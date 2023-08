Pokémon játék a jobb alvásért? Meglepő lépésre szánta el magát egy cég

Hihetetlen, de igaz. A Pokémon játékot gyártó cég egy új verziót dobott piacra, amellyel úgy tehetsz szert karakterekre a játékon belül, hogy ha egy jót alszol. Az alkalmazás figyeli a felhasználó alvási ciklusát, és ha időben lefekszik, vagy megfelelő mennyiséget jó minőségben alszik a játékos, akkor tehet szert reggel egy új pokémonra.

A Pikachus játék segíti az alvásban az embereket /Fotó: Illusztráció:Pexels

Ezzel motiválja a cég a játékosokat, hogy minél jobbat aludjanak. A kreatívan Pokémon Sleepnek (Pokémon alvásnak) nevezett játékot júliusban dobta piacra a Pokemon Go-t is jegyző Select Button Inc. Azért is örvendetes lépés ez a cégtől, mert Amerikában már komoly aggodalmakat keltett, hogy a játékuk annyira függőséget okozott a kisgyermekek körében, hogy az alvásuk rovására ment a szimulációs játék karaktereinek keresése és használata.

A Pokemon Sleep új lehetőséget kínál rá, hogy aki rendelkezik okostelefonnal, az interakcióba léphessen a Pokémonokkal, és közben meg motiváltan várja az ébredést, és sokat aludjon

- árulta el Jurij Horie a Pokemon Co. termékmarketing menedzsere a Reutersnek.