Még mindig keresed a tökéletes nyári ruhát? Ezzel a darabbal kiemelheted testalkatod legszebb vonásait

Sok nő nem tudja, milyen nyári ruha passzol igazán a testalkatához. Ezért ebben a cikkben megtalálod a legjobb divattippeket, amelyeket bevetve magabiztosan léphetsz utcára a legnagyobb hőségben is!
Ha olyan nyári ruhát keresel, ami tökéletesen passzol a testalkatodhoz, és harmonikus megjelenést kölcsönöz neked, akkor érdemes megfogadnod a következő divattippeket. Akár tengerparti nyaralásra készülsz, akár a Balcsira ruccannál le egy hétvégére, ez az útmutató segít kiválasztani a stílusodhoz és alkatodhoz illő darabokat.
Amennyiben homokóra testalkattal rendelkezel, azaz a melled és a csípőd hasonló szélességű, a derekad pedig keskenyebb, neked kifejezetten jól állnak azok a fazonok, amelyek követik a természetes vonalaidat. Kapj magadra egy trapéz ruhát (alábbi kép), amely hangsúlyozza a derekadat, és kiemeli az íveidet, vagy egy átlapolós fazont, amely körülöleli a derekadat, és kiegyensúlyozza a megjelenésedet.
Ha a csípőd szélesebb, mint a vállad, akkor körte testalkatú vagy. Ebben az esetben az a cél, hogy kiegyensúlyozd az arányokat, azaz, hogy felfelé vonzd a tekintetet. Válassz bő vállú fehér nyári ruhát (alábbi kép) vagy A-vonalú fazont, ami lágyítja az alsótestedet.
Az alma testalkat jellemzője, hogy a test középső része a leghangsúlyosabb, miközben a karok és a lábak karcsúbbak. Így érdemes olyan szabás mellett letenned a voksodat, amely áramvonalassá varázsolja a testedet, és kiemeli a lábaidat. Válassz empire nyári ruhát (alábbi kép) vagy V-nyakú darabot, amely megnyújtja a törzsedet, miközben kiemeli az arcodat és a dekoltázsodat.
Ha téglalap testalkatú vagy, akkor a vállad, a derekad és a csípőd is nagyjából egyforma szélességű, így a cél az ívek megteremtése. Kapj magadra egy öves ingruhát (alábbi kép), amely nőiesebb alakot varázsol neked, vagy egy trapéz fazont.
Amennyiben szélesebb vállal és keskenyebb csípővel rendelkezel, akkor fordított háromszög testalkatod van, ezért neked különösen jól állnak a spagettipántos fehér nyári ruhák (alábbi kép), illetve az A-vonalú vagy többrétegű darabok.
Ebben a videóban még több divattippet ismerhetsz meg:
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