Még mindig keresed a tökéletes nyári ruhát? Ezzel a darabbal kiemelheted testalkatod legszebb vonásait

Sok nő nem tudja, milyen nyári ruha passzol igazán a testalkatához. Ezért ebben a cikkben megtalálod a legjobb divattippeket, amelyeket bevetve magabiztosan léphetsz utcára a legnagyobb hőségben is!

Eláruljuk, melyik nyári ruha passzol a legjobban a testalkatodhoz!

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Ruhaválasztásnál érdemes figyelembe venned a testalkatodat annak érdekében, hogy harmonikus legyen a megjelenésed.

Ha ezeket a tippeket megfogadod, magabiztosan léphetsz utcára a legnagyobb hőségben is.

Eláruljuk, milyen nyári ruhát kellene viselned a testalkatod alapján.

Nyári ruha testalkat szerint: ez számodra a tökéletes fazon

Ha olyan nyári ruhát keresel, ami tökéletesen passzol a testalkatodhoz, és harmonikus megjelenést kölcsönöz neked, akkor érdemes megfogadnod a következő divattippeket. Akár tengerparti nyaralásra készülsz, akár a Balcsira ruccannál le egy hétvégére, ez az útmutató segít kiválasztani a stílusodhoz és alkatodhoz illő darabokat.

Homokóra testalkat

Amennyiben homokóra testalkattal rendelkezel, azaz a melled és a csípőd hasonló szélességű, a derekad pedig keskenyebb, neked kifejezetten jól állnak azok a fazonok, amelyek követik a természetes vonalaidat. Kapj magadra egy trapéz ruhát (alábbi kép), amely hangsúlyozza a derekadat, és kiemeli az íveidet, vagy egy átlapolós fazont, amely körülöleli a derekadat, és kiegyensúlyozza a megjelenésedet.

Körte testalkat

Ha a csípőd szélesebb, mint a vállad, akkor körte testalkatú vagy. Ebben az esetben az a cél, hogy kiegyensúlyozd az arányokat, azaz, hogy felfelé vonzd a tekintetet. Válassz bő vállú fehér nyári ruhát (alábbi kép) vagy A-vonalú fazont, ami lágyítja az alsótestedet.

Alma testalkat

Az alma testalkat jellemzője, hogy a test középső része a leghangsúlyosabb, miközben a karok és a lábak karcsúbbak. Így érdemes olyan szabás mellett letenned a voksodat, amely áramvonalassá varázsolja a testedet, és kiemeli a lábaidat. Válassz empire nyári ruhát (alábbi kép) vagy V-nyakú darabot, amely megnyújtja a törzsedet, miközben kiemeli az arcodat és a dekoltázsodat.

Téglalap testalkat

Ha téglalap testalkatú vagy, akkor a vállad, a derekad és a csípőd is nagyjából egyforma szélességű, így a cél az ívek megteremtése. Kapj magadra egy öves ingruhát (alábbi kép), amely nőiesebb alakot varázsol neked, vagy egy trapéz fazont.