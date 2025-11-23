Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Sokk a stúdióban! Őt küldték haza a Sztárban Sztár All Starsból – senki sem erre számított!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 23:11
Már csak öt énekes volt versenyben, ám a 12. élő show-ban is búcsúznia kellett egy tehetségnek. Ő Sztárban Sztár All Stars kiesője.

Egyre fokozódik a feszültség a Sztárban Sztár All Stars műsorában. A 12. élő show-ban már csak öt énekes lépett színpadra, mindenki két-két dallal készült. Sajnos valakinek most is búcsúznia kellett a versenytől. Ő a Sztárban Sztár All Stars kiesője.

Sztárban Sztár All Stars kiesője
Ő a Sztárban Sztár All Stars kiesője
Fotó:  TV2

Kétségtelen, hogy most is érzelmi hullámvasútra tették a nézőket, hiszen mindenki szíve összeszorult, amikor Nótár Mary Cserháti Zsuzsa képében jelent meg, de a stúdióban ülők dübörgő vastapssal fogadták Vavra Bencét is.

Ő a Sztárban Sztár All Stars kiesője

A Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jának győztese: Vavra Bence. Bence így automatikusan továbbjutott.

A veszélyzónába ebben az adásban Freddie és Nótár Mary került. 

A Sztárban Sztár All Stars kiesője a 12. adásban: Nótár Mary.

 

 

