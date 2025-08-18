Javítja az alvásminőséget a mozgás, de nem mindegy, mikor végzed

Mikor sportolj, ha jól akarsz aludni? Az alvás és a sport kapcsolata régóta kutatott téma, és a szakértők egyetértenek abban: a mozgás serkenti a vérkeringést, endorfint termel, és szabályozza a hormonháztartást – ezek mind hozzájárulnak a jobb alvásminőséghez és ahhoz, hogy este könnyebben álomba merülj. A túl későn végzett intenzív edzés ugyanakkor éppen ellenkező hatást válthat ki.

A sport és az alvásminőség között szoros kapcsolat van. A rendszeres testmozgás javíthatja az alvás minőségét, csökkentheti az elalváshoz szükséges időt és mérsékelheti az éjszakai ébredéseket.

Fotó: antoniodiaz / Shutterstock

Tényleg van kapcsolat az alvásminőség és a testmozgás időpontja között?

Szakértők szerint nincs mindenki számára egyformán érvényes recept, az ideális edzési időpont nagyban függ attól, hogy milyen a saját bioritmusunk és mikor érezzük magunkat a legaktívabbnak.

A pacsirta típusúak számára a reggeli mozgás természetes és lendületes kezdést ad a napnak. Ezzel szemben az éjjeli baglyok gyakran délután vagy este teljesítenek jobban, hiszen ekkor tudnak igazán koncentrálni, ráadásul a nap során felgyülemlett stresszt is ilyenkor vezethetik le. Természetesen a bioritmust az életmód és a munkaidő is befolyásolja, így a szakemberek szerint bármelyik napszakhoz hozzá lehet szoktatni a szervezetet – az csupán kitartás és rendszeresség kérdése.

Kutatások egyaránt találtak előnyöket és hátrányokat a reggeli és az esti edzések esetében is. A lényeg, hogy bármilyen céllal sportolunk – fogyás, tömegnövelés, stresszkezelés, vagy az általános egészségmegőrzés – a rendszeresség sokkal fontosabb, mint a konkrét napszak. Ha következetesen ugyanabban az időben mozgunk, a testünk és az alvási szokásaink is ehhez igazodnak.

A legjobb időpont: reggel vagy kora délután

Ha a célod a nyugodt, pihentető alvás, a reggeli vagy kora délutáni sport a legideálisabb. Ilyenkor a test még tele van energiával, a mozgás pedig beindítja a napodat, segít a koncentrációban, és estére természetes fáradtságot idéz elő.

Tippek reggeli edzéshez:

Adj időt a testednek felébredni, fokozatosan növeld az intenzitást.

Fordíts extra figyelmet a bemelegítésre, mert ilyenkor merevebbek az izmok.

Ne éhgyomorra eddz – egy könnyű, egészséges reggeli segít stabilizálni a vércukorszintet.

Ne hagyd, hogy a korai kelés az alvás rovására menjen.

Mit tegyél, ha csak este van időd?

Sokan a munka vagy a családi teendők miatt csak késő este tudnak edzeni. Ebben az esetben kerüld a magas intenzitású, pulzust az egekbe repítő edzéseket (például HIIT, sprint, súlyemelés). Helyettük válassz nyújtást, jógát, könnyű sétát vagy piláteszt – ezek nem pörgetik fel annyira a szervezetedet, inkább segítenek ellazulni.