Sokk a stúdióban! Őt küldték haza a Sztárban Sztár All Starsból – senki sem erre számított!

Egyre fokozódik a feszültség a Sztárban Sztár All Stars műsorában. A 12. élő show-ban már csak öt énekes lépett színpadra, mindenki két-két dallal készült. Sajnos valakinek most is búcsúznia kellett a versenytől. Ő a Sztárban Sztár All Stars kiesője.

Ő a Sztárban Sztár All Stars kiesője

Fotó: TV2

Kétségtelen, hogy most is érzelmi hullámvasútra tették a nézőket, hiszen mindenki szíve összeszorult, amikor Nótár Mary Cserháti Zsuzsa képében jelent meg, de a stúdióban ülők dübörgő vastapssal fogadták Vavra Bencét is.

Ő a Sztárban Sztár All Stars kiesője

A Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jának győztese: Vavra Bence. Bence így automatikusan továbbjutott.

A veszélyzónába ebben az adásban Freddie és Nótár Mary került.