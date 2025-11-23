Velük jól vigyázz: A horoszkóp szerint ebből a 3 csillagjegyből lesz a legrosszabb férj

Ami a házasságot illeti, a horoszkóp szerint nem minden csillagjegy alkalmas a „boldogan éltek, míg meg nem haltak” szerepére. Némelyekben ugyanis születésüktől kezdve olyan személyiségjegyek bujkálnak, amelyekkel hamar összetörhetik kedvesük jővőről alkotott képét. Vannak, akikben óriási szenvedély lángol, ezért impulzívan cselekednek, míg mások rendkívül távolságtartóak tudnak lenni. Lássuk tehát, kiket kerülj annak érdekében, hogy a szerelmi történeted happy enddel végződjön.

A horoszkóp szerint a következő 3 jeggyel nem árt vigyázni!

A horoszkóp szerint ezekkel a csillagjegyekkel ne állj oltár elé

Ha érdekel, hogy az asztrológia alapján melyek azok a csillagjegyek, akikből nagy valószínűséggel csapnivaló férj válik, akkor pillants rá az alábbi listára és tarts észben.

Kos csillagjegy – a kiszámíthatatlan férj

A Kosokra elképesztő energia jellemző, ami a kapcsolataikban is megmutatkozik. Emellett mindent szenvedéllyel csinálnak, miközben spontaneitásuknak semmi sem szab határt. Azonban az élet velük pont olyan, mint egy hullámvasút, hol fent, hol pedig lent. Bár mellettük képtelenség unatkozni, kiszámíthatatlanságuk miatt könnyedén hozhatnak meggondolatlan döntéseket, miközben figyelmen kívül hagyják partnerük érzéseit. Mivel folyamatosan élteti őket a versenyszellem, nem minden helyzetben képesek támogatást nyújtani.

Nyilas csillagjegy – a szabadságra vágyó férj

A Nyilas csillagjegy szülötteit folyamatosan hajtja a kalandvágy, miközben vidámságukkal bármikor képesek felderíteni a partnerüket. Ennek ellenére rettentően fontosnak tartják a függetlenségüket, ami könnyen vezethet kapcsolati problémákhoz. Hiába kötelezik el magukat, nagyon nehezen maradnak hűségesek. A házasság miatti korlátozva érezhetik magukat, ezért előfordulhat, hogy vétkes kalandokba is belemennek.

Vízöntő csillagjegy – a érzelmileg elérhetetlen férj

A Vízöntők köztudottan magas intellektuális képességekkel rendelkeznek és mindig előrelátóan gondolkodnak, ellenben még párkapcsolatban is rendkívül távolságtartóak tudnak lenni, ami könnyedén elhidegüléshez vezethet. Ennek következtében férjként is előfordulhat, hogy nehezen nyílnak meg és támogató partnerként sem állják meg sokszor a helyüket. Mivel állandóan elmerülnek saját gondolataikban, sokszor nem figyelnek még akkor sem, ha párjuk fontos dologról akar velük beszélni.