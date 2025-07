Miért egészségesebb aludni, mint edzeni?

Egy tökéletesnek hitt világban, az ébresztő megszólalása után indulhat is a reggeli edzés, étkezés, majd miután lezuhanyoztunk indulhatunk is folytatni a napunkat, munka, iskola, bármi más. A gyakorlatban, azonban nem mindig néz ki így egy átlagos reggel. A szakértő szerint pedig nem is kell így kinéznie.

A szakértő szerint sokszor a lustaság megoldás, nem pedig probléma. Fotó: Forrás: Freepik.com

Azokon a reggeleken, amikor a takaró alól is alig tudsz kibújni, vajon mennyire lehet egészséges rávenni magad, hogy lemenj az edzőterembe? Stephanie Mansour okleveles személyi edző szerint nem mindig az a legjobb lépés, ha kényszeríted magad a testmozgásra. Az edző három olyan esetről állítja azt, hogy nem feltétlenül az edzés a megoldás, amelynél nyugodt szívvel választhatjuk az alvást, így felmentve az embert mindenféle lelkifurdalás alól.

A szakértő szerint az alvás előbbre való az edzésnél

Néha úgy tűnhet, hogy lusta vagy, mikor többet alszol, ahelyett, hogy éppen a teremben izzadnál, de nem feltétlenül van így. Igazság szerint az alvás ugyanolyan fontos az egészség szempontjából, mint a fizikai aktivitás.

A szakember szerint vannak bizonyos helyzetek, amikor jobb hatással van az emberre, ha több időt tölt el a paplanok és párnák birodalmában. Először is, amennyiben még nem edzel, az alvást kell részesítened előnyben az edzéssel szemben, különösen, ha nem vagy a természetedből adódóan reggeli ember.

Másodszor, amennyiben alváshiánnyal küzdesz mindenekelőtt arra koncentrálj, hogy minőségi ágyban töltött időt szerezz és az edzéssel akkor foglalkozz, ha kipihented magad.

Végezetül Mansour szerint, ha stresszes vagy nem fog segíteni, ha kikelsz az ágyból a reggeli edzéshez.

Az első forgatókönyv szerint, ha arra kényszeríted a tested, hogy kikeljen az ágyból és mozogjon, az ellentétes a megszokott viselkedési mintáddal, így nem fog rendszeres reggeli edzésre kényszeríteni, tehát hamar abba is fogod hagyni -írja a Today.com.

Amennyiben alváshiányos állapotban edzel, a szakértő szerint nem vezethet semmi jóra.

Az edzéseid nem lesznek olyan hatékonyak, ha fáradt vagy

- fejti ki Mansour.