszerünk egészségére, az alvásunk minőségéré, sőt még a leheletünk is üdébb lesz tőle.

A chia magot igazi szuperélelmiszernek tartják számos jótékony hatása miatt.

Fotó: Westend61 / GettyImages

Ezért tartják szuperélelmiszernek a chia magot

Temérdek egészségügyi előnye van, partner a fogyásban, sőt még olcsó is: 250 gramm chia magot már 1000 forint alatt kapni a legtöbb hazai szupermarketben, az ára azonban többszörösen megtérül, ha mindennap fogyasztjuk. A 5 Minute Fitness egy nemrégiben közzétett szimulációja többek között kiemeli, hogy az aztékzsályamagnak is nevezett élelmiszer tele van omega-3 zsírsavakkal, amelyek javítják az agy működését; rostokkal, amelyek egészségesen tartják a beleket; és fehérjékkel, amelyek elősegítik az izomnövekedést. Fontos tápanyagforrásként az egészséges fogakhoz és csontokhoz is hozzájárul, ugyanis rengeteg kalcium található benne, ami a fogszuvasodást is segít megelőzni. Antibakteriális tulajdonságokkal is rendelkezik, aminek köszönhetően frissíti a leheletet és az aftákat is kezeli.

A chia mag természetesen gazdag triptofán nevű aminosavban is, amely kulcsszerepet játszik az alvás-ébrenlét ciklusért felelős melatonin nevű hormon szintézisében, ennél fogva a nyugodt alvást is segíti.

Partner a fogyásban

Míg a hírességek Ozempicért nyúlnak, hogy elérjék a fogyási céljaikat, a chia mag sokkal olcsóbb és természetesebb megoldást jelent anélkül, hogy a GLP-1 típusú gyógyszerrel kapcsolatos kellemetlen mellékhatásokkal járna a fogyasztása.

Ahogy fentebb már írtuk, a chia magok oldható rostokban és fehérjékben gazdagok, ami segít megelőzni az elhízást. A rostok a gyomorban vízzel kombinálódnak és gélt képeznek, ami telítettség érzést okoz, valamint lassítja az emésztési folyamatokat, ezáltal csökkenti az étvágyat, így hozzájárulva a fogyáshoz. Mindemellett a székrekedés tüneteit is enyhíti.