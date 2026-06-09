Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Félix névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nyári ruhát viselő nő a homokban.

Még mindig keresed a tökéletes nyári ruhát? Ezzel a darabbal kiemelheted testalkatod legszebb vonásait

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 13:15
testalkatnyári ruhastílus
Az év legmelegebb időszaka tökéletes arra, hogy a saját stílusodat kellemes anyagokba bújva, különleges mintákkal és élénk színekkel fejezd ki. Azonban a megfelelő nyári ruha kiválasztása nagy fejtörést okozhat, ezért elhoztuk neked az alkatodhoz illő legjobb fazonokat!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Sok nő nem tudja, milyen nyári ruha passzol igazán a testalkatához. Ezért ebben a cikkben megtalálod a legjobb divattippeket, amelyeket bevetve magabiztosan léphetsz utcára a legnagyobb hőségben is!

Fiatal nő nézi magát a tükörben, aki számára a nyári ruha megfelelő viselése kulcsfontosságú.
Eláruljuk, melyik nyári ruha passzol a legjobban a testalkatodhoz!
Fotó: Shutterstock
  • Ruhaválasztásnál érdemes figyelembe venned a testalkatodat annak érdekében, hogy harmonikus legyen a megjelenésed.
  • Ha ezeket a tippeket megfogadod, magabiztosan léphetsz utcára a legnagyobb hőségben is.
  • Eláruljuk, milyen nyári ruhát kellene viselned a testalkatod alapján.

Nyári ruha testalkat szerint: ez számodra a tökéletes fazon

Ha olyan nyári ruhát keresel, ami tökéletesen passzol a testalkatodhoz, és harmonikus megjelenést kölcsönöz neked, akkor érdemes megfogadnod a következő divattippeket. Akár tengerparti nyaralásra készülsz, akár a Balcsira ruccannál le egy hétvégére, ez az útmutató segít kiválasztani a stílusodhoz és alkatodhoz illő darabokat.

Homokóra testalkat

Amennyiben homokóra testalkattal rendelkezel, azaz a melled és a csípőd hasonló szélességű, a derekad pedig keskenyebb, neked kifejezetten jól állnak azok a fazonok, amelyek követik a természetes vonalaidat. Kapj magadra egy trapéz ruhát (alábbi kép), amely hangsúlyozza a derekadat, és kiemeli az íveidet, vagy egy átlapolós fazont, amely körülöleli a derekadat, és kiegyensúlyozza a megjelenésedet.

Körte testalkat

Ha a csípőd szélesebb, mint a vállad, akkor körte testalkatú vagy. Ebben az esetben az a cél, hogy kiegyensúlyozd az arányokat, azaz, hogy felfelé vonzd a tekintetet. Válassz bő vállú fehér nyári ruhát (alábbi kép) vagy A-vonalú fazont, ami lágyítja az alsótestedet.

Alma testalkat

Az alma testalkat jellemzője, hogy a test középső része a leghangsúlyosabb, miközben a karok és a lábak karcsúbbak. Így érdemes olyan szabás mellett letenned a voksodat, amely áramvonalassá varázsolja a testedet, és kiemeli a lábaidat. Válassz empire nyári ruhát (alábbi kép) vagy V-nyakú darabot, amely megnyújtja a törzsedet, miközben kiemeli az arcodat és a dekoltázsodat.

Téglalap testalkat

Ha téglalap testalkatú vagy, akkor a vállad, a derekad és a csípőd is nagyjából egyforma szélességű, így a cél az ívek megteremtése. Kapj magadra egy öves ingruhát (alábbi kép), amely nőiesebb alakot varázsol neked, vagy egy trapéz fazont.

Fordított háromszög testalkat

Amennyiben szélesebb vállal és keskenyebb csípővel rendelkezel, akkor fordított háromszög testalkatod van, ezért neked különösen jól állnak a spagettipántos fehér nyári ruhák (alábbi kép), illetve az A-vonalú vagy többrétegű darabok.

Ebben a videóban még több divattippet ismerhetsz meg:

Ezek a nyári ruhákkal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu