Ágyban fekvő nő, akinek rossz az alvásminősége

Javítja az alvásminőséget a mozgás, de nem mindegy, mikor végzed

sport
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 19:15
alvásminőségegészségalvásmozgás
A rendszeres testmozgás bizonyítottan javítja az alvás minőségét, csökkenti a stresszt és elősegíti a mélyebb pihenést. Az edzések időpontja ugyanakkor nagyban befolyásolja az alvásminőséget, hogy mennyire könnyen alszol el, és mennyire lesz nyugodt az éjszakád. Ha nem szeretnél órákon át forgolódni lefekvéskor, érdemes tudatosan időzítened a sportot. Ebben segítünk most.
Mikor sportolj, ha jól akarsz aludni? Az alvás és a sport kapcsolata régóta kutatott téma, és a szakértők egyetértenek abban: a mozgás serkenti a vérkeringést, endorfint termel, és szabályozza a hormonháztartást – ezek mind hozzájárulnak a jobb alvásminőséghez és ahhoz, hogy este könnyebben álomba merülj. A túl későn végzett intenzív edzés ugyanakkor éppen ellenkező hatást válthat ki. 

A sport és az alvásminőség között szoros kapcsolat van. A rendszeres testmozgás javíthatja az alvás minőségét, csökkentheti az elalváshoz szükséges időt és mérsékelheti az éjszakai ébredéseket.
Tényleg van kapcsolat az alvásminőség és a testmozgás időpontja között?

Szakértők szerint nincs mindenki számára egyformán érvényes recept, az ideális edzési időpont nagyban függ attól, hogy milyen a saját bioritmusunk és mikor érezzük magunkat a legaktívabbnak.

A pacsirta típusúak számára a reggeli mozgás természetes és lendületes kezdést ad a napnak. Ezzel szemben az éjjeli baglyok gyakran délután vagy este teljesítenek jobban, hiszen ekkor tudnak igazán koncentrálni, ráadásul a nap során felgyülemlett stresszt is ilyenkor vezethetik le. Természetesen a bioritmust az életmód és a munkaidő is befolyásolja, így a szakemberek szerint bármelyik napszakhoz hozzá lehet szoktatni a szervezetet – az csupán kitartás és rendszeresség kérdése.

Kutatások egyaránt találtak előnyöket és hátrányokat a reggeli és az esti edzések esetében is. A lényeg, hogy bármilyen céllal sportolunk – fogyás, tömegnövelés, stresszkezelés, vagy az általános egészségmegőrzés – a rendszeresség sokkal fontosabb, mint a konkrét napszak. Ha következetesen ugyanabban az időben mozgunk, a testünk és az alvási szokásaink is ehhez igazodnak. 

A legjobb időpont: reggel vagy kora délután

Ha a célod a nyugodt, pihentető alvás, a reggeli vagy kora délutáni sport a legideálisabb. Ilyenkor a test még tele van energiával, a mozgás pedig beindítja a napodat, segít a koncentrációban, és estére természetes fáradtságot idéz elő.

Tippek reggeli edzéshez:

  • Adj időt a testednek felébredni, fokozatosan növeld az intenzitást.
  • Fordíts extra figyelmet a bemelegítésre, mert ilyenkor merevebbek az izmok.
  • Ne éhgyomorra eddz – egy könnyű, egészséges reggeli segít stabilizálni a vércukorszintet.
  • Ne hagyd, hogy a korai kelés az alvás rovására menjen. 

Mit tegyél, ha csak este van időd?

Sokan a munka vagy a családi teendők miatt csak késő este tudnak edzeni. Ebben az esetben kerüld a magas intenzitású, pulzust az egekbe repítő edzéseket (például HIIT, sprint, súlyemelés). Helyettük válassz nyújtást, jógát, könnyű sétát vagy piláteszt – ezek nem pörgetik fel annyira a szervezetedet, inkább segítenek ellazulni.

Tippek esti edzéshez:

A kardió reggel javasolt, ezért válaszd inkább a súlyzós edzést délután vagy kora este, amikor a test teljesítőképessége a csúcson van. Késő este a már említett, alacsonyabb intenzitású edzésnemeket végezd.

Lefekvés előtt legalább 2-3 órával fejezd be a mozgást, hogy legyen idő a pulzus csökkenésére és a test lehűlésére.

Miért nem jó a késő esti intenzív sport?

Az intenzív edzés megemeli a testhőmérsékletet és a kortizolszintet, ami gátolhatja a melatonin – az alvást segítő hormon – termelődését. Ez azt jelenti, hogy a szervezeted nem tud időben „átkapcsolni” pihenő üzemmódba, így nehezebb lesz elaludni.

Extra tippek a jobb alvásért sport után

  • Adj magadnak időt: edzés után legalább 2-3 órával feküdj le.
  • Hűtsd le a tested: egy hideg zuhany vagy lehűtött szoba segít visszaállítani az ideális alváshőmérsékletet.
  • Kerüld a koffeint: kávé, energiaital vagy koffeines tea edzés előtt, estefelé ronthatja az alvásminőséget.

Nincs mindenkire érvényes „tökéletes” időpont az edzésre – a legjobb, ha a saját életstílusodhoz és bioritmusodhoz igazítod a mozgást. Legyen az reggel vagy este, a következetesség és a megfelelő levezetés kulcsfontosságú nemcsak a hatékony sportolás, hanem a későbbi jó alvás szempontjából is. 

Az alábbi videóban arról tudhatsz meg többet, hogy az alvászavar hogyan befolyásolja az edzést, teljesítményt:

